    18 марта 2026, 12:06 • Новости дня

    Эксперт: США пожалеют о гибели Лариджани

    @ ABBAS SALMAN/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Али Лариджани – несмотря на полную приверженность идеям исламской революции – был прагматиком. Его гибель – трагедия для Ирана, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Владимир Сажин. Он не исключил, что о смерти секретаря Высшего совета национальной безопасности еще пожалеют в Вашингтоне.

    «Али Лариджани происходил из очень авторитетной религиозной семьи. Он был образованным человеком, специализировался на философии Иммануила Канта», – сказал Владимир Сажин, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН. Собеседник напомнил, что Лариджани долгое время занимал пост спикера иранского парламента (меджлиса), а также несколько раз выдвигался в президенты, но в 2021 году его кандидатуру не допустили к выборам.

    В августе 2025 года Лариджани был назначен секретарем Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) – органа, определяющего под руководством верховного лидера генеральную линию и внутренней, и внешней, и военной политики. Иранские оппозиционеры упрекали Лариджани в том, что он оказался одним из главных инициаторов жесткого подавления протестов, вспыхнувших в конце 2025 года – начале 2026-го, рассказал эксперт.

    «Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи до сих пор не появлялся на публике. Страной фактически управлял Лариджани. Его гибель – трагедия для Исламской республики», – отметил востоковед. Он указал, что секретарь ВСНБ считался консерватором, но прагматиком. «Возможно, через несколько недель прагматизм взял бы верх, и Лариджани, хорошо понимающий Запад, пошел бы на какие-то уступки», – допустил Сажин.

    В этой связи не исключено, что о смерти Лариджани еще пожалеют в Вашингтоне. Политолог считает, что хотя США и Израиль едины в идее ослабить Иран, между взглядами Дональда Трампа и Тель-Авива на ситуацию в республике есть некоторые расхождения.

    «Главе Белого дома абсолютно безразлично, какая власть в Иране – исламская, республиканская, монархическая. Самое главное для американского лидера, чтобы руководство соответствовало его требованиям и выполняло указания – особенно в области углеводородов. Для Израиля же исламская власть неприемлема как таковая», – детализировал спикер.

    Как бы то ни было, сейчас тактика США и Израиля сводится к тому, что они уничтожают по списку военных и государственных деятелей. Востоковед напомнил, что Али Хаменеи после 12-дневной войны распорядился о назначении минимум четырех преемников на высокие должности. То есть если погибнет один, известно, кто его сменит.

    «Информацией обладают американская и израильская разведка. Штаты и еврейское государство фактически снимают слой за слоем власти страны в надежде, что новые гражданские и военные управленцы пойдут на определенные компромиссы, а точнее, на капитуляцию», – заключил Сажин.

    Ранее глава минобороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани был убит в результате ночного авиаудара. Позднее смерть Лариджани подтвердил Тегеран. Его называли одним из наиболее влиятельных руководителей Исламской республики. Некоторые СМИ полагали, что в последние месяцы именно он де-факто решал наиболее актуальные для страны вопросы.

    Президент Ирана Масуд Пазешкиан пообещал отомстить за смерть Лариджани. Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что ударил по территории Израиля ракетами с разделяющейся головной частью. По их данным, были поражены более 100 военных целей и объектов безопасности еврейского государства. Отмечается, что это было местью за гибель Лариджани и его соратников.

    Глава МИД Исламской республики Аббас Аракчи подчеркнул, что политическая система Ирана устойчива, и гибель Лариджани не окажет влияния на ее стабильность. «Исламская республика Иран обладает прочной и устойчивой политической системой с сформировавшимися политическими, экономическими и общественными институтами. Наличие или отсутствие отдельной личности не способно поколебать эту структуру», – сказал он в интервью Al Jazeera.

    Как отмечает The New York Times, иранские чиновники стали сильнее опасаться за свою безопасность после гибели секретаря Совета национальной безопасности. Все в Иране испытывают тревожное чувство, что Израиль не остановится, пока не будут убиты все иранские лидеры и режим не будет свергнут, заявил собеседник издания.

    17 марта 2026, 21:04 • Новости дня
    Иран впервые применил ракету «Хадж Касем» для ударов по базам США и Израилю
    @ Morteza Nikoubazl/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Тегеран задействовал управляемые боеприпасы «Хадж Касем» для поражения целей в крупных израильских городах, включая Западный Иерусалим, сообщают иранские СМИ.

