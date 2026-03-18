В Бейруте прогремел мощный взрыв после удара Израиля

Громкий хлопок был слышен в среду в одном из кварталов города после того, как израильские силы совершили воздушный налет, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.
Ранее в среду Израиль начал наносить удары по «Хезболле» в Ливане.
Иран подтвердил гибель секретаря Высшего совета нацбезопасности Лариджани
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани погиб, передает РИА «Новости». Офис Лариджани подтвердил информацию о его гибели.
В публикации была использована фраза: «Я, раб Божий, воссоединился с Богом».
Сын Лариджани Мортаза и начальник его службы охраны погибли вместе с ним, передает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.
Во вторник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил заявление Армии обороны Израиля о ликвидации секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани в результате удара израильских ВВС в местности неподалеку от Тегерана.
По его словам, это сделано, чтобы сменить власть в стране, передает ТАСС.
Ранее Армия обороны Израиля заявила, что Лариджани был убит при точечном ударе израильской авиации по району неподалеку от Тегерана.
ВВС Израиля заявили об убийстве секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана Лариджани
Армия обороны Израиля официально подтвердила гибель высокопоставленного иранского чиновника, передает ТАСС.
Военные заявили, что операция была проведена на основе точных разведданных.
«ЦАХАЛ объявляет, что 17 марта израильские ВВС, действуя в соответствии с данными армейской разведки, нанесли точечный удар, в результате которого был ликвидирован Али Лариджани», – гласит заявление армейской пресс-службы.
В ведомстве уточнили, что атака была совершена в тот момент, когда политик находился недалеко от Тегерана.
Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские СМИ назвали секретаря иранского Совбеза одной из приоритетных целей для атак. Госдепартамент США объявил награду до 10 млн долларов за сведения о политике. Сам Лариджани предупреждал о погружении Ближнего Востока во тьму в случае уничтожения иранской энергосистемы.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал суровую месть за гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности страны Али Лариджани в результате удара Израиля и США, передает РИА «Новости».
Пезешкиан в своем заявлении, распространённом пресс-службой, подчеркнул: «Безусловно, суровая месть ждет преступных террористов, запятнавших в ходе террористической агрессии свои руки кровью угнетенных, но храбрых и стойких мучеников святой земли Ирана». Он считает гибель Лариджани актом террористической агрессии против страны.
Президент Ирана также выразил соболезнования семье погибшего и отметил вклад Лариджани.
Официальное представительство Али Лариджани подтвердило его гибель.
Ранее во вторник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о ликвидации Лариджани в результате удара израильских ВВС неподалеку от Тегерана.
После удара по территории возле промплощадки АЭС «Бушер» в Иране среди сотрудников Росатома никто не пострадал, сообщает РИА «Новости». Генеральный директор корпорации Алексей Лихачев уточнил, что снаряд попал в район, прилегающий к зданию метрологической службы, находящемуся в непосредственной близости от действующего энергоблока, однако жертв и материального ущерба нет.
Лихачев подчеркнул, что «пострадавших среди персонала госкорпорации «Росатом» нет». По его словам, радиационная обстановка на площадке в норме; угрозы для населения и сотрудников зафиксировано не было.
В связи с происшествием «Росатом» готовит уже третью по счету эвакуацию своих сотрудников и их семей из Ирана. Превентивно были вывезены дети работников. На данный момент на объекте остаются около 480 российских специалистов, ранее около 250 человек и членов их семей уже покинули страну.
Лихачев заявил, что Россия категорически осуждает удар по иранской атомной станции и призывает к немедленной деэскалации. Он отметил: «Мы категорически осуждаем произошедшее и призываем стороны конфликта приложить все возможные усилия для деэскалации ситуации в районе АЭС «Бушер».
Глава «Росатома» добавил, что атака на объекты ядерной энергетики нарушает основные международные нормы безопасности. Строительство новых энергоблоков на территории станции приостановлено из-за боевых действий. Первый блок АЭС был подключен к энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года при содействии России, сейчас функционирует только одна такая станция.
Корпус стражей исламской революции Ирана подтвердил гибель командира добровольческих сил «Басидж» Голямрезы Сулеймани, передает РИА «Новости». В официальном заявлении КСИР выразил соболезнования верховному лидеру, народу страны и семье погибшего.
«Мы поздравляем и выражаем соболезнования верховному лидеру и народу Ирана и уважаемой семье в связи с мученической смертью Голямрезы Сулеймани, погибшего в ходе американо-сионистской атаки», – говорится в обращении КСИР, текст которого приводит агентство Fars. В заявлении также отмечается, что командир погиб во время атаки, которую иранская сторона связывает с действиями США и Израиля.
КСИР особо отметил, что члены добровольческих формирований «Басидж», связанных с корпусом, не оставят без ответа гибель своего командира. Представители корпуса подчеркнули, что гибель Сулеймани станет поводом для дальнейших ответных действий.
В Тегеране в результате авиаудара был ликвидирован командир иранских сил «Басидж» Гулямреза Солеймани.
ВВС Израиля нанесли комбинированный удар по командным центрам и крупному комплексу ополчения «Басидж».
Иран сообщил Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) о прилете снаряда в районе атомной электростанции «Бушер», передает РИА «Новости». По данным агентства, инцидент произошел во вторник вечером, однако станция не пострадала, жертв и пострадавших среди сотрудников нет.
МАГАТЭ отмечает, что генеральный директор организации Рафаэль Гросси вновь обратился к сторонам конфликта с призывом проявлять максимальную сдержанность. В МАГАТЭ подчеркнули важность предотвращения любых инцидентов, способных привести к риску ядерной аварии.
