Горящий автомобиль затруднил движение на Ленинском проспекте Москвы

Уголовное дело по факту покушения на убийство возбуждено в Москве в отношении 20-летней местной жительницы, передает ТАСС.
По данным следствия, девушка длительное время находилась под влиянием телефонных мошенников. Они убедили ее, что она внештатный сотрудник правоохранительных органов и должна изобличать так называемых иноагентов.
В пресс-службе Следственного комитета сообщили: «14 марта кураторы дали ей задание ликвидировать местную жительницу, которая якобы является иноагентом.
Вооружившись перцовым баллончиком, молотком и малярной лентой, девушка пришла к входной двери квартиры на улице Академика Анохина и позвонила в звонок».
Когда дверь открыла хозяйка квартиры, 1967 года рождения, подозреваемая распылила в ее сторону перцовый баллончик и замахнулась молотком.
Родственники потерпевшей смогли обезвредить нападавшую и не позволили ей скрыться. Сейчас девушку подозревают в покушении на убийство, совершенном группой лиц по предварительному сговору.
Следственными органами продолжается расследование и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве правоохранители задержали молодую женщину, которая помогла футболисту вскрыть сейф и вынести деньги после убийства на Строгинском бульваре.
