ВОЗ начала готовиться к «ядерному инциденту» на Ближнем Востоке

ВОЗ подготовила персонал к возможному ядерному инциденту на Ближнем Востоке

Tекст: Мария Иванова

Всемирная организация здравоохранения отслеживает эскалацию конфликта и прорабатывает варианты действий при радиационной угрозе, передает ТАСС.

Директор регионального бюро Ханан Балхи отметила исключительную опасность ситуации. «Наихудший сценарий – это ядерный инцидент, и именно это беспокоит нас больше всего. Как бы мы ни готовились, ничего не может предотвратить ущерба, который будет нанесен региону и всему миру», – заявила она.

По словам представителя организации, персонал готовится к широкому спектру угроз, включая прямые нападения на атомные объекты. Балхи также подчеркнула, что возможные удары США по нефтяной инфраструктуре Ирана способны спровоцировать резкий рост респираторных заболеваний среди местного населения.

Обострение ситуации началось 28 февраля, когда Вашингтон и Израиль начали военную операцию против исламской республики. Под удары попали крупные города, включая Тегеран, на что Корпус стражей исламской революции ответил масштабными атаками на объекты противников в ряде стран региона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции нанес массированные ракетные удары по стратегическим базам США и Израиля на Ближнем Востоке.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи подтвердил закрытие Ормузского пролива для американского и израильского флота.