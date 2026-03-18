ЦАХАЛ объявил об атаке на военные объекты Тегерана

Tекст: Мария Иванова

Армия обороны Израиля отчиталась о выполнении боевых задач, передает РИА «Новости».

В ведомстве подчеркнули, что операция была направлена против ключевой военной инфраструктуры противника. «ЦАХАЛ завершил волну ударов по командным центрам… в Тегеране», – говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале.

Целями атаки стали штаб подразделения Корпуса стражей исламской революции и центр управления баллистическими ракетами. Также израильская авиация поразила объекты материально-технического обеспечения сил внутренней безопасности и иранские системы противовоздушной обороны.

Совместные действия США и Израиля против объектов на территории Ирана начались 28 февраля. Сообщается о разрушениях и гибели гражданских лиц. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по американским военным базам в ближневосточном регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, офис секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани подтвердил информацию о его гибели.

Ранее госдепартамент США объявил награду за сведения о ключевых руководителях Корпуса стражей исламской революции.

Израильская авиация нанесла комбинированный удар по командным центрам вооруженных сил Ирана в Тегеране и Тебризе.