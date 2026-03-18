Хет-трик Кучерова перетасовал вершину гонки бомбардиров НХЛ

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Молнии» уверенно обыграли «Кракен» на выезде со счетом 6:2 в матче регулярного чемпионата, передает ТАСС. Главным героем встречи стал Никита Кучеров, который не только трижды поразил ворота соперника, но и дважды ассистировал партнерам. Помимо него, голами отметились Гейдж Гонсалвес, Энтони Сирелли и Брэндон Хэйгел.

Благодаря результативной игре актив россиянина достиг 111 очков, из которых 37 голов и 74 передачи. Это позволило ему обойти Натана Маккиннона из «Колорадо» и занять вторую строчку в списке самых результативных игроков. Лидирует по-прежнему капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, имеющий в запасе 115 баллов.

Вклад в победу внес и голкипер Андрей Василевский, отразивший 16 бросков из 18. Для вратаря этот успех стал 31-м в текущем сезоне. Сейчас команда из Флориды занимает второе место в Атлантическом дивизионе.

Никита Кучеров забросил 30-ю шайбу в сезоне НХЛ. Ранее он и вратарь Андрей Василевский принесли «Тампе» победу над «Филадельфией». До этого нападающий помог команде разгромить «Коламбус».