  • Новость часаТрамп: США не нужна поддержка НАТО в Ормузском проливе
  
  • Новости
    •
    Как перестраивается мировой энергетический рынок
    Тегеран заявил об устойчивости власти Ирана после гибели Лариджани
    TWZ назвал самый уродливый военный самолет в мире
    Захарова задумалась о «венесуэльском сценарии» для Макрона
    Стало известно о переброске 2,2 тыс. морпехов США на Ближний Восток
    Зеленский заявил о «плохом предчувствии» по поводу переговоров
    Иран уведомил МАГАТЭ о прилете снаряда у АЭС «Бушер»
    Президент Кубы пообещал США «непреодолимое сопротивление»
    Госдолг США пробил историческую отметку
    18 марта 2026, 09:37 • Новости дня

    Ушедший из России Mercedes зарегистрировал товарный знак

    Tекст: Мария Иванова

    После объявления об уходе с российского рынка в 2022 году Mercedes-Benz зарегистрировал в стране товарный знак, открывающий компании путь к легальным продажам и сервису.

    Сведения о регистрации нового товарного знака появились в электронной базе Роспатента, передает РИА «Новости». Согласно документации, заявка от компании «Мерседес-Бенц Груп АГ» поступила в ведомство в сентябре 2025 года.

    Теперь производитель может реализовывать под защищенным наименованием различные виды транспорта, включая фургоны, автобусы и спортивные автомобили. В список разрешенных товаров также вошли электрокары, мотоциклы и детские коляски.

    Помимо продаж правообладатель получил возможность оказывать услуги по ремонту и техническому обслуживанию техники. Немецкий концерн Mercedes-Benz Group AG заявил о своем уходе с отечественного рынка еще в 2022 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее немецкий концерн Mercedes-Benz подал три заявки на регистрацию товарных знаков в России. Председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов назвал это решение сугубо технической и защитной мерой.

    Ранее автогигант Audi официально зарегистрировал свой бренд в стране сроком до 2035 года.

    17 марта 2026, 14:59 • Новости дня
    «Единая Россия» пообещала сократить бюрократию при строительстве соцобъектов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Участники второго окружного отчетно-программного форума «Единой России» в Ростове-на-Дону обсудили инициативу по снижению бюрократической нагрузки при строительстве социальных объектов.

    Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов сообщил, что в 2025 году количество необходимых документов, сведений и согласований сократится до 550 по сравнению с 989 в 2021 году, сообщается на сайте ЕР. За счет этого длительность инвестиционного цикла уменьшилась с 1831 до 1253 дней.

    Пахомов подчеркнул, что эта работа ведется по поручению президента. По его словам, речь идет не о снижении требований, а об устранении лишних процедур, при этом безопасность и качество проектирования и строительства остаются обязательными.

    «Смысл здесь очень практический – чем меньше времени уходит на лишнюю бюрократию, тем быстрее регионы переходят к реальной стройке и тем больше объектов можно успеть построить за тот же период. Это напрямую влияет на ввод школ, детских садов, спортивных площадок и других социальных объектов», – заявил Пахомов.

    На форуме также рассказали о старте сбора предложений в новую Народную программу «Единой России», которую в феврале инициировал председатель партии Дмитрий Медведев. Аналогичные форумы пройдут во всех федеральных округах, где правительство отчитается о реализации программы и соберет предложения для нового программного документа.

    Будущая программа партии впервые будет включать два блока: предвыборную программу с конкретными решениями и стратегический документ с идеологическими и ценностными ориентирами.

    В подготовке Народной программы участвуют Герои России, участники СВО, представители науки, промышленности и профсоюзов. Рамку программы на десятилетия представят в июне, а в августе – Народную программу на пять лет.

    Ранее в «Единой России» призвали сделать порядок расчета тарифов ЖКХ прозрачным и понятным.

    Комментарии (7)
    17 марта 2026, 17:18 • Новости дня
    МИД России выступил с заявлением о ситуации вокруг Кубы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министерство иностранных дел России выразило серьезную обеспокоенность обострением обстановки вокруг Кубы и ростом внешнего давления на страну.

    В заявлении, опубликованном на сайте МИД России, подчеркивается, что Москва подтверждает свою непоколебимую солидарность с правительством и народом Кубы, а также осуждает попытки вмешательства во внутренние дела суверенного государства и применение односторонних ограничительных мер. По мнению российского внешнеполитического ведомства, Куба сталкивается с беспрецедентными вызовами, вызванными многолетним торговым, экономическим, финансовым и энергетическим эмбарго со стороны США.

