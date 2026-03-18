  Иран уведомил МАГАТЭ о прилете снаряда у АЭС «Бушер»
    Иранский кризис подталкивает Европу к сделке с Москвой
    18 марта 2026, 05:13 • Новости дня

    Авианосец США пропустил плановый ремонт и инспекцию в 2025 году

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский авианосец «Джеральд Р. Форд» продолжает службу без обязательного технического обслуживания, несмотря на неустраненные сбои в системах и недавний пожар, пишут СМИ.

    Американский авианосец «Джеральд Р. Форд» уже почти год эксплуатируется за пределами установленных сроков техосмотра, передает РИА «Новости», ссылаясь на нормативные акты и открытые данные. Корабль активно участвует в военной операции США на Ближнем Востоке и регулярно фигурирует в сводках происшествий. По данным The New York Times, на прошлой неделе на борту произошел пожар в прачечной, который экипажу удалось потушить только через 30 часов.

    Кроме того, как отмечает Wall Street Journal, в феврале на авианосце были зафиксированы серьезные сбои в работе вакуумной канализации. Согласно стандартам ВМС США, все боевые корабли должны проходить инспекцию не реже одного раза в три года, если это возможно. Однако последний капитальный ремонт «Джеральд Р. Форд» завершился еще в феврале 2022 года, а итоговая проверка прошла в июне того же года, из-за чего стандартный интервал инспекции был превышен еще в середине 2025 года.

    Ситуация осложняется тем, что авианосец уже пропустил запланированное окно для капитального ремонта на верфи Newport News – работы должны были стартовать в начале 2026 года. На фоне этого к существующим техническим проблемам добавляются новые.

    Как отмечается в отчете Счетной палаты США за 2022 год, на который ссылается РИА «Новости», системы запуска и посадки самолетов авианосца работают с перебоями еще с 2014 года, и существенного прогресса в их модернизации пока не достигнуто. По прогнозам аудиторов, полностью решить эти технические проблемы флот сможет не раньше 2030-х годов.

    Ранее команде американского авианосца «Джеральд Р. Форд» потребовалось больше 30 часов для ликвидации пожара на борту.

    Представитель центрального штаба ВС Исламской республики «Хатам аль-Анбия» заявил, что пожар был устроен самими американскими военнослужащими из-за страха перед Ираном.

    Напомним, в главной прачечной корабля произошел пожар, в результате которого пострадали двое членов экипажа.

    17 марта 2026, 09:24 • Новости дня
    Тегеран: Ормузский пролив не вернется к прежним правилам
    @ ALI HAIDER/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Ормузский пролив фактически закрыт и после агрессии США и Израиля против Ирана уже не вернётся к прежнему режиму судоходства, заявил председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф.

    Председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф отметил, что важнейшая транспортная артерия утратила возможность работать по старым правилам из-за внешней агрессии, передает ТАСС.

    Тегеран связывает изменение ситуации с враждебными действиями Вашингтона и его союзников.

    «Пролив сейчас закрыт. Мы не хотели его закрывать, но он закрыт. Ормузский пролив больше не может быть таким, как раньше, и не вернется к прежним условиям, потому что с присутствием США и сионистского режима безопасности больше нет», – цитирует политика канал SNN.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи подтвердил проход судов нескольких стран через пролив с разрешения Тегерана

    Ранее министр иностранных дел Аббас Аракчи уточнил, что водная артерия закрыта исключительно для американского и израильского флота.

    Иранское внешнеполитическое ведомство обязало все торговые суда согласовывать свой маршрут с военно-морскими силами республики.

    17 марта 2026, 09:40 • Новости дня
    NYT: Пожар на авианосце США USS Gerald Ford тушили более суток
    @ Mass Communication Specialist 3rd Class Jackson Adkins/U.S. Navy/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Команде американского авианосца «Джеральд Р. Форд» (USS Gerald Ford) потребовалось больше 30 часов, чтобы потушить пожар, вспыхнувший на корабле на прошлой неделе, сообщает The New York Times со ссылкой на моряков корабля.

    Экипажу американского авианосца USS Gerald Ford понадобилось более 30 часов, чтобы полностью ликвидировать пожар, возникший на судне, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию The New York Times.

