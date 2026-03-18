Иран уведомил МАГАТЭ о прилете снаряда у АЭС «Бушер»

Иран сообщил Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) о прилете снаряда в районе атомной электростанции «Бушер», передает РИА «Новости». По данным агентства, инцидент произошел во вторник вечером, однако станция не пострадала, жертв и пострадавших среди сотрудников нет.

МАГАТЭ отмечает, что генеральный директор организации Рафаэль Гросси вновь обратился к сторонам конфликта с призывом проявлять максимальную сдержанность. В МАГАТЭ подчеркнули важность предотвращения любых инцидентов, способных привести к риску ядерной аварии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана подтвердили попадание одного из выпущенных США или Израилем снарядов по территории АЭС «Бушер».



