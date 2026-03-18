С рэпера Птахи принудительно взыскали более 300 тыс. за штрафы

С Давида Нуриева, выступающего под псевдонимом Птаха, взыскали более 300 тыс. рублей, сообщает РИА «Новости».
Согласно материалам приставов, артист остался должен еще 13 тыс. рублей. Ранее общая сумма его долга составляла почти 319 тыс. рублей.
В отношении музыканта сейчас возбуждено два исполнительных производства. Одно из них касается штрафа за повторный проезд на красный сигнал светофора. Суд назначил Нуриеву выплату в размере 15 тыс. рублей.
Приставы взыскивают с артиста более 11,5 тыс. рублей, включая исполнительский сбор. Второе производство касалось взыскания «исполнительского сбора», но было прекращено из-за невозможности найти должника.
Как писала газета ВЗГЛЯД, судебные приставы приступили к взысканию 50 тыс. рублей с музыканта Noize MC (признан иноагентом). В отношении певицы Земфиры* (иноагент) открыли исполнительное производство из-за задолженности по коммунальным услугам.