    Иранские вооруженные силы впервые задействовали управляемую ракету «Хадж Касем» в ходе нынешнего противостояния с Вашингтоном и Тель-Авивом, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fars.

    Под ударом оказались базы Аль-Удейд в Катаре, Али ас-Салем в Кувейте и Шейх-Иса в Бахрейне.

    Атаки также велись по объектам в эмирате Фуджейра и Иракском Курдистане. Кроме того, в КСИР сообщили о поражении целей в ряде крупных городов Израиля, включая Тель-Авив, Западный Иерусалим и Бейт-Шемеш.

    Местные СМИ акцентируют внимание на том, что это первое подтвержденное применение данного снаряда в рамках текущего конфликта.

    При этом подобные боеприпасы уже фигурировали в сводках за 2025 год во время летнего обострения. Тогда агентство охарактеризовало их как «тактические и управляемые твердотопливные баллистические ракеты».

    Ранее Корпус стражей исламской революции сообщал о первом применении стратегической ракеты «Саджиль».

    18 марта 2026, 00:15 • Новости дня
    Офис секретаря Совбеза Ирана подтвердил гибель Лариджани

    @ WAEL HAMZEH/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани погиб, об этом сообщило его официальное представительство.

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани погиб, передает РИА «Новости». Офис Лариджани подтвердил информацию о его гибели.

    В публикации была использована фраза: «Я, раб Божий, воссоединился с Богом».

    Сын Лариджани Мортаза и начальник его службы охраны погибли вместе с ним, передает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил заявление Армии обороны Израиля о ликвидации секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани в результате удара израильских ВВС в местности неподалеку от Тегерана.

    17 марта 2026, 16:45 • Видео
    Война с Ираном ударила по Украине

    США грубо дали понять Владимиру Зеленскому, что не нуждаются в его помощи для победы над Ираном, хотя война на Ближнем Востоке явно затягивается. Это затягивание – плохая новость для Украины и окно возможностей для России.

    17 марта 2026, 20:59 • Новости дня
    Трамп: Макрон очень скоро покинет свой пост
    @ IMAGO/APAimages/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что французский лидер Эммануэль Макрон скоро покинет пост главы государства.

    «Он (Макрон) очень скоро покинет свой пост», – заявил глава Белого дома, передает РИА «Новости».

    Ранее Макрон подверг критике удары США и Израиля по Ирану, указав на их несоответствие международному праву и невозможность одобрения Парижем. Он также объявил об отказе Франции участвовать в операции США в Ормузском проливе.

    В январе Трамп заявил о ненужности Макрона.

    18 марта 2026, 08:53 • Новости дня
    Зеленский заявил о «плохом предчувствии» по поводу переговоров по Украине

    Зеленский пожаловался на срыв переговоров из-за конфликта в Иране

    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил в интервью Би-Би-Си, что у него «плохое» предчувствие по поводу влияния конфликта в Иране на переговоры по Украине, так как трехсторонние встречи постоянно откладываются.

    Зеленский сообщил, что трехсторонние встречи постоянно откладываются из-за ситуации на Ближнем Востоке, передает «Газета. Ru». Он пожаловался, что Вашингтон уделяет иранскому конфликту больше внимания, чем Киеву.

    «У меня очень плохое предчувствие по поводу влияния этой войны на ситуацию на Украине», – сказал Зеленский.

    Несмотря на сложности, переговорные группы продолжают взаимодействовать в ежедневном режиме. Глава государства уточнил, что его команда поддерживает контакт с американской стороной, а представители США каждый день общаются с россиянами.

    Ранее Владимир Зеленский предрек возникновение дефицита ракет у Киева из-за начала американской операции на Ближнем Востоке.

    Зеленский перешел к открытой критике западных партнеров из-за неудач на фронте и задержек финансирования.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что киевским властям стоит прекратить сопротивление.

    Кремль также назвал Киев основным тормозом мирных переговоров.

    17 марта 2026, 18:25 • Новости дня
    Нетаньяху подтвердил гибель секретаря Совбеза Ирана Лариджани
    @ WAEL HAMZEH/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил заявление Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) о том, что секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани был убит в результате удара израильских ВВС неподалеку от Тегерана.

    По его словам, это сделано, чтобы сменить власть в стране, передает ТАСС.

    Ранее Армия обороны Израиля заявила, что Лариджани был убит при точечном ударе израильской авиации по району неподалеку от Тегерана.

