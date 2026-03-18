    18 марта 2026, 03:53 • Новости дня

    Иран уведомил МАГАТЭ о прилете снаряда у АЭС «Бушер»

    Tекст: Ольга Иванова

    Иран уведомил Международное агентство по атомной энергии о попадании снаряда на территорию АЭС «Бушер».

    Иран сообщил Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) о прилете снаряда в районе атомной электростанции «Бушер», передает РИА «Новости». По данным агентства, инцидент произошел во вторник вечером, однако станция не пострадала, жертв и пострадавших среди сотрудников нет.

    МАГАТЭ отмечает, что генеральный директор организации Рафаэль Гросси вновь обратился к сторонам конфликта с призывом проявлять максимальную сдержанность. В МАГАТЭ подчеркнули важность предотвращения любых инцидентов, способных привести к риску ядерной аварии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана подтвердили попадание одного из выпущенных США или Израилем снарядов по территории АЭС «Бушер».


    17 марта 2026, 21:04 • Новости дня
    Иран впервые применил ракету «Хадж Касем» для ударов по базам США и Израилю
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Тегеран задействовал управляемые боеприпасы «Хадж Касем» для поражения целей в крупных израильских городах, включая Западный Иерусалим, сообщают иранские СМИ.

    Иранские вооруженные силы впервые задействовали управляемую ракету «Хадж Касем» в ходе нынешнего противостояния с Вашингтоном и Тель-Авивом, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fars.

    Под ударом оказались базы Аль-Удейд в Катаре, Али ас-Салем в Кувейте и Шейх-Иса в Бахрейне.

    Атаки также велись по объектам в эмирате Фуджейра и Иракском Курдистане. Кроме того, в КСИР сообщили о поражении целей в ряде крупных городов Израиля, включая Тель-Авив, Западный Иерусалим и Бейт-Шемеш.

    Местные СМИ акцентируют внимание на том, что это первое подтвержденное применение данного снаряда в рамках текущего конфликта.

    При этом подобные боеприпасы уже фигурировали в сводках за 2025 год во время летнего обострения. Тогда агентство охарактеризовало их как «тактические и управляемые твердотопливные баллистические ракеты».

    Ранее Корпус стражей исламской революции сообщал о первом применении стратегической ракеты «Саджиль».

    17 марта 2026, 18:25 • Новости дня
    Нетаньяху подтвердил гибель секретаря Совбеза Ирана Лариджани
    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил заявление Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) о том, что секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани был убит в результате удара израильских ВВС неподалеку от Тегерана.

    По его словам, это сделано, чтобы сменить власть в стране, передает ТАСС.

    Ранее Армия обороны Израиля заявила, что Лариджани был убит при точечном ударе израильской авиации по району неподалеку от Тегерана.

    17 марта 2026, 16:45 • Видео
    Война с Ираном ударила по Украине

    США грубо дали понять Владимиру Зеленскому, что не нуждаются в его помощи для победы над Ираном, хотя война на Ближнем Востоке явно затягивается. Это затягивание – плохая новость для Украины и окно возможностей для России.

    17 марта 2026, 14:25 • Новости дня
    ЦАХАЛ сообщил о ликвидации Лариджани ударом близ Тегерана

    Tекст: Мария Иванова

    Высокопоставленный иранский чиновник Али Лариджани был убит при точечном ударе израильской авиации по району неподалеку от Тегерана, заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    Армия обороны Израиля официально подтвердила гибель высокопоставленного иранского чиновника, передает ТАСС.

    Военные заявили, что операция была проведена на основе точных разведданных.

    «ЦАХАЛ объявляет, что 17 марта израильские ВВС, действуя в соответствии с данными армейской разведки, нанесли точечный удар, в результате которого был ликвидирован Али Лариджани», – гласит заявление армейской пресс-службы.

    В ведомстве уточнили, что атака была совершена в тот момент, когда политик находился недалеко от Тегерана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские СМИ назвали секретаря иранского Совбеза одной из приоритетных целей для атак. Госдепартамент США объявил награду до 10 млн долларов за сведения о политике. Сам Лариджани предупреждал о погружении Ближнего Востока во тьму в случае уничтожения иранской энергосистемы.

    17 марта 2026, 14:23 • Новости дня
    В Иране пообещали унизить захватчиков острова Харк
    В Иране пообещали унизить захватчиков острова Харк
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти Ирана предупредили, что любые попытки захватить остров Харк приведут к жесткому ответу и унижению нападающих. Об этом заявил пресс-секретарь комитета по энергетике меджлиса Эсмаил Хосейни.

    Он заявил, что в случае атаки на остров Харк противники Ирана будут унижены сильнее, чем это было в Ормузском проливе, сообщает РИА «Новости».

    Хосейни подчеркнул: «Если враги планируют посягнуть на остров, им следует знать, что он станет кладбищем для захватчиков».

