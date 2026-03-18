    Как перестраивается мировой энергетический рынок
    Тегеран заявил об устойчивости власти Ирана после гибели Лариджани
    TWZ назвал самый уродливый военный самолет в мире
    Захарова задумалась о «венесуэльском сценарии» для Макрона
    Стало известно о переброске 2,2 тыс. морпехов США на Ближний Восток
    Зеленский заявил о «плохом предчувствии» по поводу переговоров
    Иран уведомил МАГАТЭ о прилете снаряда у АЭС «Бушер»
    Президент Кубы пообещал США «непреодолимое сопротивление»
    Госдолг США пробил историческую отметку
    18 марта 2026, 09:06 • Новости дня

    Ирак возобновил прокачку нефти в турецкий порт Джейхан

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    После многомесячного простоя из-за атак боевиков по трубопроводу Киркук–Джейхан снова пошла нефть из Иракского Курдистана в Турцию.

    Директор государственной компании North Oil Company Амир Халиль подтвердил запуск магистрали, передает РИА «Новости».

    По его словам, «экспорт нефти в сторону турецкого порта Джейхан стартовал в 06.30 мск со станции Сарлу в Иракском Курдистане».

    Ежесуточный объем прокачки составит 250 тыс. баррелей. Ранее транзит приостановили в марте текущего года из-за регулярных нападений вооруженных группировок на региональные энергетические объекты.

    Власти Курдистана упрекали Багдад в неспособности пресечь диверсии, а центр обвинял регион в отсутствии разрешений на эксплуатацию трубы. Маршрут возобновил работу в сентябре 2025 года после двухлетнего простоя.

    Общая добыча в стране упала с 4,4 млн до 1,4 млн баррелей в день. Снижение показателей связано со сложностями прохода через Ормузский пролив и атаками на танкеры в порту Басры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр нефти Ирака сообщил о запуске экспорта нефти через турецкий порт Джейхан.

    18 марта 2026, 00:15 • Новости дня
    Офис секретаря Совбеза Ирана подтвердил гибель Лариджани

    @ WAEL HAMZEH/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани погиб, об этом сообщило его официальное представительство.

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани погиб, передает РИА «Новости». Офис Лариджани подтвердил информацию о его гибели.

    В публикации была использована фраза: «Я, раб Божий, воссоединился с Богом».

    Сын Лариджани Мортаза и начальник его службы охраны погибли вместе с ним, передает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил заявление Армии обороны Израиля о ликвидации секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани в результате удара израильских ВВС в местности неподалеку от Тегерана.

    18 марта 2026, 08:53 • Новости дня
    Зеленский заявил о «плохом предчувствии» по поводу переговоров по Украине

    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил в интервью Би-Би-Си, что у него «плохое» предчувствие по поводу влияния конфликта в Иране на переговоры по Украине, так как трехсторонние встречи постоянно откладываются.

    Зеленский сообщил, что трехсторонние встречи постоянно откладываются из-за ситуации на Ближнем Востоке, передает «Газета. Ru». Он пожаловался, что Вашингтон уделяет иранскому конфликту больше внимания, чем Киеву.

    «У меня очень плохое предчувствие по поводу влияния этой войны на ситуацию на Украине», – сказал Зеленский.

    Несмотря на сложности, переговорные группы продолжают взаимодействовать в ежедневном режиме. Глава государства уточнил, что его команда поддерживает контакт с американской стороной, а представители США каждый день общаются с россиянами.

    Ранее Владимир Зеленский предрек возникновение дефицита ракет у Киева из-за начала американской операции на Ближнем Востоке.

    Зеленский перешел к открытой критике западных партнеров из-за неудач на фронте и задержек финансирования.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что киевским властям стоит прекратить сопротивление.

    Кремль также назвал Киев основным тормозом мирных переговоров.

    17 марта 2026, 16:45 • Видео
    Война с Ираном ударила по Украине

    США грубо дали понять Владимиру Зеленскому, что не нуждаются в его помощи для победы над Ираном, хотя война на Ближнем Востоке явно затягивается. Это затягивание – плохая новость для Украины и окно возможностей для России.

