  • Новость часаИран уведомил МАГАТЭ о прилете снаряда у АЭС «Бушер»
    18 марта 2026, 06:13 • Новости дня

    Израиль начал атаку на объекты «Хезболлы» на юге Ливана

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Израильские военные приступили к нанесению ударов по позициям шиитского движения «Хезболла», расположенным на южных территориях соседнего Ливана.

    Атаке подвергается инфраструктура организации, указали в пресс-службе армии Израиля, передает РИА «Новости».

    Удары наносятся по целям на юге страны.

    Ранее израильские военные нанесли авиаудар по медицинскому центру на юге Ливана. Самолеты ВВС Израиля атаковали девять населенных пунктов в этом регионе.

    17 марта 2026, 18:25 • Новости дня
    Нетаньяху подтвердил гибель секретаря Совбеза Ирана Лариджани
    Нетаньяху подтвердил гибель секретаря Совбеза Ирана Лариджани
    @ WAEL HAMZEH/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил заявление Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) о том, что секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани был убит в результате удара израильских ВВС неподалеку от Тегерана.

    По его словам, это сделано, чтобы сменить власть в стране, передает ТАСС.

    Ранее Армия обороны Израиля заявила, что Лариджани был убит при точечном ударе израильской авиации по району неподалеку от Тегерана.

    17 марта 2026, 14:25 • Новости дня
    ЦАХАЛ сообщил о ликвидации Лариджани ударом близ Тегерана

    ВВС Израиля заявили об убийстве секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана Лариджани

    ЦАХАЛ сообщил о ликвидации Лариджани ударом близ Тегерана
    @ WAEL HAMZEH/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Высокопоставленный иранский чиновник Али Лариджани был убит при точечном ударе израильской авиации по району неподалеку от Тегерана, заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    Армия обороны Израиля официально подтвердила гибель высокопоставленного иранского чиновника, передает ТАСС.

    Военные заявили, что операция была проведена на основе точных разведданных.

    «ЦАХАЛ объявляет, что 17 марта израильские ВВС, действуя в соответствии с данными армейской разведки, нанесли точечный удар, в результате которого был ликвидирован Али Лариджани», – гласит заявление армейской пресс-службы.

    В ведомстве уточнили, что атака была совершена в тот момент, когда политик находился недалеко от Тегерана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские СМИ назвали секретаря иранского Совбеза одной из приоритетных целей для атак. Госдепартамент США объявил награду до 10 млн долларов за сведения о политике. Сам Лариджани предупреждал о погружении Ближнего Востока во тьму в случае уничтожения иранской энергосистемы.

    17 марта 2026, 16:45 • Видео
    Война с Ираном ударила по Украине

    США грубо дали понять Владимиру Зеленскому, что не нуждаются в его помощи для победы над Ираном, хотя война на Ближнем Востоке явно затягивается. Это затягивание – плохая новость для Украины и окно возможностей для России.

    18 марта 2026, 00:15 • Новости дня
    Офис секретаря Совбеза Ирана подтвердил гибель Лариджани

    Иран подтвердил гибель секретаря Высшего совета нацбезопасности Лариджани

    Офис секретаря Совбеза Ирана подтвердил гибель Лариджани
    @ WAEL HAMZEH/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани погиб, об этом сообщило его официальное представительство.

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани погиб, передает РИА «Новости». Офис Лариджани подтвердил информацию о его гибели.

    В публикации была использована фраза: «Я, раб Божий, воссоединился с Богом».

    Сын Лариджани Мортаза и начальник его службы охраны погибли вместе с ним, передает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил заявление Армии обороны Израиля о ликвидации секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани в результате удара израильских ВВС в местности неподалеку от Тегерана.

    18 марта 2026, 00:50 • Новости дня
    Президент Ирана пообещал отомстить за гибель Лариджани

    Tекст: Ольга Иванова

    После официального подтверждения гибели секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани президент Масуд Пезешкиан пообещал жесткий ответ на убийство иранского политического деятеля.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал суровую месть за гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности страны Али Лариджани в результате удара Израиля и США, передает РИА «Новости».

    Пезешкиан в своем заявлении, распространённом пресс-службой, подчеркнул: «Безусловно, суровая месть ждет преступных террористов, запятнавших в ходе террористической агрессии свои руки кровью угнетенных, но храбрых и стойких мучеников святой земли Ирана». Он считает гибель Лариджани актом террористической агрессии против страны.