    В заявлении говорится: «Решительно осуждаем попытки грубого вмешательства во внутренние дела суверенного государства, запугивания и применения незаконных односторонних ограничительных мер». В ведомстве выразили уверенность, что кубинский народ, обладающий стойкостью и преданностью идеалам свободы, сумеет отстоять право на собственный выбор пути развития. Российская сторона пообещала продолжать оказывать Кубе всестороннюю поддержку, включая материальную помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о проработке Москвой вариантов поддержки Гаваны на фоне экономических трудностей и эмбарго.

    В свою очередь, по данным The New York Times, США на переговорах с Кубой настаивают на отставке президента Мигеля Диаса-Канеля для заключения новых соглашений.

    Между тем на Кубе произошло полное отключение энергосистемы, что стало причиной массовых протестов за последние десять дней.

    Комментарии (27)
    17 марта 2026, 16:45 • Видео
    Война с Ираном ударила по Украине

    США грубо дали понять Владимиру Зеленскому, что не нуждаются в его помощи для победы над Ираном, хотя война на Ближнем Востоке явно затягивается. Это затягивание – плохая новость для Украины и окно возможностей для России.

    Комментарии (2)
    17 марта 2026, 19:04 • Новости дня
    В Подмосковье убит 12-летний мальчик, ранена его мать

    СК сообщил об убийстве 12-летнего мальчика и ранении его матери в Ногинске

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В одной из арендованных квартир Ногинска обнаружили тело 12-летнего мальчика с ножевым ранением, его мать доставили в реанимацию, сообщили в СК по региону.

    В арендованной квартире в Ногинске нашли тело 12-летнего мальчика с ножевым ранением груди, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК по Московской области. Его мать обнаружили в соседней комнате в бессознательном состоянии, сейчас она находится в реанимации. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

    По данным следствия, мать вместе с сыном приехала в Ногинск из Москвы 16 марта и остановилась в арендованной квартире. На следующий день в квартиру зашла хозяйка жилья, которая и обнаружила случившееся, после чего вызвала скорую и полицию.

    Следователи и криминалисты продолжают осматривать место происшествия, устанавливаются все обстоятельства случившегося. В ведомстве добавили, что выясняются также причины и условия, которые могли способствовать совершению преступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения с ножом на школьника в Подмосковье. В понедельник в Щелковском округе ученик седьмого класса одной из школ напал на своих сверстников по дороге в школу.

    Ранее в Подмосковье направили в суд дело об убийстве девочки, совершенном 28 лет назад в Кашире.

    Комментарии (0)
    17 марта 2026, 12:41 • Новости дня
    МИД Молдавии вызвал посла России из-за аварии на украинской ГЭС
    @ Katharina Schroder/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти Молдавии приняли решение вызвать российского посла Олега Озерова после повреждения гидроэлектростанции около Новоднестровска на Украине и обвинили Россию в произошедшем.

    МИД Молдавии вызвал посла России Олега Озерова, передает ТАСС. Причиной вызова стала авария на гидроэлектростанции в районе Новоднестровска на Украине, в которой молдавская сторона обвинила Россию.

    Российскому дипломату планируют вручить ноту протеста в связи с этим происшествием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Днестре обнаружили нефтяные пятна, которые третий день угрожают водоснабжению молдавских территорий.

    Правительство Молдавии подтвердило угрозу загрязнения реки с территории Украины.

    В районе города Бельцы на время приостанавливали забор воды, но к вечеру его возобновили.

    Комментарии (12)
    17 марта 2026, 21:04 • Новости дня
    Иран впервые применил ракету «Хадж Касем» для ударов по базам США и Израилю
    @ Morteza Nikoubazl/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Тегеран задействовал управляемые боеприпасы «Хадж Касем» для поражения целей в крупных израильских городах, включая Западный Иерусалим, сообщают иранские СМИ.

    Иранские вооруженные силы впервые задействовали управляемую ракету «Хадж Касем» в ходе нынешнего противостояния с Вашингтоном и Тель-Авивом, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fars.

    Под ударом оказались базы Аль-Удейд в Катаре, Али ас-Салем в Кувейте и Шейх-Иса в Бахрейне.

