ФСБ: Подросток собирался взорвать себя в храме Уфы на Пасху

Tекст: Алексей Дегтярёв

Кураторы дали ему инструкции по изготовлению «пояса смертника» и склонили к совершению преступления во время религиозного праздника – Пасхи, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Вербовщик с Украины получил от несовершеннолетнего видео с клятвой на верность, он поставил ему задачу по поиску и доразведке православных храмов либо еврейских общин в Уфе.

Следственный комитет предъявил фигуранту обвинение в подготовке теракта. Установлено, что житель Уфы был завербован в Telegram представителем международной террористической организации под псевдонимом Мансур аль-Украини.

Перед получением заданий он отправил видео с присягой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет сообщил о предотвращении планируемой подростком диверсии в православной церкви Уфы. Сотрудники ФСБ арестовали в Тамбовской области иностранца за призывы к террористической деятельности через мессенджер.