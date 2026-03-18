Тегеран объяснил цели ракетных ударов на Ближнем Востоке

Глава МИД Ирана Аракчи отверг обвинения в ударах по гражданским объектам

Tекст: Мария Иванова

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи подчеркнул, что республика действует избирательно, передает РИА «Новости».

«Я могу с уверенностью сказать, что мы не наносили удары по гражданским объектам в соседних странах», – сказал дипломат в беседе с каналом Al Jazeera.

По словам руководителя ведомства, иранская сторона лишь реагирует на враждебные действия Вашингтона. Тегеран вынужден атаковать военные базы США, расположенные на Ближнем Востоке.

Аракчи также выразил сожаление по поводу того, что эти американские объекты находятся на территории государств, поддерживающих дружественные отношения с Исламской Республикой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана Аббас Аракчи ранее подчеркивал, что Тегеран наносит удары только по объектам США в соседних странах.

Временный руководящий совет республики постановил не запускать ракеты по сопредельным государствам без агрессии с их стороны.

Постпредство исламской республики при ООН объяснило случайные попадания по мирным целям воздействием американских систем радиоэлектронной борьбы.