    17 марта 2026, 18:25 • Новости дня
    Нетаньяху подтвердил гибель секретаря Совбеза Ирана Лариджани
    @ WAEL HAMZEH/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил заявление Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) о том, что секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани был убит в результате удара израильских ВВС неподалеку от Тегерана.

    По его словам, это сделано, чтобы сменить власть в стране, передает ТАСС.

    Ранее Армия обороны Израиля заявила, что Лариджани был убит при точечном ударе израильской авиации по району неподалеку от Тегерана.

    17 марта 2026, 13:24 • Новости дня
    Эксперт: Трамп отомстит ЕС за отказ в военной помощи

    Политолог Ткаченко: Трамп отомстит ЕС за отказ в военной помощи

    Эксперт: Трамп отомстит ЕС за отказ в военной помощи
    @ Philip Dulian/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Отказ ЕС помочь Дональду Трампу с миссией в Ормузском проливе будет иметь серьезные последствия. Так, глава Белого дома может ужесточить энергетическую политику, а также приостановить обмен разведданными и спутниковой информацией, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее президент США заявил, что его просьба по Ормузу к Европе была проверкой на лояльность.

    «Европейские партнеры США узнали об операции против Ирана из СМИ. То, что их изначально не привлекли к планированию атак на Исламскую республику, стало демонстрацией дипломатической и политической ничтожности европейцев и тяжелым ударом для них», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Сейчас страны Европы не хотят ввязываться в конфликт, который фактически уже проигран. Этим, по мнению собеседника, объясняется отказ ЕС помогать Штатам с миссией в Ормузском проливе. Реакцию же Дональда Трампа на такое решение политолог счел детской – «как в мультфильме: не очень-то и хотелось!», – сыронизировал Ткаченко.

    «Выступление главы Белого дома – это заявление разочарованного человека», – добавил он. Эксперт напомнил, что Трамп еще в свой первый президентский срок критиковал европейцев. Противоречия между ними проявились и в 2025 году, их подсветил Джей Ди Вэнс в ходе своей речи на Мюнхенской конференцию по безопасности. «Для США Европа никогда не была настоящим партнером и уж тем более союзником, скорее объектом каких-то сделок и краткосрочных соглашений», – уточнил политолог.

    Как бы то ни было, нынешнее решение ЕС отвергнуть участие в миссии по обеспечению безопасности Ормузского пролива будет иметь серьезные последствия, прогнозирует аналитик. «Для Трампа европейцы – это те, кто не помог ему в трудный момент. Я думаю, он начнет мстить довольно серьезно. Стоит ожидать ускорения процессов по развалу НАТО и обострения торговых споров Вашингтона и Брюсселя», – предположил он.

    «Так, глава Белого дома может ужесточить энергетическую политику. Европейские государства оказались на крючке у США. Это будет доброй волей, если американский лидер согласится сохранить поставки СПГ в Европу в прежних объемах. Если же он перенаправит несколько танкеров в Азию, цены подскочат, что приведет к усугублению кризиса», – рассуждает Ткаченко.

    Кроме того, Трамп может перестать передавать европейской стороне разведданные, спутниковую информацию, которая потом идет на Украину. «То есть, имеется потенциал для снижения масштаба сотрудничества и в военной области. Политикам в Брюсселе остается только наблюдать за президентом США как за стихийным бедствием», – считает политолог.

    Он усомнился, что меры – если Трамп начнет «проучивать» Европу – заставят членов ЕС и НАТО изменить позицию. «Скажем, Германия и Франция понимают, что такое пять тыс. лет цивилизации Ирана, а также что сломить гордый иранский народ не получится. Но наверняка найдутся и государства, которые готовы пожертвовать своей репутацией и внешней политикой. Среди них, возможно, – Аргентина, Япония, Филиппины. Финляндия же, несмотря на заявления Александра Стубба, может отправить разве что веники для сауны», – иронично заключил Ткаченко.

    Ранее министры иностранных дел стран ЕС после многочасовых переговоров в Брюсселе отвергли призыв США участвовать в обеспечении безопасности Ормузского пролива. Глава европейской дипломатии Кайя Каллас отметила, что Европа не заинтересована в затяжной войне, а изменение мандата военно-морской миссии Aspides не поддерживается странами-участниками, передает Politico.

