Захарова нашла сходство между НАТО и героиней «Покровских ворот»

Российский дипломат указала на странное поведение альянса, напоминающее характер персонажа фильма 1982 года, передает радио Sputnik. Мария Захарова провела ироничную параллель между западным блоком и Анной Адамовной.
«Больше всего мне, конечно, нравится, я это обожаю, когда они начинают разглагольствовать и обвинять нас, используя слово «непредсказуемость»... Помните «Покровские ворота», когда одна из героинь говорит: «Я вся такая непредсказуемая, ах?». Вот здесь то же самое!» – отметила она в эфире.
По словам представителя ведомства, другие страны уже научились просчитывать вариативность действий НАТО и идентифицировать их. Однако для самих членов организации их собственные шаги остаются абсолютной загадкой.
Ранее Захарова сравнила поведение руководителей стран НАТО с застигнутыми врасплох тараканами.
Захарова заявила, что агрессия Североатлантического альянса направлена против России, устремления НАТО расширяются.