    17 марта 2026, 21:52 • Новости дня
    В Иране сообщили о попадании снаряда по территории АЭС «Бушер»
    @ Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Ирана подтвердили попадание одного из выпущенных США или Израилем снарядов по территории АЭС «Бушер».

    Инцидент произошел во вторник примерно в 18.30 по московскому времени, передает ТАСС.

    «В связи с сообщениями о попадании вражеского снаряда на территорию атомной электростанции «Бушер», согласно заявлению центра ядерной безопасности страны, к счастью, не было зафиксировано никакого материального и технического ущерба и человеческих жертв, и ни одна из частей станции не пострадала», – заявила Организация атомной энергии Ирана.

    Ранее руководитель Росатома Алексей Лихачев сообщил о намерении России обеспечить стабильную работу первого блока иранской АЭС «Бушер». Он также заявил, что президент Владимир Путин лично контролирует ситуацию на иранской АЭС «Бушер», уделяя особое внимание безопасности персонала.

    18 марта 2026, 09:58 • Новости дня
    Трамп: США не нужна поддержка НАТО в Ормузском проливе
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты больше не нуждаются в поддержке союзников для обеспечения безопасности в Ормузском проливе.

    Глава Белого дома раскритиковал Североатлантический альянс и другие страны за отказ прийти на помощь Америке, пишет The War Zone.

    Ранее Британия, Германия и Япония отклонили требование Вашингтона направить военные корабли в регион.

    «К счастью, мы уничтожили иранскую армию – их флот исчез, их военно-воздушные силы исчезли... и, возможно, самое главное, их лидеры исчезли», – подчеркнул Трамп.

    Он добавил, что благодаря военным успехам США больше не желают помощи стран альянса.

    Заявления прозвучали на фоне роста цен на энергоносители из-за закрытия Тегераном Ормузского пролива. Центр морских торговых операций Британии сообщил о попадании обломков в нефтяной танкер, находящийся примерно в 43 километрах к востоку от Эль-Фуджайры.

    Нефть марки Brent подорожала на 3% и торгуется около 103 долларов. Цены на дизельное топливо на заправках превысили пять долларов за галлон, что приведет к удорожанию грузоперевозок.

    Ранее Трамп критиковал союзников за холодную реакцию на призыв отправить корабли на Ближний Восток. Глава Белого дома предупреждал страны НАТО о негативных последствиях в случае отказа помочь с безопасностью Ормузского пролива.

    18 марта 2026, 08:55 • Новости дня
    Тегеран заявил об устойчивости власти Ирана после гибели Лариджани
    @ Str/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Власть в Иране, опирающаяся на сформировавшиеся политические и общественные институты, не изменится после гибели Али Лариджани, заявил глава МИД Исламской республики Аббас Аракчи.

    Глава иранской дипломатии Аббас Аракчи подчеркнул, что отсутствие отдельной личности не способно поколебать структуру власти, передает ТАСС.

    В беседе с журналистами Al Jazeera министр заявил: «Исламская республика Иран обладает прочной и устойчивой политической системой с сформировавшимися политическими, экономическими и общественными институтами. Наличие или отсутствие отдельной личности не способно поколебать эту структуру».

    Дипломат добавил, что в государственной иерархии нет фигуры важнее верховного лидера. Однако, по его словам, даже после ухода ключевых фигур механизм управления страной продолжает эффективно функционировать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, офис секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани подтвердил информацию о его гибели.

    Ранее чиновник предупреждал о риске полного отключения электричества на Ближнем Востоке в случае атаки на иранскую энергосистему.

    До этого верховный лидер Исламской республики аятолла Али Хаменеи погиб в результате авиаудара США и Израиля.

    18 марта 2026, 08:37 • Новости дня
    ВОЗ начала готовиться к «ядерному инциденту» на Ближнем Востоке

    ВОЗ подготовила персонал к возможному ядерному инциденту на Ближнем Востоке

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне эскалации ближневосточного конфликта в ВОЗ разрабатывают планы медико-санитарного реагирования на потенциальный ядерный инцидент, последствия которого могут растянуться на десятилетия.

    Всемирная организация здравоохранения отслеживает эскалацию конфликта и прорабатывает варианты действий при радиационной угрозе, передает ТАСС.

    Директор регионального бюро Ханан Балхи отметила исключительную опасность ситуации. «Наихудший сценарий – это ядерный инцидент, и именно это беспокоит нас больше всего. Как бы мы ни готовились, ничего не может предотвратить ущерба, который будет нанесен региону и всему миру», – заявила она.