    Напомним, накануне саммита глава МИД Евросоюза Трамп заявил, что НАТО ждет «очень плохое будущее», если государства-члены откажутся помогать. Однако угрозы не возымели нужного эффекта. Так, министр обороны Германии Борис Писториус нашел в себе силы сказать, что «война с Иранам – не наша война».

    «Мы хотим дипломатических решений и скорейшего завершения, но увеличение количества военных кораблей в регионе вряд ли этому поспособствует. Американцы наряду с израильтянами выбрали этот путь. Мы высказали лишь весьма умеренную критику. Но следующий шаг грозит втянуть нас в этот конфликт», – предупредил министр.

    Позднее Трамп объяснил, что его просьба помочь с миссией в Ормузе – «проверка на лояльность для союзников США». По его словам, Штатам не нужна поддержка в возобновлении судоходства в Ормузском проливе. «Я считаю, что нам никто не нужен. Мы самая сильная нация в мире. Но в некоторых случаях я делаю это (призываю присоединиться к коалиции), потому что хочу узнать, как они реагируют», – сказал американский лидер.

    Любопытно, что на фоне этого заявления президента госсекретарь США Марко Рубио провел телефонные переговоры с главой южнокорейского МИД Чо Хеном и настоятельно рекомендовал оказать содействие в открытии Ормуза.

    Президент Финляндии Александр Стубб тем временем призвал союзников «серьезно относиться» к заявлениям главы Белого дома о том, что он ставит на кон будущее НАТО ради обеспечения прохода через Ормузский пролив. По его мнению, страны, у которых «есть потенциал и воля помочь» Вашингтону, «должны это сделать». При этом Стубб отметил, что НАТО – оборонительный блок и «не занимается военными атаками как таковыми», пишет Bloomberg.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему ближайшие партнеры США не спешат соглашаться на инициативу Белого дома и оценивала, удастся ли Штатам привлечь другие страны к конфликту против Ирана.

    17 марта 2026, 14:25 • Новости дня
    ЦАХАЛ сообщил о ликвидации Лариджани ударом близ Тегерана

    @ WAEL HAMZEH/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Высокопоставленный иранский чиновник Али Лариджани был убит при точечном ударе израильской авиации по району неподалеку от Тегерана, заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    Армия обороны Израиля официально подтвердила гибель высокопоставленного иранского чиновника, передает ТАСС.

    Военные заявили, что операция была проведена на основе точных разведданных.

    «ЦАХАЛ объявляет, что 17 марта израильские ВВС, действуя в соответствии с данными армейской разведки, нанесли точечный удар, в результате которого был ликвидирован Али Лариджани», – гласит заявление армейской пресс-службы.

    В ведомстве уточнили, что атака была совершена в тот момент, когда политик находился недалеко от Тегерана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские СМИ назвали секретаря иранского Совбеза одной из приоритетных целей для атак. Госдепартамент США объявил награду до 10 млн долларов за сведения о политике. Сам Лариджани предупреждал о погружении Ближнего Востока во тьму в случае уничтожения иранской энергосистемы.

    17 марта 2026, 14:23 • Новости дня
    В Иране пообещали унизить захватчиков острова Харк
    @ Planet Labs PBC/REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти Ирана предупредили, что любые попытки захватить остров Харк приведут к жесткому ответу и унижению нападающих. Об этом заявил пресс-секретарь комитета по энергетике меджлиса Эсмаил Хосейни.

    Он заявил, что в случае атаки на остров Харк противники Ирана будут унижены сильнее, чем это было в Ормузском проливе, сообщает РИА «Новости».

    Хосейни подчеркнул: «Если враги планируют посягнуть на остров, им следует знать, что он станет кладбищем для захватчиков».

    По информации агентства Tasnim, остров Харк имеет стратегическое значение для Ирана, так как на нем расположен крупнейший нефтяной терминал страны. Здесь перерабатывается 90% всего иранского экспорта нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель генерального штаба ВС Ирана Абольфазль Шекарчи пригрозил превратить нефтяные объекты союзников США на Ближнем Востоке в «горы пепла» в случае атаки на остров Харк.

