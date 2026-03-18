Иран уведомил МАГАТЭ о прилете снаряда у АЭС «Бушер»

Трамп написал на странице в своей соцсети Truth Social, что США были уведомлены большинством союзников по НАТО об их нежелании участвовать в военной операции против Ирана. По словам Трампа, несмотря на согласие большинства стран с действиями Вашингтона, они не выразили готовности поддержать США на практике.
В своем обращении Трамп высказал мнение, что НАТО всегда было «улицей с односторонним движением», где Америка защищает другие страны, не получая взаимной поддержки в критические моменты.
Он отметил: «К счастью, мы разгромили вооруженные силы Ирана – их флот уничтожен, их авиация уничтожена, их ПВО и радары уничтожены, а возможно, самое важное, их лидеры на всех уровнях устранены и больше не смогут угрожать нам, нашим ближневосточным союзникам или миру в целом».
Трамп подчеркнул, что после успешных военных действий США больше не нуждаются и не хотят получать помощь от стран НАТО, а также Японии, Австралии или Южной Кореи. Он добавил, что Соединенные Штаты, как самая мощная страна мира, не нуждаются в поддержке других государств.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз отказался поддержать призыв США участвовать в обеспечении безопасности Ормузского пролива.
Даже ближайшие партнеры США не решились направлять военные корабли на Ближний Восток.
Европейские политики проявили недовольство по поводу того, что Вашингтон не посвятил их в истинные планы по войне на Ближнем Востоке.