Иранский беспилотник пытался атаковать дипломатический квартал в Саудовской Аравии

О перехвате воздушной цели сообщило министерство обороны государства, передает ТАСС. Инцидент произошел, когда аппарат пытался приблизиться к охраняемой зоне.
«Вражеский беспилотник был сбит при попытке приблизиться к дипломатическому кварталу», – указывается в заявлении ведомства, опубликованном в соцсети.
Военные уточнили, что уничтоженный объект идентифицирован как беспилотник иранского производства. Атака была своевременно пресечена средствами защиты.
Министерство обороны королевства объявило об уничтожении шести баллистических ракет и пяти дронов.
Кроме того военные ликвидировали два летательных аппарата в районе нефтяного месторождения Шайба.