    Командующий военно-морскими силами КСИР Алиреза Тангсири заявил, что удар США по острову Харк с крупнейшим нефтяным терминалом Ирана может резко изменить мировое ценообразование на нефть.

    Пентагон сообщил об уничтожении 90 военных целей на Харке и начале подготовки к высадке американских морпехов, которые, вероятнее всего, будут переброшены на остров вертолетами с территории Кувейта после нейтрализации систем ПВО.

    17 марта 2026, 14:58 • Новости дня
    Рар объяснил обидой отказ Европы помогать Трампу в Ормузском проливе
    @ Leon Neal/REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Европейские политики обижены на Дональда Трампа из-за того, что он не посвятил их в истинные планы по войне на Ближнем Востоке, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Евросоюз отверг призыв США участвовать в обеспечении безопасности Ормузского пролива.

    «Решение европейцев не поддержать Дональда Трампа в войне против Ирана, скорее всего, временное», – считает германский политолог Александр Рар. Он полагает, что Европа может пересмотреть свою позицию в двух случаях. Первый – если американо-израильская операция перерастет в затяжной конфликт, а страны континента будут все сильнее страдать от высоких цен на энергоресурсы, уточнил собеседник.

    Политолог указал, что руководство Еврокомиссии и НАТО не против оказания помощи США. «Но на сегодняшний день европейские политики обижены на американского лидера из-за того, что тот не посвятил и не посвящает их в истинные планы в контексте войны на Ближнем Востоке», – добавил эксперт.

    «Европейцы видят, что Иран не слаб и бьет точно по американской военной инфраструктуре. Они пока не хотят нести собственные потери в «чужой» войне. А между тем, Трамп может попросить их и о поддержке пехотой, на что Европа не способна пойти», – рассуждает Рар. 

    Второй вариант, при котором Европа, вероятно, изменит решение, связан с конфликтом на Украине. «В этом вопросе европейцам крайне нужна американская поддержка, сами они уже не в состояние помогать Киеву», – отметил аналитик.

    «Если европейские политики поймут, что Трампа удастся склонить на новую военную поддержку Украины миссией в Персидском заливе, то Европа может изменить свою позицию», – считает эксперт. По его словам, европейские политики не верят, что глава Белого дома пойдет так далеко, чтобы из мести за их «непослушание» «закрыть» НАТО.

    17 марта 2026, 21:52 • Новости дня
    В Иране сообщили о попадании снаряда по территории АЭС «Бушер»
    @ Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Ирана подтвердили попадание одного из выпущенных США или Израилем снарядов по территории АЭС «Бушер».

    Инцидент произошел во вторник примерно в 18.30 по московскому времени, передает ТАСС.

    «В связи с сообщениями о попадании вражеского снаряда на территорию атомной электростанции «Бушер», согласно заявлению центра ядерной безопасности страны, к счастью, не было зафиксировано никакого материального и технического ущерба и человеческих жертв, и ни одна из частей станции не пострадала», – заявила Организация атомной энергии Ирана.

    Ранее руководитель Росатома Алексей Лихачев сообщил о намерении России обеспечить стабильную работу первого блока иранской АЭС «Бушер». Он также заявил, что президент Владимир Путин лично контролирует ситуацию на иранской АЭС «Бушер», уделяя особое внимание безопасности персонала.

    17 марта 2026, 19:36 • Новости дня
    Reuters: Китайские Sinopec и PetroChina возобновили переговоры о покупке нефти из России
    @ Светлана Майорова/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Китайские госкомпании обсуждают возобновление закупок российской нефти после четырехмесячного перерыва, учитывая более низкую стоимость в сравнении с поставками из Бразилии, сообщает Reuters.

    Reuters, ссылаясь на пять источников в российской нефтяной отрасли, передает, что китайские компании Sinopec и PetroChina начали переговоры о закупке российской нефти.

    Переговоры стартовали после четырехмесячного перерыва, вызванного опасениями из-за американских санкций против российской нефтяной отрасли, отмечает РБК. Сейчас компании рассматривают возможность оплаты и поставки нефти в течение месяца, чтобы попасть в период действия американских послаблений.

