На Камчатке арестовали директора УК после гибели женщины от ледяной глыбы

Tекст: Алексей Дегтярёв

Городской суд Петропавловска-Камчатского избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца для директора ООО УК «Актив», указало ведомство в своем Telegram-канале.

Решение принято в рамках расследования дела о гибели человека из-за падения наледи.

Мужчине предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека. Задержанный полностью признал свою вину.

Инцидент произошел днем 17 марта, с кровли пятиэтажного дома на Советской улице сорвалась крупная ледяная масса. Глыба пробила крышу автобусной остановки, где в тот момент находилась 54-летняя женщина, которая скончалась на месте от полученных травм.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Перми двухлетняя девочка погибла после падения снежно-ледяной массы с крыши частного дома. До этого в Москве следователи возбудили уголовное дело по факту смерти женщины от удара льдом на улице Хавская.