    Президент Ирана также выразил соболезнования семье погибшего и отметил вклад Лариджани.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальное представительство Али Лариджани подтвердило его гибель.

    Ранее во вторник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о ликвидации Лариджани в результате удара израильских ВВС неподалеку от Тегерана.

    17 марта 2026, 23:22 • Новости дня
    КСИР подтвердил гибель командира «Басидж» Солеймани

    Tекст: Ольга Иванова

    Корпус стражей исламской революции официально признал смерть командира добровольческих сил «Басидж» Гулямрезы Солеймани.

    Корпус стражей исламской революции Ирана подтвердил гибель командира добровольческих сил «Басидж» Голямрезы Сулеймани, передает РИА «Новости». В официальном заявлении КСИР выразил соболезнования верховному лидеру, народу страны и семье погибшего.

    «Мы поздравляем и выражаем соболезнования верховному лидеру и народу Ирана и уважаемой семье в связи с мученической смертью Голямрезы Сулеймани, погибшего в ходе американо-сионистской атаки», – говорится в обращении КСИР, текст которого приводит агентство Fars. В заявлении также отмечается, что командир погиб во время атаки, которую иранская сторона связывает с действиями США и Израиля.

    КСИР особо отметил, что члены добровольческих формирований «Басидж», связанных с корпусом, не оставят без ответа гибель своего командира. Представители корпуса подчеркнули, что гибель Сулеймани станет поводом для дальнейших ответных действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Тегеране в результате авиаудара был ликвидирован командир иранских сил «Басидж» Гулямреза Солеймани.

    ВВС Израиля нанесли комбинированный удар по командным центрам и крупному комплексу ополчения «Басидж».

    17 марта 2026, 23:51 • Новости дня
    Росатом сообщил о вывозе 250 человек с АЭС «Бушер» в Иране

    Tекст: Ольга Иванова

    Третья эвакуация персонала Росатома готовится после удара по промплощадке АЭС «Бушер», где сейчас остаются примерно 480 сотрудников компании, 250 человек уже были вывезены, сообщил гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

    После удара по территории возле промплощадки АЭС «Бушер» в Иране среди сотрудников Росатома никто не пострадал, сообщает РИА «Новости». Генеральный директор корпорации Алексей Лихачев уточнил, что снаряд попал в район, прилегающий к зданию метрологической службы, находящемуся в непосредственной близости от действующего энергоблока, однако жертв и материального ущерба нет.

    Лихачев подчеркнул, что «пострадавших среди персонала госкорпорации «Росатом» нет». По его словам, радиационная обстановка на площадке в норме; угрозы для населения и сотрудников зафиксировано не было.

    В связи с происшествием «Росатом» готовит уже третью по счету эвакуацию своих сотрудников и их семей из Ирана. Превентивно были вывезены дети работников. На данный момент на объекте остаются около 480 российских специалистов, ранее около 250 человек и членов их семей уже покинули страну.

    Лихачев заявил, что Россия категорически осуждает удар по иранской атомной станции и призывает к немедленной деэскалации. Он отметил: «Мы категорически осуждаем произошедшее и призываем стороны конфликта приложить все возможные усилия для деэскалации ситуации в районе АЭС «Бушер».

    Глава «Росатома» добавил, что атака на объекты ядерной энергетики нарушает основные международные нормы безопасности. Строительство новых энергоблоков на территории станции приостановлено из-за боевых действий. Первый блок АЭС был подключен к энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года при содействии России, сейчас функционирует только одна такая станция.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана подтвердили попадание одного из выпущенных США или Израилем снарядов по территории АЭС «Бушер».

    18 марта 2026, 03:53 • Новости дня
    Иран уведомил МАГАТЭ о прилете снаряда у АЭС «Бушер»

    Tекст: Ольга Иванова

    Иран уведомил Международное агентство по атомной энергии о попадании снаряда на территорию АЭС «Бушер».

    Иран сообщил Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) о прилете снаряда в районе атомной электростанции «Бушер», передает РИА «Новости». По данным агентства, инцидент произошел во вторник вечером, однако станция не пострадала, жертв и пострадавших среди сотрудников нет.

    МАГАТЭ отмечает, что генеральный директор организации Рафаэль Гросси вновь обратился к сторонам конфликта с призывом проявлять максимальную сдержанность. В МАГАТЭ подчеркнули важность предотвращения любых инцидентов, способных привести к риску ядерной аварии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана подтвердили попадание одного из выпущенных США или Израилем снарядов по территории АЭС «Бушер».


