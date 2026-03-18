В центре Праги решили устроить танковый бой 1945 года

Tекст: Дмитрий Зубарев

Историческое общество Magistra Vitae намерено организовать фестиваль ко дню освобождения города, передает ТАСС. В мероприятии примут участие легендарный советский танк Т-34 и немецкая самоходка «Хетцер».

Штепан отметил, что сейчас идут активные переговоры с местными властями. «На площади будет стоять и немецкая, и советская, и чешская военная техника – примерно шесть-семь штук. Мы сейчас боремся с городской администрацией, потому что хотим сделать, чтобы техника могла и имитировать стрельбу, и гореть, и двигаться», – рассказал он.

Активист добавил, что организаторы ведут диалог с посольствами США, Франции и Китая для участия их представителей. По его словам, это необходимо для противостояния попыткам переписать историю и забыть о вкладе освободителей в победу над фашизмом.

Советские войска разгромили последнюю группировку вермахта в ходе Пражской наступательной операции в мае 1945 года. По данным российского Минобороны, на территории Чехии захоронено более 50 тыс. красноармейцев, погибших при освобождении страны.

