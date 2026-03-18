Захарова осудила глумление иноагентов над игрушками у посольства Ирана

Захарова осудила глумление иноагентов над соболезнованиями россиян иранцам

Tекст: Вера Басилая

Журналисты-иноагенты продемонстрировали свою сущность, высмеяв детскую игрушку в виде персонажа мультфильма среди цветов, заявила Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

По словам авторов вброса, с помощью образа свиньи россияне якобы выразили брезгливое отношение к Ирану.

«Надо же додуматься. Кем надо быть вообще... Это их характеристика. Ничего у них не выходит, что бы они ни делали. И вот уже взять и так себя замазать», – возмутилась официальный представитель МИД.

Она отметила, что эту ложную историю придумали люди, называющие себя журналистами. Ранее они отрицали понятие «пятая колонна» и утверждали, что термин «иноагент» к ним не относится.

Жители Москвы организовали мемориал с цветами и игрушками у посольства Ирана. Горожане несли цветы в память о жертвах ударов США и Израиля. В результате атаки на школу для девочек 28 февраля погибли 168 учениц и 14 сотрудников учреждения.

Захарова обвинила Запад в цинизме и жестокости из-за гибели школьниц в учебном заведении.

Глава комиссии Госдумы Василий Пискарев призвал иноагентов не радоваться атакам Израиля и США на Исламскую республику.