    18 марта 2026, 01:39 • Новости дня
    Иран атаковал базы США и Израиля в ответ на гибель командира ополчения «Басидж»

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы Ирана нанесли удары по военным объектам США и Израиля, применив ракеты и беспилотники.

    Иранские военные нанесли удары по целям Израиля и США в качестве ответа на гибель одного из командиров иранского ополчения «Басидж» Гулямрезы Солеймани, сообщает РИА «Новости».

    «Была проведена 60-я волна операции «Правдивое обещание 4» в качестве мести за кровь Гулямрезы Солеймани, включавшая атаки на региональные базы США и оккупированные территории», – заявили в КСИР.

    По данным КСИР, были атакованы американские базы Аль-Азрак в Иордании, Аль-Удейд в Катаре, Аль-Дафра в ОАЭ, Али ас-Салем в Кувейте. Кроме того, под удар попали топливные центры в Ашдоде и объекты военной промышленности, связанные с израильской компанией Rafael.

    Для атак были использованы как ракеты, так и ударные беспилотники. Информация о масштабах повреждений пока уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции официально признал смерть командира добровольческих сил «Басидж» Гулямрезы Солеймани.

    ВВС Израиля ранее нанесли комбинированный удар по командным центрам и крупному комплексу ополчения «Басидж».

    17 марта 2026, 22:43 • Новости дня
    Иранская разведка сообщила о ликвидации израильского чиновника

    Tекст: Вера Басилая

    Иранские силы специального назначения провели операцию по устранению израильского высокопоставленного чиновника глубоко на территории Израиля, сообщает агентство Fars.

    Иранская разведка провела успешную операцию по устранению высокопоставленного сотрудника сил безопасности Израиля, передает ТАСС.

    Агентство Fars сообщает, что операция была осуществлена иранскими силами специального назначения несколько часов назад на израильской территории. В публикации разведки Корпуса стражей исламской революции в социальной сети X отмечается: «Операция по ликвидации была проведена успешно».

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил заявление Армии обороны Израиля о ликвидации секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани в результате удара израильских ВВС неподалеку от Тегерана.

    17 марта 2026, 13:18 • Новости дня
    Офис Лариджани опубликовал письмо после заявлений Израиля о его гибели

    Офис Лариджани опубликовал письмо после заявления Израиля об убийстве политика

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне заявлений Израиля об устранении Али Лариджани его офис опубликовал письмо о погибших моряках потопленного корабля «Дена».

    Офис секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана обнародовал документ от имени Али Лариджани на фоне слухов о его смерти, передает РИА «Новости».

    Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что политик якобы погиб при атаке в столице исламской республики.

    В опубликованном тексте комментируется гибель моряков. «Мученическая смерть воинов корабля «Дена» военно-морских сил армии Ирана является частью жертв бравой иранской нации, которые боролись против международных угнетателей», – говорится в сообщении Telegram-канала чиновника.

    До этого Кац заявлял, что получил информацию от начальника генерального штаба о результатах ночной операции. По его версии, вместе с Лариджани был устранен и глава сил «Басидж».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские СМИ назвали Али Лариджани одной из приоритетных целей для атак Армии обороны Израиля. Госдепартамент США объявил награду до 10 млн долларов за сведения о секретаре иранского Совбеза. Сам чиновник заявил о неизбежной победе Тегерана над агрессорами.

    17 марта 2026, 13:27 • Новости дня
    США и Израиль нанесли новый смертельный удар по Тегерану

    Иранский телеканал сообщил о гибели людей при атаке на Тегеран

    Tекст: Мария Иванова

    Совместная атака американских и израильских сил на иранскую столицу привела к гибели нескольких местных жителей в районе улицы Мустафы Хомейни.

    В результате нападения на главный город Ирана зафиксированы человеческие жертвы, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал SNN.

    «Несколько сограждан... погибли», – заявили журналисты в эфире. По уточненным данным, удар пришелся по району улицы Мустафы Хомейни примерно в 12 часов дня, что соответствует 11.30 московского времени.

    Ранее сообщалось, что в результате ударов США и Израиля по провинции Тегеран погибли 503 человека. По меньшей мере четыре человека стали жертвами удара по пригороду Эрака.