    По информации агентства Tasnim, остров Харк имеет стратегическое значение для Ирана, так как на нем расположен крупнейший нефтяной терминал страны. Здесь перерабатывается 90% всего иранского экспорта нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель генерального штаба ВС Ирана Абольфазль Шекарчи пригрозил превратить нефтяные объекты союзников США на Ближнем Востоке в «горы пепла» в случае атаки на остров Харк.

    Командующий военно-морскими силами КСИР Алиреза Тангсири заявил, что удар США по острову Харк с крупнейшим нефтяным терминалом Ирана может резко изменить мировое ценообразование на нефть.

    Пентагон сообщил об уничтожении 90 военных целей на Харке и начале подготовки к высадке американских морпехов, которые, вероятнее всего, будут переброшены на остров вертолетами с территории Кувейта после нейтрализации систем ПВО.

    18 марта 2026, 00:15 • Новости дня
    Офис секретаря Совбеза Ирана подтвердил гибель Лариджани

    Иран подтвердил гибель секретаря Высшего совета нацбезопасности Лариджани

    Tекст: Ольга Иванова

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани погиб, об этом сообщило его официальное представительство.

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани погиб, передает РИА «Новости». Офис Лариджани подтвердил информацию о его гибели.

    В публикации была использована фраза: «Я, раб Божий, воссоединился с Богом».

    Сын Лариджани Мортаза и начальник его службы охраны погибли вместе с ним, передает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил заявление Армии обороны Израиля о ликвидации секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани в результате удара израильских ВВС в местности неподалеку от Тегерана.

    17 марта 2026, 21:52 • Новости дня
    В Иране сообщили о попадании снаряда по территории АЭС «Бушер»
    В Иране сообщили о попадании снаряда по территории АЭС «Бушер»
    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Ирана подтвердили попадание одного из выпущенных США или Израилем снарядов по территории АЭС «Бушер».

    Инцидент произошел во вторник примерно в 18.30 по московскому времени, передает ТАСС.

    «В связи с сообщениями о попадании вражеского снаряда на территорию атомной электростанции «Бушер», согласно заявлению центра ядерной безопасности страны, к счастью, не было зафиксировано никакого материального и технического ущерба и человеческих жертв, и ни одна из частей станции не пострадала», – заявила Организация атомной энергии Ирана.

    Ранее руководитель Росатома Алексей Лихачев сообщил о намерении России обеспечить стабильную работу первого блока иранской АЭС «Бушер». Он также заявил, что президент Владимир Путин лично контролирует ситуацию на иранской АЭС «Бушер», уделяя особое внимание безопасности персонала.

    18 марта 2026, 00:50 • Новости дня
    Президент Ирана пообещал отомстить за гибель Лариджани

    Tекст: Ольга Иванова

    После официального подтверждения гибели секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани президент Масуд Пезешкиан пообещал жесткий ответ на убийство иранского политического деятеля.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал суровую месть за гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности страны Али Лариджани в результате удара Израиля и США, передает РИА «Новости».

    Пезешкиан в своем заявлении, распространённом пресс-службой, подчеркнул: «Безусловно, суровая месть ждет преступных террористов, запятнавших в ходе террористической агрессии свои руки кровью угнетенных, но храбрых и стойких мучеников святой земли Ирана». Он считает гибель Лариджани актом террористической агрессии против страны.

    Президент Ирана также выразил соболезнования семье погибшего и отметил вклад Лариджани.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальное представительство Али Лариджани подтвердило его гибель.

    Ранее во вторник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о ликвидации Лариджани в результате удара израильских ВВС неподалеку от Тегерана.

    17 марта 2026, 19:50 • Новости дня
    Вашингтон отказался от помощи союзников в операции против Ирана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты самостоятельно добились военного успеха в операции против Ирана и не рассчитывают на поддержку НАТО.

    Трамп написал на странице в своей соцсети Truth Social, что США были уведомлены большинством союзников по НАТО об их нежелании участвовать в военной операции против Ирана. По словам Трампа, несмотря на согласие большинства стран с действиями Вашингтона, они не выразили готовности поддержать США на практике.

    В своем обращении Трамп высказал мнение, что НАТО всегда было «улицей с односторонним движением», где Америка защищает другие страны, не получая взаимной поддержки в критические моменты.

    Он отметил: «К счастью, мы разгромили вооруженные силы Ирана – их флот уничтожен, их авиация уничтожена, их ПВО и радары уничтожены, а возможно, самое важное, их лидеры на всех уровнях устранены и больше не смогут угрожать нам, нашим ближневосточным союзникам или миру в целом».