    Атаки также велись по объектам в эмирате Фуджейра и Иракском Курдистане. Кроме того, в КСИР сообщили о поражении целей в ряде крупных городов Израиля, включая Тель-Авив, Западный Иерусалим и Бейт-Шемеш.

    Местные СМИ акцентируют внимание на том, что это первое подтвержденное применение данного снаряда в рамках текущего конфликта.

    При этом подобные боеприпасы уже фигурировали в сводках за 2025 год во время летнего обострения. Тогда агентство охарактеризовало их как «тактические и управляемые твердотопливные баллистические ракеты».

    Ранее Корпус стражей исламской революции сообщал о первом применении стратегической ракеты «Саджиль».

    Комментарии (8)
    18 марта 2026, 00:15 • Новости дня
    Офис секретаря Совбеза Ирана подтвердил гибель Лариджани

    @ WAEL HAMZEH/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани погиб, об этом сообщило его официальное представительство.

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани погиб, передает РИА «Новости». Офис Лариджани подтвердил информацию о его гибели.

    В публикации была использована фраза: «Я, раб Божий, воссоединился с Богом».

    Сын Лариджани Мортаза и начальник его службы охраны погибли вместе с ним, передает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил заявление Армии обороны Израиля о ликвидации секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани в результате удара израильских ВВС в местности неподалеку от Тегерана.

    Комментарии (23)
    17 марта 2026, 22:07 • Новости дня
    Умер заслуженный артист Дмитрий Твердохлебов
    @ mosoperetta.ru

    Tекст: Ольга Иванова

    Заслуженный артист России Дмитрий Твердохлебов скончался на 75-м году жизни, об этом сообщили в Московском театре оперетты.

    Заслуженный артист России Дмитрий Твердохлебов скончался на 75-м году жизни, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Московский театр оперетты. В театре отметили: «16 марта на 75-м году жизни скончался заслуженный артист Российской Федерации Дмитрий Петрович Твердохлебов… Коллектив Московского театра оперетты скорбит и выражает самые искренние соболезнования семье, родным и близким Дмитрия Петровича Твердохлебова. Память о нем навсегда останется с нами».

    Твердохлебов был приглашен в труппу театра еще студентом выпускного курса ГИТИСа. Его дебют на сцене прошел с большим успехом: уже в первый год работы он сыграл роли Лобио в спектакле «Не бей девчонок» и Дон Жуана в оперетте «Песня для тебя». Эти премьеры стали началом череды заметных ролей, среди которых были работы в постановках «Конкурс красоты», «Девичий переполох», «Василий Теркин», «Сильва» и «Старая комедия».

    В театре подчеркнули, что режиссеры с удовольствием работали с артистом, отмечая его искренность и самоотдачу как в детских, так и во взрослых спектаклях, в классике и современном репертуаре. Особо выделялось уникальное сочетание мощной сценической фактуры и мягкой пластики актера, а также его тонкая ирония, благодаря чему персонажи Твердохлебова становились любимцами публики.

    Среди заметных работ Твердохлебова – роли директора тюрьмы Франка в «Летучей мыши» Иоганна Штрауса, лорда Тауэра в «Джейн» Александра Кремера, хозяина в «Фиалке Монмартра» Имре Кальмана, полковника Пикеринга в «Моей прекрасной леди» Фредерика Лоу и директора цирка в «Принцессе цирка» Кальмана.

    Комментарии (0)
    17 марта 2026, 21:30 • Новости дня
    Жители Сум бойкотировали минуту молчания в память бойцов ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Жители Сум на Украине массово игнорируют ежедневную минуту молчания по украинским военным, при этом акция с портретами собрала минимальное число участников, сообщают российские силовые структуры.

    Жители города Сумы массово отказываются участвовать в ежедневной минуте молчания по погибшим военнослужащим ВСУ, передает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. «В Сумах отмечают, что жители отказываются принимать участие в ежедневной минуте молчания», – заявил источник агентства.

    По его словам, на последнюю акцию, где участники вышли с портретами украинских солдат, пришли всего 50 человек. При этом часть присутствующих, как уточнил собеседник, была направлена на мероприятие в приказном порядке из государственных учреждений.

    Организаторы отмечают, что подобные мероприятия теряют поддержку среди местных жителей. Причины отказа от участия не приводятся, однако заметно сокращение числа участников по сравнению с прежними подобными акциями.