    По словам моряков, возгорание началось в вентиляционном отверстии сушилки главной прачечной корабля и быстро распространилось по помещению. Члены экипажа боролись с огнем более суток.

    Несмотря на то что инцидент не представлял серьезной угрозы для авианосца, условия на борту заметно ухудшились: моряки не имели возможности стирать вещи, а судно к моменту происшествия находилось в плавании уже десятый месяц. В результате происшествия пострадали два человека.

    Флот США заявил, что пожар не был связан с боевыми действиями, в то время как иранские военные утверждают, что американцы сами подожгли авианосец. Сейчас USS Gerald Ford, крупнейший авианосец США, находится в Красном море и принимает участие в операции «Эпическая ярость».

    Ранее газета Wall Street Journal сообщала о технических сбоях в системе канализации судна, использующей вакуумную технологию вывода отходов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран пригрозил нанести удар по объектам поддержки авианосца США Gerald R. Ford. Американский авианосец Gerald R. Ford вошел в Карибское море. Gerald R. Ford ранее прибыл в Карибское море.

    17 марта 2026, 16:45 • Видео
    Война с Ираном ударила по Украине

    США грубо дали понять Владимиру Зеленскому, что не нуждаются в его помощи для победы над Ираном, хотя война на Ближнем Востоке явно затягивается. Это затягивание – плохая новость для Украины и окно возможностей для России.

    17 марта 2026, 18:25 • Новости дня
    Нетаньяху подтвердил гибель секретаря Совбеза Ирана Лариджани
    @ WAEL HAMZEH/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил заявление Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) о том, что секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани был убит в результате удара израильских ВВС неподалеку от Тегерана.

    По его словам, это сделано, чтобы сменить власть в стране, передает ТАСС.

    5 комментариев

    Ранее Армия обороны Израиля заявила, что Лариджани был убит при точечном ударе израильской авиации по району неподалеку от Тегерана.

    17 марта 2026, 13:24 • Новости дня
    Эксперт: Трамп отомстит ЕС за отказ в военной помощи

    Политолог Ткаченко: Трамп отомстит ЕС за отказ в военной помощи

    Эксперт: Трамп отомстит ЕС за отказ в военной помощи
    @ Philip Dulian/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Отказ ЕС помочь Дональду Трампу с миссией в Ормузском проливе будет иметь серьезные последствия. Так, глава Белого дома может ужесточить энергетическую политику, а также приостановить обмен разведданными и спутниковой информацией, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее президент США заявил, что его просьба по Ормузу к Европе была проверкой на лояльность.

    «Европейские партнеры США узнали об операции против Ирана из СМИ. То, что их изначально не привлекли к планированию атак на Исламскую республику, стало демонстрацией дипломатической и политической ничтожности европейцев и тяжелым ударом для них», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Сейчас страны Европы не хотят ввязываться в конфликт, который фактически уже проигран. Этим, по мнению собеседника, объясняется отказ ЕС помогать Штатам с миссией в Ормузском проливе. Реакцию же Дональда Трампа на такое решение политолог счел детской – «как в мультфильме: не очень-то и хотелось!», – сыронизировал Ткаченко.

    «Выступление главы Белого дома – это заявление разочарованного человека», – добавил он. Эксперт напомнил, что Трамп еще в свой первый президентский срок критиковал европейцев. Противоречия между ними проявились и в 2025 году, их подсветил Джей Ди Вэнс в ходе своей речи на Мюнхенской конференцию по безопасности. «Для США Европа никогда не была настоящим партнером и уж тем более союзником, скорее объектом каких-то сделок и краткосрочных соглашений», – уточнил политолог.

    Как бы то ни было, нынешнее решение ЕС отвергнуть участие в миссии по обеспечению безопасности Ормузского пролива будет иметь серьезные последствия, прогнозирует аналитик. «Для Трампа европейцы – это те, кто не помог ему в трудный момент. Я думаю, он начнет мстить довольно серьезно. Стоит ожидать ускорения процессов по развалу НАТО и обострения торговых споров Вашингтона и Брюсселя», – предположил он.

