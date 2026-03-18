NYT: Трамп планирует захватить ядерное топливо Ирана

Tекст: Вера Басилая

Президент США раздумывает над приказом о проведении масштабной миссии по уничтожению или захвату иранских ядерных запасов, пишет The New York Times.

Трамп настаивает, что Тегеран находится на грани создания оружия и готов применить его против Израиля.

«Они использовали бы его в течение одного часа или одного дня», – заявил американский лидер в понедельник. Подобная операция может стать одной из самых смелых и опасных в современной истории Соединенных Штатов, превосходя по сложности ликвидацию Усамы бен Ладена.

Значительная часть обогащенных материалов, предположительно, хранится глубоко под горой в Исфахане, где повреждение контейнеров грозит выбросом радиоактивного газа. Эксперты предупреждают, что иранцы могли установить множество ловушек и ложных целей для защиты своего последнего стратегического резерва.

До начала бомбардировок 28 февраля разведка не видела неизбежной угрозы создания бомбы Тегераном, однако после 18 дней ударов ситуация изменилась. Ранее переговоры о вывозе топлива провалились из-за отказа Вашингтона оставить Ирану даже минимальные запасы.

Ранее стало известно об авиаударе США по ядерному объекту Талеган-2 в Иране.

TWZ сообщал, что США могут попытаться захватить уран Ирана с помощью наземной операции.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ситуация с ядерной безопасностью на Ближнем Востоке остается крайне напряженной.