    По словам представителя организации, персонал готовится к широкому спектру угроз, включая прямые нападения на атомные объекты. Балхи также подчеркнула, что возможные удары США по нефтяной инфраструктуре Ирана способны спровоцировать резкий рост респираторных заболеваний среди местного населения.

    Обострение ситуации началось 28 февраля, когда Вашингтон и Израиль начали военную операцию против исламской республики. Под удары попали крупные города, включая Тегеран, на что Корпус стражей исламской революции ответил масштабными атаками на объекты противников в ряде стран региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции нанес массированные ракетные удары по стратегическим базам США и Израиля на Ближнем Востоке.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи подтвердил закрытие Ормузского пролива для американского и израильского флота.

    18 марта 2026, 08:21 • Новости дня
    CNN сообщила о переброске 2,2 тыс. морпехов США на Ближний Восток
    @ Cpl. Rebeka Falcon/U.S. Marine Corps/dvidshub.net

    Tекст: Мария Иванова

    Десантный корабль USS Tripoli с 2,2 тыс. морпехов, вышедший с базы на Окинаве, движется через Сингапур в сторону ближневосточного театра боевых действий, пишет CNN.

    Соединенные Штаты перебрасывают в зону конфликта дополнительные силы в количестве 2,2 тыс. человек, сообщает CNN.

    По информации канала, десантный корабль USS Tripoli, на борту которого находятся военные из экспедиционного отряда морской пехоты, во вторник достиг Сингапура, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что группировка США на Ближнем Востоке насчитывает 50 тыс. человек. Новое подкрепление следует с базы на Окинаве.

    28 февраля Вашингтон и Тель-Авив начали военную операцию, объяснив ее ракетной и ядерной угрозами Тегерана. В результате ударов погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и другие ключевые фигуры. В ответ были атакованы объекты США в Бахрейне, Иордании и других странах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Пентагон отказался подтверждать информацию о переброске десантного корабля USS Tripoli на Ближний Восток.

    Потери Соединенных Штатов в ходе совместной с Израилем операции составили минимум 11 человек.

    18 марта 2026, 11:12 • Новости дня
    Война с Ираном заставила США пересмотреть планы по авианосцам
    @ U.S. Navy/Mass Communication Specialist 3rd Class John R. Farren

    Tекст: Вера Басилая

    Возгорание на борту флагманского корабля и задержки ремонта вынудили американское командование экстренно пересмотреть сроки эксплуатации всего авианосного флота, сообщает TWZ.

    Проблемы сразу с тремя авианосцами ВМС США продемонстрировали перенапряжение флота на фоне конфликта на Ближнем Востоке, пишет The War Zone.

    Новейший корабль USS Gerald R. Ford выбыл из строя после пожара и направляется на ремонт в бухту Суда на Крите. Инцидент оставил в регионе лишь одно судно такого класса – USS Abraham Lincoln.

    На фоне этих событий срок эксплуатации старейшего авианосца USS Nimitz решили увеличить. В официальном заявлении флота говорится: «Срок службы USS Nimitz был продлен до марта 2027 года». Одновременно сдача нового корабля USS John F. Kennedy перенесена.

    Ситуация усугубляется задержками в техническом обслуживании других вымпелов, включая USS Dwight D. Eisenhower. Ремонт этого судна должен был завершиться еще в июле прошлого года, но работы до сих пор не закончены. Командование признает, что постоянные продления боевых дежурств изнашивают как технику, так и экипажи.

    Ранее экипажу американского авианосца USS Gerald Ford потребовалось более 30 часов для ликвидации возгорания на борту.

    В Иране заявили о намеренном поджоге корабля американскими военными из-за страха перед исламской республикой.

    17 марта 2026, 23:51 • Новости дня
    Росатом сообщил о вывозе 250 человек с АЭС «Бушер» в Иране

    Tекст: Ольга Иванова

    Третья эвакуация персонала Росатома готовится после удара по промплощадке АЭС «Бушер», где сейчас остаются примерно 480 сотрудников компании, 250 человек уже были вывезены, сообщил гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

    После удара по территории возле промплощадки АЭС «Бушер» в Иране среди сотрудников Росатома никто не пострадал, сообщает РИА «Новости». Генеральный директор корпорации Алексей Лихачев уточнил, что снаряд попал в район, прилегающий к зданию метрологической службы, находящемуся в непосредственной близости от действующего энергоблока, однако жертв и материального ущерба нет.