    «Так, глава Белого дома может ужесточить энергетическую политику. Европейские государства оказались на крючке у США. Это будет доброй волей, если американский лидер согласится сохранить поставки СПГ в Европу в прежних объемах. Если же он перенаправит несколько танкеров в Азию, цены подскочат, что приведет к усугублению кризиса», – рассуждает Ткаченко.

    Кроме того, Трамп может перестать передавать европейской стороне разведданные, спутниковую информацию, которая потом идет на Украину. «То есть, имеется потенциал для снижения масштаба сотрудничества и в военной области. Политикам в Брюсселе остается только наблюдать за президентом США как за стихийным бедствием», – считает политолог.

    Он усомнился, что меры – если Трамп начнет «проучивать» Европу – заставят членов ЕС и НАТО изменить позицию. «Скажем, Германия и Франция понимают, что такое пять тыс. лет цивилизации Ирана, а также что сломить гордый иранский народ не получится. Но наверняка найдутся и государства, которые готовы пожертвовать своей репутацией и внешней политикой. Среди них, возможно, – Аргентина, Япония, Филиппины. Финляндия же, несмотря на заявления Александра Стубба, может отправить разве что веники для сауны», – иронично заключил Ткаченко.

    Ранее министры иностранных дел стран ЕС после многочасовых переговоров в Брюсселе отвергли призыв США участвовать в обеспечении безопасности Ормузского пролива. Глава европейской дипломатии Кайя Каллас отметила, что Европа не заинтересована в затяжной войне, а изменение мандата военно-морской миссии Aspides не поддерживается странами-участниками, передает Politico.

    Напомним, накануне саммита глава МИД Евросоюза Трамп заявил, что НАТО ждет «очень плохое будущее», если государства-члены откажутся помогать. Однако угрозы не возымели нужного эффекта. Так, министр обороны Германии Борис Писториус нашел в себе силы сказать, что «война с Иранам – не наша война».

    «Мы хотим дипломатических решений и скорейшего завершения, но увеличение количества военных кораблей в регионе вряд ли этому поспособствует. Американцы наряду с израильтянами выбрали этот путь. Мы высказали лишь весьма умеренную критику. Но следующий шаг грозит втянуть нас в этот конфликт», – предупредил министр.

    Позднее Трамп объяснил, что его просьба помочь с миссией в Ормузе – «проверка на лояльность для союзников США». По его словам, Штатам не нужна поддержка в возобновлении судоходства в Ормузском проливе. «Я считаю, что нам никто не нужен. Мы самая сильная нация в мире. Но в некоторых случаях я делаю это (призываю присоединиться к коалиции), потому что хочу узнать, как они реагируют», – сказал американский лидер.

    Любопытно, что на фоне этого заявления президента госсекретарь США Марко Рубио провел телефонные переговоры с главой южнокорейского МИД Чо Хеном и настоятельно рекомендовал оказать содействие в открытии Ормуза.

    Президент Финляндии Александр Стубб тем временем призвал союзников «серьезно относиться» к заявлениям главы Белого дома о том, что он ставит на кон будущее НАТО ради обеспечения прохода через Ормузский пролив. По его мнению, страны, у которых «есть потенциал и воля помочь» Вашингтону, «должны это сделать». При этом Стубб отметил, что НАТО – оборонительный блок и «не занимается военными атаками как таковыми», пишет Bloomberg.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему ближайшие партнеры США не спешат соглашаться на инициативу Белого дома и оценивала, удастся ли Штатам привлечь другие страны к конфликту против Ирана.

    17 марта 2026, 14:25 • Новости дня
    ЦАХАЛ сообщил о ликвидации Лариджани ударом близ Тегерана

    ЦАХАЛ сообщил о ликвидации Лариджани ударом близ Тегерана
    @ WAEL HAMZEH/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Высокопоставленный иранский чиновник Али Лариджани был убит при точечном ударе израильской авиации по району неподалеку от Тегерана, заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    Армия обороны Израиля официально подтвердила гибель высокопоставленного иранского чиновника, передает ТАСС.

    Военные заявили, что операция была проведена на основе точных разведданных.

