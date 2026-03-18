CNN сообщила о переброске 2,2 тыс. морпехов США на Ближний Восток

Tекст: Мария Иванова

Соединенные Штаты перебрасывают в зону конфликта дополнительные силы в количестве 2,2 тыс. человек, сообщает CNN.

По информации канала, десантный корабль USS Tripoli, на борту которого находятся военные из экспедиционного отряда морской пехоты, во вторник достиг Сингапура, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что группировка США на Ближнем Востоке насчитывает 50 тыс. человек. Новое подкрепление следует с базы на Окинаве.

28 февраля Вашингтон и Тель-Авив начали военную операцию, объяснив ее ракетной и ядерной угрозами Тегерана. В результате ударов погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и другие ключевые фигуры. В ответ были атакованы объекты США в Бахрейне, Иордании и других странах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Пентагон отказался подтверждать информацию о переброске десантного корабля USS Tripoli на Ближний Восток.

Потери Соединенных Штатов в ходе совместной с Израилем операции составили минимум 11 человек.