    Трамп подчеркнул, что после успешных военных действий США больше не нуждаются и не хотят получать помощь от стран НАТО, а также Японии, Австралии или Южной Кореи. Он добавил, что Соединенные Штаты, как самая мощная страна мира, не нуждаются в поддержке других государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз отказался поддержать призыв США участвовать в обеспечении безопасности Ормузского пролива.

    Даже ближайшие партнеры США не решились направлять военные корабли на Ближний Восток.

    Европейские политики проявили недовольство по поводу того, что Вашингтон не посвятил их в истинные планы по войне на Ближнем Востоке.

    17 марта 2026, 18:59 • Новости дня
    Иранские военные нанесли удары по американским базам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Ирана нанесли удары по военным базам США на Ближнем Востоке с использованием беспилотников и ракет, сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР).

    В КСИР подчеркнули, что эти объекты служили плацдармом для атак на Исламскую республику, передает ТАСС.

    «Источники недавних атак "террористической армии США" в последние часы в рамках стратегии операций, направленных на достижение максимального эффекта, подверглись мощным и сокрушительным ударам ракетных и беспилотных подразделений Исламской республики Иран», – сообщила пресс-служба КСИР.

    Ранее Иран заявил об уничтожении ангаров США с истребителями в ОАЭ и Бахрейне.

    17 марта 2026, 17:44 • Новости дня
    В Белом доме заявили о возобновлении движения танкеров в Ормузском проливе
    В Белом доме заявили о возобновлении движения танкеров в Ормузском проливе
    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет заявил, что танкеры начали проходить через Ормузский пролив.

    По его словам, это свидетельствует о «нехватке ресурсов у Ирана, который ранее препятствовал движению судов», передает ТАСС.

    «Вы уже видите, что танкеры начинают просачиваться через пролив, и я думаю, это признак того, как мало ресурсов осталось у Ирана», – сказал Хассет в интервью телеканалу CNBC. Он также выразил уверенность, что ситуация стабилизируется в течение нескольких недель после завершения конфликта, когда суда прибудут к нефтеперерабатывающим заводам, и цены на нефть сбалансируются.

    Хассет подчеркнул, что у США есть план на случай любых перебоев – от поставок удобрений до доставки топлива на Западное побережье. Он заявил, что власти полностью контролируют ситуацию и ожидают скорого завершения обострения.

    Ранее в ООН заявили о невозможности полной безопасности судов в Ормузском проливе.

    ЕС отказался отправить военные корабли в Ормузский пролив.

    17 марта 2026, 23:22 • Новости дня
    КСИР подтвердил гибель командира «Басидж» Солеймани

    Tекст: Ольга Иванова

    Корпус стражей исламской революции официально признал смерть командира добровольческих сил «Басидж» Гулямрезы Солеймани.

    Корпус стражей исламской революции Ирана подтвердил гибель командира добровольческих сил «Басидж» Голямрезы Сулеймани, передает РИА «Новости». В официальном заявлении КСИР выразил соболезнования верховному лидеру, народу страны и семье погибшего.

    «Мы поздравляем и выражаем соболезнования верховному лидеру и народу Ирана и уважаемой семье в связи с мученической смертью Голямрезы Сулеймани, погибшего в ходе американо-сионистской атаки», – говорится в обращении КСИР, текст которого приводит агентство Fars. В заявлении также отмечается, что командир погиб во время атаки, которую иранская сторона связывает с действиями США и Израиля.

    КСИР особо отметил, что члены добровольческих формирований «Басидж», связанных с корпусом, не оставят без ответа гибель своего командира. Представители корпуса подчеркнули, что гибель Сулеймани станет поводом для дальнейших ответных действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Тегеране в результате авиаудара был ликвидирован командир иранских сил «Басидж» Гулямреза Солеймани.

    ВВС Израиля нанесли комбинированный удар по командным центрам и крупному комплексу ополчения «Басидж».

    17 марта 2026, 21:17 • Новости дня
    Беспилотники атаковали посольство США в Багдаде

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посольство США в Багдаде подверглось атаке беспилотников, сообщил телеканал Al Hadath.

    По информации Al Hadath, инцидент произошел в так называемой зеленой зоне иракской столицы, где расположены государственные учреждения и дипломатические миссии, включая американское посольство, передает ТАСС.

    Как отмечает телеканал, в районе атаки были слышны громкие взрывы. Над зданием диппредставительства поднимаются клубы дыма.

    Ранее сообщалось, что посольство США в Багдаде подверглось ракетному обстрелу.

    17 марта 2026, 23:51 • Новости дня
    Росатом сообщил о вывозе 250 человек с АЭС «Бушер» в Иране

    Tекст: Ольга Иванова

    Третья эвакуация персонала Росатома готовится после удара по промплощадке АЭС «Бушер», где сейчас остаются примерно 480 сотрудников компании, 250 человек уже были вывезены, сообщил гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

    После удара по территории возле промплощадки АЭС «Бушер» в Иране среди сотрудников Росатома никто не пострадал, сообщает РИА «Новости». Генеральный директор корпорации Алексей Лихачев уточнил, что снаряд попал в район, прилегающий к зданию метрологической службы, находящемуся в непосредственной близости от действующего энергоблока, однако жертв и материального ущерба нет.

