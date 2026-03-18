ВВС Израиля нанесли мощные удары по центру Бейрута

Tекст: Дмитрий Зубарев

Авиаудары пришлись по густонаселенным районам города, в результате чего одна высотка была разрушена, а в другой ракета попала в восьмой этаж, передает РИА «Новости».

Уничтоженный дом на прошлой неделе уже дважды становился целью атак, однако ранее получал лишь частичные повреждения.

Сотрудник кафе, расположенного напротив места происшествия, выразил недоумение выбором цели военными. «Я не знаю, чем Израилю не понравилось это здание. Они били по нему и в прошлую войну в 2024-м. Это обычный дом в котором жили обычные люди», – рассказал очевидец.

Ранее авиация также атаковала строение в соседнем районе, что привело к жертвам среди гражданского населения. Погибли четыре человека, еще семеро получили ранения, сейчас к местам взрывов стягиваются группы гражданской обороны и скорая помощь.