    «ЦАХАЛ объявляет, что 17 марта израильские ВВС, действуя в соответствии с данными армейской разведки, нанесли точечный удар, в результате которого был ликвидирован Али Лариджани», – гласит заявление армейской пресс-службы.

    В ведомстве уточнили, что атака была совершена в тот момент, когда политик находился недалеко от Тегерана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские СМИ назвали секретаря иранского Совбеза одной из приоритетных целей для атак. Госдепартамент США объявил награду до 10 млн долларов за сведения о политике. Сам Лариджани предупреждал о погружении Ближнего Востока во тьму в случае уничтожения иранской энергосистемы.

    18 марта 2026, 00:15 • Новости дня
    Иран подтвердил гибель секретаря Высшего совета нацбезопасности Лариджани

    Офис секретаря Совбеза Ирана подтвердил гибель Лариджани
    @ WAEL HAMZEH/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани погиб, об этом сообщило его официальное представительство.

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани погиб, передает РИА «Новости». Офис Лариджани подтвердил информацию о его гибели.

    В публикации была использована фраза: «Я, раб Божий, воссоединился с Богом».

    Сын Лариджани Мортаза и начальник его службы охраны погибли вместе с ним, передает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил заявление Армии обороны Израиля о ликвидации секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани в результате удара израильских ВВС в местности неподалеку от Тегерана.

    17 марта 2026, 14:23 • Новости дня
    В Иране пообещали унизить захватчиков острова Харк
    @ Planet Labs PBC/REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти Ирана предупредили, что любые попытки захватить остров Харк приведут к жесткому ответу и унижению нападающих. Об этом заявил пресс-секретарь комитета по энергетике меджлиса Эсмаил Хосейни.

    Он заявил, что в случае атаки на остров Харк противники Ирана будут унижены сильнее, чем это было в Ормузском проливе, сообщает РИА «Новости».

    Хосейни подчеркнул: «Если враги планируют посягнуть на остров, им следует знать, что он станет кладбищем для захватчиков».

    По информации агентства Tasnim, остров Харк имеет стратегическое значение для Ирана, так как на нем расположен крупнейший нефтяной терминал страны. Здесь перерабатывается 90% всего иранского экспорта нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель генерального штаба ВС Ирана Абольфазль Шекарчи пригрозил превратить нефтяные объекты союзников США на Ближнем Востоке в «горы пепла» в случае атаки на остров Харк.

    Командующий военно-морскими силами КСИР Алиреза Тангсири заявил, что удар США по острову Харк с крупнейшим нефтяным терминалом Ирана может резко изменить мировое ценообразование на нефть.

    Пентагон сообщил об уничтожении 90 военных целей на Харке и начале подготовки к высадке американских морпехов, которые, вероятнее всего, будут переброшены на остров вертолетами с территории Кувейта после нейтрализации систем ПВО.

    17 марта 2026, 14:58 • Новости дня
    Рар объяснил обидой отказ Европы помогать Трампу в Ормузском проливе
    @ Leon Neal/REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Европейские политики обижены на Дональда Трампа из-за того, что он не посвятил их в истинные планы по войне на Ближнем Востоке, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Евросоюз отверг призыв США участвовать в обеспечении безопасности Ормузского пролива.

    «Решение европейцев не поддержать Дональда Трампа в войне против Ирана, скорее всего, временное», – считает германский политолог Александр Рар. Он полагает, что Европа может пересмотреть свою позицию в двух случаях. Первый – если американо-израильская операция перерастет в затяжной конфликт, а страны континента будут все сильнее страдать от высоких цен на энергоресурсы, уточнил собеседник.

    Политолог указал, что руководство Еврокомиссии и НАТО не против оказания помощи США. «Но на сегодняшний день европейские политики обижены на американского лидера из-за того, что тот не посвятил и не посвящает их в истинные планы в контексте войны на Ближнем Востоке», – добавил эксперт.

    «Европейцы видят, что Иран не слаб и бьет точно по американской военной инфраструктуре. Они пока не хотят нести собственные потери в «чужой» войне. А между тем, Трамп может попросить их и о поддержке пехотой, на что Европа не способна пойти», – рассуждает Рар. 