    По информации источников, сделки по импорту могут быть заключены уже в ближайшее время, так как российская нефть сейчас дешевле поставок из Бразилии и Западной Африки. Один из собеседников агентства уточнил, что торговые подразделения Sinopec и PetroChina на этой неделе обсуждали условия возможных закупок.

    Кроме того, источник, знакомый с операциями PetroChina, сообщил, что компании могут приобретать нефть у независимых китайских нефтеперерабатывающих заводов или трейдеров, которые уже хранят российскую нефть. Он уточнил: «Некоторые независимые заводы готовы перепродавать нефть, так как это выгоднее, чем перерабатывать ее на своих мощностях».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Индонезия рассматривает возможность импорта российской нефти, учитывая ее цену на фоне нестабильности мирового рынка.

    Все больше стран проявляют интерес к российской нефти после ослабления санкционного давления со стороны США.

    Вашингтон разрешил продавать российскую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда до 12 марта, действие лицензии ограничено 11 апреля 2026 года.

    18 марта 2026, 08:55 • Новости дня
    Тегеран заявил об устойчивости власти Ирана после гибели Лариджани
    @ Str/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Власть в Иране, опирающаяся на сформировавшиеся политические и общественные институты, не изменится после гибели Али Лариджани, заявил глава МИД Исламской республики Аббас Аракчи.

    Глава иранской дипломатии Аббас Аракчи подчеркнул, что отсутствие отдельной личности не способно поколебать структуру власти, передает ТАСС.

    В беседе с журналистами Al Jazeera министр заявил: «Исламская республика Иран обладает прочной и устойчивой политической системой с сформировавшимися политическими, экономическими и общественными институтами. Наличие или отсутствие отдельной личности не способно поколебать эту структуру».

    Дипломат добавил, что в государственной иерархии нет фигуры важнее верховного лидера. Однако, по его словам, даже после ухода ключевых фигур механизм управления страной продолжает эффективно функционировать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, офис секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани подтвердил информацию о его гибели.

    Ранее чиновник предупреждал о риске полного отключения электричества на Ближнем Востоке в случае атаки на иранскую энергосистему.

    До этого верховный лидер Исламской республики аятолла Али Хаменеи погиб в результате авиаудара США и Израиля.

    17 марта 2026, 23:51 • Новости дня
    Росатом сообщил о вывозе 250 человек с АЭС «Бушер» в Иране

    Tекст: Ольга Иванова

    Третья эвакуация персонала Росатома готовится после удара по промплощадке АЭС «Бушер», где сейчас остаются примерно 480 сотрудников компании, 250 человек уже были вывезены, сообщил гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

    После удара по территории возле промплощадки АЭС «Бушер» в Иране среди сотрудников Росатома никто не пострадал, сообщает РИА «Новости». Генеральный директор корпорации Алексей Лихачев уточнил, что снаряд попал в район, прилегающий к зданию метрологической службы, находящемуся в непосредственной близости от действующего энергоблока, однако жертв и материального ущерба нет.

    Лихачев подчеркнул, что «пострадавших среди персонала госкорпорации «Росатом» нет». По его словам, радиационная обстановка на площадке в норме; угрозы для населения и сотрудников зафиксировано не было.

    В связи с происшествием «Росатом» готовит уже третью по счету эвакуацию своих сотрудников и их семей из Ирана. Превентивно были вывезены дети работников. На данный момент на объекте остаются около 480 российских специалистов, ранее около 250 человек и членов их семей уже покинули страну.

    Лихачев заявил, что Россия категорически осуждает удар по иранской атомной станции и призывает к немедленной деэскалации. Он отметил: «Мы категорически осуждаем произошедшее и призываем стороны конфликта приложить все возможные усилия для деэскалации ситуации в районе АЭС «Бушер».

    Глава «Росатома» добавил, что атака на объекты ядерной энергетики нарушает основные международные нормы безопасности. Строительство новых энергоблоков на территории станции приостановлено из-за боевых действий. Первый блок АЭС был подключен к энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года при содействии России, сейчас функционирует только одна такая станция.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана подтвердили попадание одного из выпущенных США или Израилем снарядов по территории АЭС «Бушер».

