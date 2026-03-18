Корабли Тихоокеанского флота покинули индийский порт Вишакхапатнам

Отряд кораблей Тихоокеанского флота России завершил деловой визит в индийский порт Вишакхапатнам и отправился выполнять задачи в Азиатско-Тихоокеанском регионе, передает ТАСС. В состав отряда входят корветы «Совершенный» и «Резкий».
Как сообщили в пресс-службе флота, «отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе корветов «Совершенный» и «Резкий» завершил программу делового захода в порт Вишакхапатнам Республики Индия и продолжил выполнение задач в соответствии с планом дальнего похода». За время пребывания в порту экипажи российских кораблей смогли отдохнуть на берегу, посетить памятные и культурные места, а также принять участие в товарищеских спортивных состязаниях с индийскими военными.
Отряд кораблей вышел из Владивостока еще 12 февраля. За время похода российские корветы уже совершили дружественные визиты в порты Малайзии и Мьянмы.
