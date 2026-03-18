Стало известно о повышении социальных пенсий с 1 апреля

Tекст: Дмитрий Зубарев

Социальный фонд России с 1 апреля повысит социальные пенсии на 6,8% в проактивном режиме, передает РИА «Новости». В пресс-службе фонда уточнили, что гражданам не потребуется подавать заявление или обращаться в какие-либо службы – перерасчет произойдет автоматически.

Увеличенные выплаты будут поступать пенсионерам по привычному графику доставки. Под индексацию в первую очередь попадают те, кто получает государственное пенсионное обеспечение по инвалидности или в связи с потерей кормильца. Также повышение затронет участников Великой Отечественной войны, а также обладателей знаков «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», «Житель осажденного Сталинграда» и некоторые другие категории граждан.

Глава Социального фонда Сергей Чирков отметил, что благодаря информационной системе фонда процесс индексации полностью беззаявительный. По его словам, пенсии повышаются быстро и поступают в срок, а пенсионерам не нужно предпринимать никаких дополнительных действий.