Иранские военные нанесли удары по целям Израиля и США в качестве ответа на гибель одного из командиров иранского ополчения «Басидж» Гулямрезы Солеймани, сообщает РИА «Новости».
«Была проведена 60-я волна операции «Правдивое обещание 4» в качестве мести за кровь Гулямрезы Солеймани, включавшая атаки на региональные базы США и оккупированные территории», – заявили в КСИР.
По данным КСИР, были атакованы американские базы Аль-Азрак в Иордании, Аль-Удейд в Катаре, Аль-Дафра в ОАЭ, Али ас-Салем в Кувейте. Кроме того, под удар попали топливные центры в Ашдоде и объекты военной промышленности, связанные с израильской компанией Rafael.
Для атак были использованы как ракеты, так и ударные беспилотники. Информация о масштабах повреждений пока уточняется.
Иранская разведка провела успешную операцию по устранению высокопоставленного сотрудника сил безопасности Израиля, передает ТАСС.
Агентство Fars сообщает, что операция была осуществлена иранскими силами специального назначения несколько часов назад на израильской территории. В публикации разведки Корпуса стражей исламской революции в социальной сети X отмечается: «Операция по ликвидации была проведена успешно».
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил заявление Армии обороны Израиля о ликвидации секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани в результате удара израильских ВВС неподалеку от Тегерана.
Офис Лариджани опубликовал письмо после заявления Израиля об убийстве политика
Офис секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана обнародовал документ от имени Али Лариджани на фоне слухов о его смерти, передает РИА «Новости».
Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что политик якобы погиб при атаке в столице исламской республики.
В опубликованном тексте комментируется гибель моряков. «Мученическая смерть воинов корабля «Дена» военно-морских сил армии Ирана является частью жертв бравой иранской нации, которые боролись против международных угнетателей», – говорится в сообщении Telegram-канала чиновника.
До этого Кац заявлял, что получил информацию от начальника генерального штаба о результатах ночной операции. По его версии, вместе с Лариджани был устранен и глава сил «Басидж».
Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские СМИ назвали Али Лариджани одной из приоритетных целей для атак Армии обороны Израиля. Госдепартамент США объявил награду до 10 млн долларов за сведения о секретаре иранского Совбеза. Сам чиновник заявил о неизбежной победе Тегерана над агрессорами.
Иранский телеканал сообщил о гибели людей при атаке на Тегеран
В результате нападения на главный город Ирана зафиксированы человеческие жертвы, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал SNN.
«Несколько сограждан... погибли», – заявили журналисты в эфире. По уточненным данным, удар пришелся по району улицы Мустафы Хомейни примерно в 12 часов дня, что соответствует 11.30 московского времени.
Ранее сообщалось, что в результате ударов США и Израиля по провинции Тегеран погибли 503 человека. По меньшей мере четыре человека стали жертвами удара по пригороду Эрака.
По информации израильских военных, это уже третья атака за последние два часа, и она была направлена на центральные районы Израиля, передает ТАСС.
Система оповещения объявила воздушную тревогу в ряде населенных пунктов, включая районы от Иерусалима до Ашдода и южные пригороды Тель-Авива. В самом Тель-Авиве сирены на этот раз не сработали, однако, как отмечает корреспондент агентства, там были слышны отголоски взрывов.
Ранее во вторник Израиль заявил о втором за час ракетном ударе Ирана.
Израильская армия начала широкомасштабные ракетно-бомбовые удары по правительственной инфраструктуре Ирана в Тегеране на фоне продолжающегося обмена атаками между сторонами.
Средства противовоздушной обороны еврейского государства приступили к отражению атаки, сообщили в пресс-службе, передает ТАСС.
Предыдущий удар произошел за 45 минут до этого.
Ранее армия Израиля объявляла о начале масштабных ударов по инфраструктуре в Тегеране. Израильский министр обороны Исраэль Кац приказывал военным подготовиться к возможному расширению операции в Ливане.
ВВС Израиля заявили об убийстве в Тегеране главы иранского ополчения Солеймани
Армия обороны Израиля объявила об убийстве Гулямрезы Солеймани, передает РИА «Новости».
В пресс-службе ведомства уточнили детали операции: «Вчера ВВС Израиля, действуя на основании разведывательных данных ЦАХАЛ, нанесли удар и ликвидировали Гулямрезу Солеймани, который в течение последних шести лет командовал подразделением «Басидж».
Израильские военные подчеркнули значительную роль погибшего командира в жестком подавлении недавних протестных акций в исламской республике. Официальные представители Тегерана на данный момент никак не прокомментировали сообщения о гибели высокопоставленного силовика.
Эскалация конфликта началась 28 февраля, когда американские и израильские силы приступили к нанесению ударов по иранской территории. В ответ Тегеран атакует военные объекты США на Ближнем Востоке и цели в Израиле.
Как писала газета ВЗГЛЯД, израильская армия объявила о начале масштабных ударов по иранской инфраструктуре в Тегеране.
Госдепартамент США официально объявил награду за сведения о ключевых руководителях Корпуса стражей исламской революции.
ЦАХАЛ заявил о широкомасштабной атаке на инфраструктуру властей в Тегеране
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о проведении боевой операции против иранского правительства, передает РИА «Новости».
Как отмечается в сообщении ведомства, «армия обороны Израиля начала широкомасштабную серию ударов по инфраструктуре» иранских властей на территории Тегерана.
Соединенные Штаты и израильская сторона еще 28 февраля приступили к атакам на объекты в Иране, включая столичный регион. Тегеран предпринимает ответные действия, обстреливая территорию еврейского государства.
Кроме того, под огнем иранских сил оказываются американские военные базы, расположенные в различных точках Ближнего Востока.
Ранее во вторник ЦАХАЛ сообщил о ликвидации секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана Лариджани ударом близ Тегерана.