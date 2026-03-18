Бобровский побил исторический рекорд Хабибулина в НХЛ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российский голкипер вышел на лед в стартовом составе «Флориды» в гостевом матче против «Ванкувера», передает ТАСС. Эта игра стала для Сергея Бобровского 800-й в регулярных чемпионатах НХЛ и позволила ему единолично обойти Николая Хабибулина, в активе которого 799 поединков.

Благодаря этому достижению Бобровский стал 18-м вратарем в истории лиги, достигшим планки в 800 матчей. Абсолютным рекордсменом по числу встреч остается канадец Мартин Бродо, проведший в НХЛ 1 266 игр.

Сейчас 37-летний Бобровский выступает за «Флориду», за которую играет с 2019 года и с которой дважды выигрывал Кубок Стэнли – в 2024 и 2025 годах. Ранее в НХЛ он защищал ворота «Филадельфии» и «Коламбуса», а в составе сборной России стал чемпионом мира 2014 года, завоевывал серебро в 2015-м и бронзу в 2016-м.

Хабибулину, чье достижение он превзошел, 53 года. В НХЛ российский вратарь играл за «Виннипег», «Финикс», «Тампу», «Чикаго» и «Эдмонтон», а в 2004 году выиграл Кубок Стэнли с «Тампой». В 1992-м он стал победителем Олимпийских игр в составе Объединенной команды и взял бронзу Олимпиады-2002 с национальной командой России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Сергей Бобровский установил рекорд НХЛ по скорости достижения 400 побед. Ранее вратарь в составе «Флориды» выиграл Кубок Стэнли. Также россиянин обошел Доминика Гашека по количеству выигранных матчей среди европейских голкиперов.