    18 марта 2026, 00:50 • Новости дня
    Президент Ирана пообещал отомстить за гибель Лариджани

    Tекст: Ольга Иванова

    После официального подтверждения гибели секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани президент Масуд Пезешкиан пообещал жесткий ответ на убийство иранского политического деятеля.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал суровую месть за гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности страны Али Лариджани в результате удара Израиля и США, передает РИА «Новости».

    Пезешкиан в своем заявлении, распространённом пресс-службой, подчеркнул: «Безусловно, суровая месть ждет преступных террористов, запятнавших в ходе террористической агрессии свои руки кровью угнетенных, но храбрых и стойких мучеников святой земли Ирана». Он считает гибель Лариджани актом террористической агрессии против страны.

    Президент Ирана также выразил соболезнования семье погибшего и отметил вклад Лариджани.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальное представительство Али Лариджани подтвердило его гибель.

    Ранее во вторник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о ликвидации Лариджани в результате удара израильских ВВС неподалеку от Тегерана.

    17 марта 2026, 19:50 • Новости дня
    Вашингтон отказался от помощи союзников в операции против Ирана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты самостоятельно добились военного успеха в операции против Ирана и не рассчитывают на поддержку НАТО.

    Трамп написал на странице в своей соцсети Truth Social, что США были уведомлены большинством союзников по НАТО об их нежелании участвовать в военной операции против Ирана. По словам Трампа, несмотря на согласие большинства стран с действиями Вашингтона, они не выразили готовности поддержать США на практике.

    В своем обращении Трамп высказал мнение, что НАТО всегда было «улицей с односторонним движением», где Америка защищает другие страны, не получая взаимной поддержки в критические моменты.

    Он отметил: «К счастью, мы разгромили вооруженные силы Ирана – их флот уничтожен, их авиация уничтожена, их ПВО и радары уничтожены, а возможно, самое важное, их лидеры на всех уровнях устранены и больше не смогут угрожать нам, нашим ближневосточным союзникам или миру в целом».

    Трамп подчеркнул, что после успешных военных действий США больше не нуждаются и не хотят получать помощь от стран НАТО, а также Японии, Австралии или Южной Кореи. Он добавил, что Соединенные Штаты, как самая мощная страна мира, не нуждаются в поддержке других государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз отказался поддержать призыв США участвовать в обеспечении безопасности Ормузского пролива.

    Даже ближайшие партнеры США не решились направлять военные корабли на Ближний Восток.

    Европейские политики проявили недовольство по поводу того, что Вашингтон не посвятил их в истинные планы по войне на Ближнем Востоке.

    18 марта 2026, 03:53 • Новости дня
    Иран уведомил МАГАТЭ о прилете снаряда у АЭС «Бушер»
    @ Majid Asgaripour/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Иран уведомил Международное агентство по атомной энергии о попадании снаряда на территорию АЭС «Бушер».

    Иран сообщил Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) о прилете снаряда в районе атомной электростанции «Бушер», передает РИА «Новости». По данным агентства, инцидент произошел во вторник вечером, однако станция не пострадала, жертв и пострадавших среди сотрудников нет.

    МАГАТЭ отмечает, что генеральный директор организации Рафаэль Гросси вновь обратился к сторонам конфликта с призывом проявлять максимальную сдержанность. В МАГАТЭ подчеркнули важность предотвращения любых инцидентов, способных привести к риску ядерной аварии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана подтвердили попадание одного из выпущенных США или Израилем снарядов по территории АЭС «Бушер».


    17 марта 2026, 18:59 • Новости дня
    Иранские военные нанесли удары по американским базам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Ирана нанесли удары по военным базам США на Ближнем Востоке с использованием беспилотников и ракет, сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР).

    В КСИР подчеркнули, что эти объекты служили плацдармом для атак на Исламскую республику, передает ТАСС.

    «Источники недавних атак "террористической армии США" в последние часы в рамках стратегии операций, направленных на достижение максимального эффекта, подверглись мощным и сокрушительным ударам ракетных и беспилотных подразделений Исламской республики Иран», – сообщила пресс-служба КСИР.

    Ранее Иран заявил об уничтожении ангаров США с истребителями в ОАЭ и Бахрейне.