    17 марта 2026, 17:36 • Новости дня
    Израильские военные зафиксировали новый ракетный удар со стороны Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Армейская пресс-служба Израиля сообщила о новом ракетном обстреле с территории Ирана.

    По информации израильских военных, это уже третья атака за последние два часа, и она была направлена на центральные районы Израиля, передает ТАСС.

    Система оповещения объявила воздушную тревогу в ряде населенных пунктов, включая районы от Иерусалима до Ашдода и южные пригороды Тель-Авива. В самом Тель-Авиве сирены на этот раз не сработали, однако, как отмечает корреспондент агентства, там были слышны отголоски взрывов.

    Ранее во вторник Израиль заявил о втором за час ракетном ударе Ирана.

    Израильская армия начала широкомасштабные ракетно-бомбовые удары по правительственной инфраструктуре Ирана в Тегеране на фоне продолжающегося обмена атаками между сторонами.

    17 марта 2026, 14:00 • Новости дня
    Израиль заявил о втором за час ракетном ударе Ирана

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иранские военные начали второй за час ракетный удар по территории еврейского государства, сообщили во вторник в пресс-службе израильской армии.

    Средства противовоздушной обороны еврейского государства приступили к отражению атаки, сообщили в пресс-службе, передает ТАСС.

    Предыдущий удар произошел за 45 минут до этого.

    Ранее армия Израиля объявляла о начале масштабных ударов по инфраструктуре в Тегеране. Израильский министр обороны Исраэль Кац приказывал военным подготовиться к возможному расширению операции в Ливане.

    17 марта 2026, 12:13 • Новости дня
    ЦАХАЛ заявил о ликвидации в Тегеране командира «Басидж» Солеймани

    ВВС Израиля заявили об убийстве в Тегеране главы иранского ополчения Солеймани

    Tекст: Мария Иванова

    В Тегеране в результате авиаудара был ликвидирован командир иранских сил «Басидж» Гулямреза Солеймани, сыгравший ключевую роль в подавлении недавних протестов, заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    Армия обороны Израиля объявила об убийстве Гулямрезы Солеймани, передает РИА «Новости».

    В пресс-службе ведомства уточнили детали операции: «Вчера ВВС Израиля, действуя на основании разведывательных данных ЦАХАЛ, нанесли удар и ликвидировали Гулямрезу Солеймани, который в течение последних шести лет командовал подразделением «Басидж».

    Израильские военные подчеркнули значительную роль погибшего командира в жестком подавлении недавних протестных акций в исламской республике. Официальные представители Тегерана на данный момент никак не прокомментировали сообщения о гибели высокопоставленного силовика.

    Эскалация конфликта началась 28 февраля, когда американские и израильские силы приступили к нанесению ударов по иранской территории. В ответ Тегеран атакует военные объекты США на Ближнем Востоке и цели в Израиле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильская армия объявила о начале масштабных ударов по иранской инфраструктуре в Тегеране.

    ВВС Израиля нанесли комбинированный удар по командным центрам и крупному комплексу ополчения «Басидж».

    Госдепартамент США официально объявил награду за сведения о ключевых руководителях Корпуса стражей исламской революции.

    17 марта 2026, 12:04 • Новости дня
    В Израиле заявили о значительных военных успехах в Иране

    ЦАХАЛ отчитался о нейтрализации высокопоставленных целей и угроз в Тегеране

    Tекст: Мария Иванова

    Израильские военные объявили о значительных успехах операции в Иране, заявив о «пресечении деятельности высокопоставленных фигур в Тегеране», связанных с терактами в Газе.

    Начальник израильского Генштаба Эяль Замир сообщил о проведении успешных операций, способных повлиять на ход текущей кампании, передает РИА «Новости».

    По словам военачальника, армия продолжает активно действовать против ряда объектов исламской республики. «Прошлой ночью были достигнуты значительные успехи в предотвращении угроз, которые могут повлиять на результаты кампании и задачи ЦАХАЛ», – заявил Замир.

    Военный отметил, что в Тегеране якобы далось «пресечь активность высокопоставленных фигур». Эти лица, по данным израильской стороны, были причастны к организации террористических действий в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.

    Ранее сообщалось, что 28 февраля Соединенные Штаты и Израиль начали наносить удары по иранской территории, что привело к разрушениям и жертвам среди гражданских. Тегеран осуществляет ответные атаки по израильским землям и военным объектам американцев на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы США и Израиля нанесли удары по более чем 2 тыс. целей на территории Ирана.