    Ранее жители Сумской области пожаловались на массовое мародерство ВСУ. До этого жители Сум возмутились сверхдоходами прокуроров и произволом националистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация Сум рассматривает вопрос об изъятии квартир и коммерческих помещений в пользу ВСУ у граждан, покинувших Украину.


    Комментарии (7)
    17 марта 2026, 20:59 • Новости дня
    Трамп: Макрон очень скоро покинет свой пост
    @ IMAGO/APAimages/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что французский лидер Эммануэль Макрон скоро покинет пост главы государства.

    «Он (Макрон) очень скоро покинет свой пост», – заявил глава Белого дома, передает РИА «Новости».

    Ранее Макрон подверг критике удары США и Израиля по Ирану, указав на их несоответствие международному праву и невозможность одобрения Парижем. Он также объявил об отказе Франции участвовать в операции США в Ормузском проливе.

    В январе Трамп заявил о ненужности Макрона.

    Комментарии (9)
    17 марта 2026, 18:14 • Новости дня
    Президент Финляндии заявил о необходимости диалога с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Финляндии Александр Стубб обозначил важность коллективной позиции Евросоюза в переговорах с Россией, отметив приближение времени для открытия политических каналов.

    Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что наступает момент, когда Евросоюзу потребуется восстановить прямой политический диалог с Россией. По словам Стубба, необходимо открыть каналы для такого диалога, чтобы обсуждать актуальные вопросы между объединением и Россией, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что диалог должен вестись не на уровне отдельных стран-членов, а от имени всего Евросоюза. Стубб уверен, что это позволит сформировать единую позицию ЕС по ключевым вопросам, связанным с отношениями с Россией.

    Президент Финляндии высказал мнение, что согласованные действия всего объединения дадут больше возможностей для эффективных переговоров с российской стороной.

    Ранее премьер Бельгии Барт де Вевер призвал ЕС начать переговоры с Россией и назвал сделку с Россией единственным решением по Украине. До этого представитель Еврокомиссии Паула Пиньо также признала неизбежность переговоров с президентом Владимиром Путиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты рассматривают разные пути посадить Европу за стол переговоров с Россией.


    Комментарии (24)
    17 марта 2026, 22:27 • Новости дня
    Глава Минздрава Грузии назвал причину смерти патриарха Илии II

    Tекст: Ольга Иванова

    Католикос-патриарх Грузии Илия II скончался после развития почечной, легочной и сердечной недостаточностей, начавшихся с желудочного кровотечения, заявил журналистам глава грузинского Минздрава Михаил Сарджвеладзе.

    Причиной смерти католикоса-патриарха Грузии Илии II стало развитие почечной, легочной и сердечной недостаточностей, передает РИА «Новости». Об этом журналистам сообщил глава грузинского министерства здравоохранения Михаил Сарджвеладзе.

    По его словам, ухудшение состояния патриарха произошло вечером, около 21.00. Сарджвеладзе подчеркнул: «Вечером в девять часов началось ухудшение жизненно важных функций. Началось все с кровотечения в желудке, но после этого, когда были совершены манипуляции, за этим последовали почечная, легочная и сердечная недостаточности».

    Медики делали все возможное, однако остановить развитие осложнений не удалось. Сарджвеладзе уточнил, что несмотря на экстренные меры, органы перестали функционировать, что привело к кончине патриарха.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, католикос-патриарх всея Грузии Илия II ушел из жизни на 94-м году в одной из клиник Тбилиси.

    Комментарии (3)
    17 марта 2026, 14:08 • Новости дня
    Фон дер Ляйен: Украина согласилась на помощь ЕС в ремонте «Дружбы»
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина согласилась принять помощь Евросоюза в финансировании и ремонте нефтепровода «Дружба», заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    По ее словам, предложение о предоставлении технической поддержки и финансовых ресурсов было одобрено Киевом, и европейские специалисты готовы приступить к работам незамедлительно, передает РИА «Новости».

    В совместном заявлении фон дер Ляйен и главы Евросовета Антониу Кошты подчеркивается, что сотрудничество позволяет ускорить восстановление работы стратегически важной инфраструктуры. По их словам, украинская сторона выразила благодарность за инициативу Евросоюза.

    «ЕС предложил Украине техническую поддержку и финансирование (ремонта). Украинцы приветствовали и приняли это предложение. Европейские эксперты готовы приступить немедленно», – говорится в заявлении.

    Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина продолжает блокировать поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба». Он также подчеркнул, что Венгрия не поддержит вступление Украины в Евросоюз, 20-й пакет санкций против России и кредит на 90 млрд евро, пока не будет восстановлена поставка нефти по трубопроводу «Дружба».