    Второй вариант, при котором Европа, вероятно, изменит решение, связан с конфликтом на Украине. «В этом вопросе европейцам крайне нужна американская поддержка, сами они уже не в состояние помогать Киеву», – отметил аналитик.

    «Если европейские политики поймут, что Трампа удастся склонить на новую военную поддержку Украины миссией в Персидском заливе, то Европа может изменить свою позицию», – считает эксперт. По его словам, европейские политики не верят, что глава Белого дома пойдет так далеко, чтобы из мести за их «непослушание» «закрыть» НАТО.

    Ранее министры иностранных дел стран ЕС после многочасовых переговоров в Брюсселе отвергли призыв США участвовать в обеспечении безопасности Ормузского пролива. Глава европейской дипломатии Кайя Каллас отметила, что Европа не заинтересована в затяжной войне, а изменение мандата военно-морской миссии Aspides не поддерживается странами-участниками, передает Politico.

    Напомним, накануне саммита глава МИД Евросоюза Трамп заявил, что НАТО ждет «очень плохое будущее», если государства-члены откажутся помогать. Однако угрозы не возымели нужного эффекта. Так, министр обороны Германии Борис Писториус нашел в себе силы сказать, что «война с Иранам – не наша война».

    «Мы хотим дипломатических решений и скорейшего завершения, но увеличение количества военных кораблей в регионе вряд ли этому поспособствует. Американцы наряду с израильтянами выбрали этот путь. Мы высказали лишь весьма умеренную критику. Но следующий шаг грозит втянуть нас в этот конфликт», – предупредил министр.

    Позднее Трамп объяснил, что его просьба помочь с миссией в Ормузе – «проверка на лояльность для союзников США». По его словам, Штатам не нужна поддержка в возобновлении судоходства в Ормузском проливе. «Я считаю, что нам никто не нужен. Мы самая сильная нация в мире. Но в некоторых случаях я делаю это (призываю присоединиться к коалиции), потому что хочу узнать, как они реагируют», – сказал американский лидер.

    Любопытно, что на фоне этого заявления президента госсекретарь США Марко Рубио провел телефонные переговоры с главой южнокорейского МИД Чо Хеном и настоятельно рекомендовал оказать содействие в открытии Ормуза.

    Президент Финляндии Александр Стубб тем временем призвал союзников «серьезно относиться» к заявлениям главы Белого дома о том, что он ставит на кон будущее НАТО ради обеспечения прохода через Ормузский пролив. По его мнению, страны, у которых «есть потенциал и воля помочь» Вашингтону, «должны это сделать». При этом Стубб отметил, что НАТО – оборонительный блок и «не занимается военными атаками как таковыми», пишет Bloomberg.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему ближайшие партнеры США не спешат соглашаться на инициативу Белого дома и оценивала, удастся ли Штатам привлечь другие страны к конфликту против Ирана.

    17 марта 2026, 21:52 • Новости дня
    В Иране сообщили о попадании снаряда по территории АЭС «Бушер»
    В Иране сообщили о попадании снаряда по территории АЭС «Бушер»
    @ Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Ирана подтвердили попадание одного из выпущенных США или Израилем снарядов по территории АЭС «Бушер».

    Инцидент произошел во вторник примерно в 18.30 по московскому времени, передает ТАСС.

    «В связи с сообщениями о попадании вражеского снаряда на территорию атомной электростанции «Бушер», согласно заявлению центра ядерной безопасности страны, к счастью, не было зафиксировано никакого материального и технического ущерба и человеческих жертв, и ни одна из частей станции не пострадала», – заявила Организация атомной энергии Ирана.

    Ранее руководитель Росатома Алексей Лихачев сообщил о намерении России обеспечить стабильную работу первого блока иранской АЭС «Бушер». Он также заявил, что президент Владимир Путин лично контролирует ситуацию на иранской АЭС «Бушер», уделяя особое внимание безопасности персонала.

    17 марта 2026, 10:48 • Новости дня
    Евросоюз отказался помочь Трампу с миссией в Ормузском проливе
    @ Alexandros Michailidis/Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские страны отвергли предложение США об участии в обеспечении безопасности Ормузского пролива, подчеркнув нежелание втягиваться в конфликт с Ираном.