    Лихачев подчеркнул, что «пострадавших среди персонала госкорпорации «Росатом» нет». По его словам, радиационная обстановка на площадке в норме; угрозы для населения и сотрудников зафиксировано не было.

    В связи с происшествием «Росатом» готовит уже третью по счету эвакуацию своих сотрудников и их семей из Ирана. Превентивно были вывезены дети работников. На данный момент на объекте остаются около 480 российских специалистов, ранее около 250 человек и членов их семей уже покинули страну.

    Лихачев заявил, что Россия категорически осуждает удар по иранской атомной станции и призывает к немедленной деэскалации. Он отметил: «Мы категорически осуждаем произошедшее и призываем стороны конфликта приложить все возможные усилия для деэскалации ситуации в районе АЭС «Бушер».

    Глава «Росатома» добавил, что атака на объекты ядерной энергетики нарушает основные международные нормы безопасности. Строительство новых энергоблоков на территории станции приостановлено из-за боевых действий. Первый блок АЭС был подключен к энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года при содействии России, сейчас функционирует только одна такая станция.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана подтвердили попадание одного из выпущенных США или Израилем снарядов по территории АЭС «Бушер».

    18 марта 2026, 10:06 • Новости дня
    Захарова задумалась о «венесуэльском сценарии» для Макрона
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила о Венесуэле и Иране, комментируя слова президента США Дональда Трампа о президенте Франции Эммануэле Макроне.

    Президент Франции Эммануэль Макрон рискует лишиться должности не по своей воле, передает радио Sputnik.

    Официальный представитель МИД прокомментировала недавнее заявление Дональда Трампа о незавидной судьбе французского лидера.

    «У меня вопрос другой возник – будет ли к Макрону применен венесуэльский сценарий или иранский сценарий? На самом деле это главный вопрос, которым, думаю, задавался сам Макрон», – заявила Мария Захарова.

    Накануне глава Белого дома отметил, что его коллега из Парижа очень скоро перестанет быть президентом. Выборы в стране пройдут только в апреле 2027 года, однако действующий глава государства уже не сможет в них участвовать.

    Ранее Трамп заявил о скором уходе Эммануэля Макрона с поста главы государства.

    До этого Макрон подверг критике удары Вашингтона и Тель-Авива по Ирану.

    Глава Белого дома в январе назвал Макрона никому не нужным политиком.

    18 марта 2026, 00:50 • Новости дня
    Президент Ирана пообещал отомстить за гибель Лариджани

    Tекст: Ольга Иванова

    После официального подтверждения гибели секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани президент Масуд Пезешкиан пообещал жесткий ответ на убийство иранского политического деятеля.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал суровую месть за гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности страны Али Лариджани в результате удара Израиля и США, передает РИА «Новости».

    Пезешкиан в своем заявлении, распространённом пресс-службой, подчеркнул: «Безусловно, суровая месть ждет преступных террористов, запятнавших в ходе террористической агрессии свои руки кровью угнетенных, но храбрых и стойких мучеников святой земли Ирана». Он считает гибель Лариджани актом террористической агрессии против страны.

    Президент Ирана также выразил соболезнования семье погибшего и отметил вклад Лариджани.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальное представительство Али Лариджани подтвердило его гибель.

    Ранее во вторник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о ликвидации Лариджани в результате удара израильских ВВС неподалеку от Тегерана.

    18 марта 2026, 03:53 • Новости дня
    Иран уведомил МАГАТЭ о прилете снаряда у АЭС «Бушер»
    @ Majid Asgaripour/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Иран уведомил Международное агентство по атомной энергии о попадании снаряда на территорию АЭС «Бушер».

    Иран сообщил Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) о прилете снаряда в районе атомной электростанции «Бушер», передает РИА «Новости». По данным агентства, инцидент произошел во вторник вечером, однако станция не пострадала, жертв и пострадавших среди сотрудников нет.

    МАГАТЭ отмечает, что генеральный директор организации Рафаэль Гросси вновь обратился к сторонам конфликта с призывом проявлять максимальную сдержанность. В МАГАТЭ подчеркнули важность предотвращения любых инцидентов, способных привести к риску ядерной аварии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана подтвердили попадание одного из выпущенных США или Израилем снарядов по территории АЭС «Бушер».