    Комментарии (21)
    17 марта 2026, 18:40 • Новости дня
    Госдума приняла закон о числе штрафов с камер за отсутствие полиса ОСАГО
    @ Анна Майорова/URA.RU/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Госдума приняла закон, согласно которому штрафы за отсутствие полиса ОСАГО будут назначаться не чаще одного раза в сутки вне зависимости от способа фиксации нарушения.

    Закон был принят Госдумой, передает РИА «Новости». Теперь штраф за езду без полиса ОСАГО может быть наложен на водителя только один раз в сутки, вне зависимости от того, как было зафиксировано нарушение. Ранее автовладельцы могли получать несколько штрафов за одни и те же сутки, если их нарушение фиксировали разными способами.

    Размер штрафа остается прежним – 800 рублей, а при повторном нарушении он составляет от 3 до 5 тыс. рублей. Изначальная редакция закона распространялась только на случаи, когда нарушение фиксируют камеры, но в итоговую версию поправки вошли в более широком виде.

    Документ вступает в силу в день его официального опубликования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с 1 апреля в России произойдет ежегодный пересчет коэффициента бонус-малус, что приведет к снижению стоимости ОСАГО для автомобилистов, у которых не было аварий.

    Банк России анонсировал расширение тарифного коридора по ОСАГО на 15% для всех видов транспорта, кроме мотоциклов.

    При этом мошенники продают поддельные полисы ОСАГО через копии сайтов реальных страховых компаний, занижая цену или предлагая большие скидки.

    Комментарии (2)
    17 марта 2026, 13:59 • Новости дня
    Песков призвал Киев прекратить тщетное сопротивление
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что киевским властям стоит прекратить сопротивление и сделать шаг в сторону мирного урегулирования.

    Власти Киева должны принять ответственное решение и перейти к мирному процессу, передает ТАСС. Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, нынешние попытки так называемого киевского режима оказать сопротивление остаются абсолютно тщетными.

    По его мнению, лидерам в Киеве стоило бы принять необходимое ответственное решение и открыть дорогу для дальнейшего мирного процесса.

    Ранее Песков заявил, что украинское руководство, совершая атаки на российские регионы, продолжает тщетное сопротивление вместо перехода к переговорам.

    Кремль также назвал Киев основным тормозом мирных переговоров.

    В переговорах по урегулированию ситуации на Украине наступил перерыв, при этом Москва сохраняет открытость к диалогу.

    Комментарии (21)
    18 марта 2026, 08:53 • Новости дня
    Зеленский заявил о «плохом предчувствии» по поводу переговоров по Украине

    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил в интервью Би-Би-Си, что у него «плохое» предчувствие по поводу влияния конфликта в Иране на переговоры по Украине, так как трехсторонние встречи постоянно откладываются.

    Зеленский сообщил, что трехсторонние встречи постоянно откладываются из-за ситуации на Ближнем Востоке, передает «Газета. Ru». Он пожаловался, что Вашингтон уделяет иранскому конфликту больше внимания, чем Киеву.

    «У меня очень плохое предчувствие по поводу влияния этой войны на ситуацию на Украине», – сказал Зеленский.

    Несмотря на сложности, переговорные группы продолжают взаимодействовать в ежедневном режиме. Глава государства уточнил, что его команда поддерживает контакт с американской стороной, а представители США каждый день общаются с россиянами.

    Ранее Владимир Зеленский предрек возникновение дефицита ракет у Киева из-за начала американской операции на Ближнем Востоке.

    Зеленский перешел к открытой критике западных партнеров из-за неудач на фронте и задержек финансирования.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что киевским властям стоит прекратить сопротивление.

    Кремль также назвал Киев основным тормозом мирных переговоров.

    Комментарии (4)
    Главное
    Стубб предложил Трампу помощь Европы с Ираном в обмен на поддержку Украины
    Politico: Зеленский согласился починить «Дружбу» ради кредита ЕС
    NYT: Трамп планирует захватить ядерное топливо Ирана
    ВОЗ начала готовиться к «ядерному инциденту» на Ближнем Востоке
    Венгрии предрекли массовые протесты и политический кризис после выборов
    Польша потребовала от Украины вернуть историческую реликвию
    Член СПЧ раскритиковала идею Госсовета Татарстана ограничить работу журналистов