Метеорит устроил взрыв мощностью 250 тонн над Огайо

Мощность атмосферного взрыва составила 250 тонн в тротиловом эквиваленте, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на данные космического ведомства.
Глава профильного подразделения НАСА Билл Кук пояснил: «Он разрушился на множество фрагментов, высвободив около 250 тонн энергии в тротиловом эквиваленте», отмечает ТАСС.
Специалисты установили, что масса космического гостя достигала семи тонн, а диаметр составлял около 1,8 метра. Небесное тело разогналось до скорости 72,4 тыс. км/ч и разрушилось в полете, что спровоцировало сильный хлопок.
Яркое явление наблюдали в Огайо, Висконсине и Мэриленде около девяти утра по местному времени. Метеор преодолел 55 километров сквозь верхние слои атмосферы, оставаясь заметным даже при солнечном свете.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте небольшой метеорит разрушился в атмосфере над Черноморским побережьем России.
Ранее эксперты подтвердили пролет яркого болида над территорией Нидерландов.