    Лихачев подчеркнул, что «пострадавших среди персонала госкорпорации «Росатом» нет». По его словам, радиационная обстановка на площадке в норме; угрозы для населения и сотрудников зафиксировано не было.

    В связи с происшествием «Росатом» готовит уже третью по счету эвакуацию своих сотрудников и их семей из Ирана. Превентивно были вывезены дети работников. На данный момент на объекте остаются около 480 российских специалистов, ранее около 250 человек и членов их семей уже покинули страну.

    Лихачев заявил, что Россия категорически осуждает удар по иранской атомной станции и призывает к немедленной деэскалации. Он отметил: «Мы категорически осуждаем произошедшее и призываем стороны конфликта приложить все возможные усилия для деэскалации ситуации в районе АЭС «Бушер».

    Глава «Росатома» добавил, что атака на объекты ядерной энергетики нарушает основные международные нормы безопасности. Строительство новых энергоблоков на территории станции приостановлено из-за боевых действий. Первый блок АЭС был подключен к энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года при содействии России, сейчас функционирует только одна такая станция.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана подтвердили попадание одного из выпущенных США или Израилем снарядов по территории АЭС «Бушер».

    17 марта 2026, 22:33 • Новости дня
    Экипаж авианосца США мог поджечь корабль ради бегства с Ближнего Востока

    Tекст: Вера Басилая

    Пожар на авианосце Gerald R. Ford мог быть устроен самим экипажем, чтобы ускорить возвращение с Ближнего Востока, сообщили греческие СМИ.

    Моряки американского авианосца Gerald R. Ford могли сами устроить пожар на борту в надежде ускорить возвращение с Ближнего Востока, передает РИА «Новости» со ссылкой на греческую газету «Катимерини».

    В статье отмечается, что одна из рассматриваемых версий – умышленный поджог членами экипажа, которые устали от длительной службы, поскольку они участвовали в операциях более десяти месяцев.

    После инцидента примерно 600 моряков остались без спальных мест и вынуждены спать на столах или на полу, а многие лишились возможности стирать одежду. Два человека были госпитализированы с травмами, еще несколько десятков пострадали от отравления дымом.

    Авианосец Gerald R. Ford, считающийся крупнейшим и самым дорогим в мире, находится сейчас в Красном море и участвует в операции против Тегерана. На следующей неделе судно ожидают на базе ВМС США на острове Крит для дозаправки и проведения расследования инцидента.

    Ранее команде американского авианосца «Джеральд Р. Форд» потребовалось больше 30 часов для ликвидации пожара на борту.

    Представитель центрального штаба ВС Исламской республики «Хатам аль-Анбия» заявил, что пожар был устроен самими американскими военнослужащими из-за страха перед Ираном.

    Напомним, в главной прачечной корабля произошел пожар, в результате которого пострадали двое членов экипажа.

    17 марта 2026, 18:34 • Новости дня
    Москвичка попыталась убить женщину по указанию мошенников

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве 20-летняя девушка напала на женщину с молотком и перцовым баллончиком, действуя по указанию телефонных мошенников, которые убедили ее в работе на правоохранительные органы.

    Уголовное дело по факту покушения на убийство возбуждено в Москве в отношении 20-летней местной жительницы, передает ТАСС.

    По данным следствия, девушка длительное время находилась под влиянием телефонных мошенников. Они убедили ее, что она внештатный сотрудник правоохранительных органов и должна изобличать так называемых иноагентов.

    В пресс-службе Следственного комитета сообщили: «14 марта кураторы дали ей задание ликвидировать местную жительницу, которая якобы является иноагентом.

    Вооружившись перцовым баллончиком, молотком и малярной лентой, девушка пришла к входной двери квартиры на улице Академика Анохина и позвонила в звонок».

    Когда дверь открыла хозяйка квартиры, 1967 года рождения, подозреваемая распылила в ее сторону перцовый баллончик и замахнулась молотком.

    Родственники потерпевшей смогли обезвредить нападавшую и не позволили ей скрыться. Сейчас девушку подозревают в покушении на убийство, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

    Следственными органами продолжается расследование и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве правоохранители задержали молодую женщину, которая помогла футболисту вскрыть сейф и вынести деньги после убийства на Строгинском бульваре.

    Мошенники обманывают россиян через фейковые агентства знакомств для кражи личных данных. Аферисты обманывают самозанятых и фрилансеров под предлогом созвонов, их жертвами часто становятся репетиторы, риелторы и дизайнеры.