    Министры иностранных дел стран ЕС после многочасовых переговоров в Брюсселе отказались от предложения США расширить мандат военно-морской миссии Aspides для патрулирования Ормузского пролива. Глава дипломатии ЕС Кайя Каллас отметила, что Европа не заинтересована в затяжной войне, а изменение мандата миссии не поддерживается странами-участниками, передает Politico.

    Дональд Трамп ранее заявил, что отказ Европы от участия будет «очень плохим для будущего НАТО» и выразил уверенность, что Франция поддержит США, однако подверг критике Великобританию за отказ помогать. «Мы не нуждаемся ни в чьей помощи, мы сильнейшая нация», – заявил Трамп, отметив при этом, что его просьба – это тест на солидарность в условиях кризиса из-за роста цен на нефть.

    Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что «американцы выбрали этот путь вместе с израильтянами» и подчеркнул, что главная задача Берлина – защита территории НАТО. Канцлер Германии Фридрих Мерц указал, что НАТО – оборонительный, а не вмешивающийся альянс, и не должен участвовать в конфликте, начатом ударами США и Израиля по Ирану 28 февраля.

    Замглавы правительства Люксембурга Ксавье Беттель отверг «шантаж» со стороны Вашингтона и заявил, что Люксембург не отправит войска. Посол США в НАТО Мэттью Уитакер настаивал, что безопасность Ормузского пролива соответствует интересам Европы, но большинство европейских столиц не желают участвовать.

    Согласно дипломатическим источникам, США пока не направляли официальный запрос о поддержке в рамках НАТО, и маловероятно, что союзники единогласно одобрят такую операцию. В проекте заявления к саммиту ЕС, который пройдет в четверг, лидеры призовут к деэскалации и максимальной сдержанности в регионе.

    Дональд Трамп предрек НАТО «очень плохое будущее» в случае отказа союзников от помощи в Ормузском проливе.

    Британия отказалась отправлять военные корабли в Ормузский пролив. Норвегия также отказалась направлять свои военные корабли в этот регион.

    Глава Международной морской организации ООН Арсенио Домингес заявил, что военно-морское сопровождение через Ормузский пролив не может гарантировать безопасность судов на 100%.

    Председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф отметил, что Ормузский пролив фактически закрыт и после агрессии США и Израиля против Ирана уже не вернется к прежнему режиму судоходства.

    18 марта 2026, 00:50 • Новости дня
    Президент Ирана пообещал отомстить за гибель Лариджани

    Tекст: Ольга Иванова

    После официального подтверждения гибели секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани президент Масуд Пезешкиан пообещал жесткий ответ на убийство иранского политического деятеля.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал суровую месть за гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности страны Али Лариджани в результате удара Израиля и США, передает РИА «Новости».

    Пезешкиан в своем заявлении, распространённом пресс-службой, подчеркнул: «Безусловно, суровая месть ждет преступных террористов, запятнавших в ходе террористической агрессии свои руки кровью угнетенных, но храбрых и стойких мучеников святой земли Ирана». Он считает гибель Лариджани актом террористической агрессии против страны.

    Президент Ирана также выразил соболезнования семье погибшего и отметил вклад Лариджани.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальное представительство Али Лариджани подтвердило его гибель.

    Ранее во вторник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о ликвидации Лариджани в результате удара израильских ВВС неподалеку от Тегерана.

    17 марта 2026, 19:50 • Новости дня
    Вашингтон отказался от помощи союзников в операции против Ирана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты самостоятельно добились военного успеха в операции против Ирана и не рассчитывают на поддержку НАТО.

    Трамп написал на странице в своей соцсети Truth Social, что США были уведомлены большинством союзников по НАТО об их нежелании участвовать в военной операции против Ирана. По словам Трампа, несмотря на согласие большинства стран с действиями Вашингтона, они не выразили готовности поддержать США на практике.

    В своем обращении Трамп высказал мнение, что НАТО всегда было «улицей с односторонним движением», где Америка защищает другие страны, не получая взаимной поддержки в критические моменты.

    Он отметил: «К счастью, мы разгромили вооруженные силы Ирана – их флот уничтожен, их авиация уничтожена, их ПВО и радары уничтожены, а возможно, самое важное, их лидеры на всех уровнях устранены и больше не смогут угрожать нам, нашим ближневосточным союзникам или миру в целом».

    Трамп подчеркнул, что после успешных военных действий США больше не нуждаются и не хотят получать помощь от стран НАТО, а также Японии, Австралии или Южной Кореи. Он добавил, что Соединенные Штаты, как самая мощная страна мира, не нуждаются в поддержке других государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз отказался поддержать призыв США участвовать в обеспечении безопасности Ормузского пролива.

    Даже ближайшие партнеры США не решились направлять военные корабли на Ближний Восток.

    Европейские политики проявили недовольство по поводу того, что Вашингтон не посвятил их в истинные планы по войне на Ближнем Востоке.

    17 марта 2026, 18:59 • Новости дня
    Иранские военные нанесли удары по американским базам

    КСИР: Иранские военные нанесли удары по американским базам на Ближнем Востоке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Ирана нанесли удары по военным базам США на Ближнем Востоке с использованием беспилотников и ракет, сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР).

    В КСИР подчеркнули, что эти объекты служили плацдармом для атак на Исламскую республику, передает ТАСС.

    «Источники недавних атак "террористической армии США" в последние часы в рамках стратегии операций, направленных на достижение максимального эффекта, подверглись мощным и сокрушительным ударам ракетных и беспилотных подразделений Исламской республики Иран», – сообщила пресс-служба КСИР.

    Ранее Иран заявил об уничтожении ангаров США с истребителями в ОАЭ и Бахрейне.

    17 марта 2026, 17:44 • Новости дня
    В Белом доме заявили о возобновлении движения танкеров в Ормузском проливе
    @ REUTERS/Stringer/File Photo

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет заявил, что танкеры начали проходить через Ормузский пролив.

    По его словам, это свидетельствует о «нехватке ресурсов у Ирана, который ранее препятствовал движению судов», передает ТАСС.

    «Вы уже видите, что танкеры начинают просачиваться через пролив, и я думаю, это признак того, как мало ресурсов осталось у Ирана», – сказал Хассет в интервью телеканалу CNBC. Он также выразил уверенность, что ситуация стабилизируется в течение нескольких недель после завершения конфликта, когда суда прибудут к нефтеперерабатывающим заводам, и цены на нефть сбалансируются.

    Хассет подчеркнул, что у США есть план на случай любых перебоев – от поставок удобрений до доставки топлива на Западное побережье. Он заявил, что власти полностью контролируют ситуацию и ожидают скорого завершения обострения.

    Ранее в ООН заявили о невозможности полной безопасности судов в Ормузском проливе.

    ЕС отказался отправить военные корабли в Ормузский пролив.

    17 марта 2026, 23:22 • Новости дня
    КСИР подтвердил гибель командира «Басидж» Солеймани

    Tекст: Ольга Иванова

    Корпус стражей исламской революции официально признал смерть командира добровольческих сил «Басидж» Гулямрезы Солеймани.

    Корпус стражей исламской революции Ирана подтвердил гибель командира добровольческих сил «Басидж» Голямрезы Сулеймани, передает РИА «Новости». В официальном заявлении КСИР выразил соболезнования верховному лидеру, народу страны и семье погибшего.

    «Мы поздравляем и выражаем соболезнования верховному лидеру и народу Ирана и уважаемой семье в связи с мученической смертью Голямрезы Сулеймани, погибшего в ходе американо-сионистской атаки», – говорится в обращении КСИР, текст которого приводит агентство Fars. В заявлении также отмечается, что командир погиб во время атаки, которую иранская сторона связывает с действиями США и Израиля.

    КСИР особо отметил, что члены добровольческих формирований «Басидж», связанных с корпусом, не оставят без ответа гибель своего командира. Представители корпуса подчеркнули, что гибель Сулеймани станет поводом для дальнейших ответных действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Тегеране в результате авиаудара был ликвидирован командир иранских сил «Басидж» Гулямреза Солеймани.

    ВВС Израиля нанесли комбинированный удар по командным центрам и крупному комплексу ополчения «Басидж».

