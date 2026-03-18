    Иранский кризис подталкивает Европу к сделке с Москвой
    Иран подтвердил гибель Лариджани
    Франция провела учения с имитацией ядерного удара
    Госдума приняла закон о числе штрафов с камер за отсутствие полиса ОСАГО
    Росатом сообщил о вывозе 250 человек с АЭС «Бушер» в Иране
    Глава минздрава Грузии назвал причину смерти патриарха Илии II
    Трамп: Макрон очень скоро покинет свой пост
    Иран впервые применил ракету «Хадж Касем» для ударов по базам США и Израилю
    МИД России выступил с заявлением по ситуации вокруг Кубы
    18 марта 2026, 00:55 • Новости дня

    Сейсмологи сообщили о землетрясении у Курильских островов магнитудой 5,4

    Tекст: Ольга Иванова

    В районе Курильских островов зафиксировали подземные толчки с магнитудой 5,4, эпицентр находился восточнее необитаемого Симушира.

    Землетрясение магнитудой 5,4 было зафиксировано у побережья Курильских островов в ночь на 18 марта, передает РИА «Новости». По информации начальника сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елены Семеновой, эпицентр находился в 124 километрах восточнее необитаемого острова Симушир, а очаг располагался на глубине 41 километр.

    Семенова отметила, что «землетрясение магнитудой 5,4 с эпицентром в 124 километрах восточнее необитаемого острова Симушир произошло в ночь на 18 марта. Его очаг располагался на глубине в 41 километр». Сейсмолог подчеркнула, что толчки не ощущались ни на островах, ни на материке.

    По оперативной информации, тревога цунами не объявлялась.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Магадане и нескольких близлежащих населенных пунктах были зарегистрированы подземные толчки, при этом пострадавших и разрушений нет.

    У берегов Камчатки зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 6,5.

    17 марта 2026, 14:59 • Новости дня
    «Единая Россия» пообещала сократить бюрократию при строительстве соцобъектов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Участники второго окружного отчетно-программного форума «Единой России» в Ростове-на-Дону обсудили инициативу по снижению бюрократической нагрузки при строительстве социальных объектов.

    Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов сообщил, что в 2025 году количество необходимых документов, сведений и согласований сократится до 550 по сравнению с 989 в 2021 году, сообщается на сайте ЕР. За счет этого длительность инвестиционного цикла уменьшилась с 1831 до 1253 дней.

    Пахомов подчеркнул, что эта работа ведется по поручению президента. По его словам, речь идет не о снижении требований, а об устранении лишних процедур, при этом безопасность и качество проектирования и строительства остаются обязательными.

    «Смысл здесь очень практический – чем меньше времени уходит на лишнюю бюрократию, тем быстрее регионы переходят к реальной стройке и тем больше объектов можно успеть построить за тот же период. Это напрямую влияет на ввод школ, детских садов, спортивных площадок и других социальных объектов», – заявил Пахомов.

    На форуме также рассказали о старте сбора предложений в новую Народную программу «Единой России», которую в феврале инициировал председатель партии Дмитрий Медведев. Аналогичные форумы пройдут во всех федеральных округах, где правительство отчитается о реализации программы и соберет предложения для нового программного документа.

    Будущая программа партии впервые будет включать два блока: предвыборную программу с конкретными решениями и стратегический документ с идеологическими и ценностными ориентирами.

    В подготовке Народной программы участвуют Герои России, участники СВО, представители науки, промышленности и профсоюзов. Рамку программы на десятилетия представят в июне, а в августе – Народную программу на пять лет.

    Ранее в «Единой России» призвали сделать порядок расчета тарифов ЖКХ прозрачным и понятным.

    17 марта 2026, 10:02 • Новости дня
    Активисты «Молодой Гвардии» встретили паралимпийскую сборную России

    Tекст: Вера Басилая

    Паралимпийскую сборную России, вернувшуюся из Италии с 19 медалями, торжественно встретили активисты «Молодой Гвардии Единой России».

    Активисты «Молодой Гвардии Единой России» встретили паралимпийскую сборную России, вернувшуюся с XIV Паралимпийских зимних игр, сообщается в Telegram-канале «Единой России».

    В этом году страну представляли всего шесть спортсменов, которые выступили в трех дисциплинах: горнолыжный спорт, лыжные гонки и сноуборд. Несмотря на столь малочисленную команду, россияне завоевали 12 медалей, среди которых восемь золотых, одна серебряная и три бронзовые.

    По итогам соревнований сборная России заняла третье место в общем медальном зачете. Отмечается, что российская команда оказалась самой малочисленной среди лидеров: у Китая было 70 спортсменов, у США – 68, у Италии – 42. В состав российской сборной вошли горнолыжники Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина, лыжники Иван Голубков и Анастасия Багиян, а также сноубордисты Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо.

    «Для нас большая честь лично встретить наших героев после такого напряженного и триумфального выступления в Италии. Наши спортсмены доказали: несмотря на любые обстоятельства, сила духа и любовь к Родине помогают покорять любые вершины. Нас не отменить!» – заявил председатель «Молодой Гвардии» Антон Демидов.

    Руководитель центрального штаба Александр Амелин выразил благодарность спортсменам за проявленное мужество, завоеванные золотые медали и за чувство гордости, которое они подарили всей стране.

    В общем медальном зачете российские спортсмены на Паралимпиаде заняли третье место. На церемонии закрытия Паралимпийских игр в Италии сборная России присутствовала в полном составе под национальным флагом.

    17 марта 2026, 16:45 • Видео
    Война с Ираном ударила по Украине

    США грубо дали понять Владимиру Зеленскому, что не нуждаются в его помощи для победы над Ираном, хотя война на Ближнем Востоке явно затягивается. Это затягивание – плохая новость для Украины и окно возможностей для России.

    17 марта 2026, 05:11 • Новости дня
    Моджтаба Хаменеи случайно выжил при ракетной атаке
    @ Morteza Nikoubazl/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Новый иранский верховный лидер аятолла Моджтаба Хаменеи избежал смерти во время ракетной атаки, случайно покинув здание всего за несколько мгновений до взрыва, пишут британские СМИ.

    Иранский духовный лидер остался в живых 28 февраля только потому, что вышел из комнаты незадолго до прилета ракеты, передает ТАСС со ссылкой на Telegraph.

    Издание ссылается на аудиозапись главы протокола Мазахера Хоссейни, подлинность которой якобы подтверждается независимой проверкой.

    «Моджтабе нужно было выйти во двор по какому-то делу, а затем вернуться. Он был снаружи и уже направлялся обратно наверх, когда по зданию ударила ракета», – сказал чиновник.

    Источник уточнил, что супруга лидера Захра Хадад погибла мгновенно, также был убит их сын. Сам преемник получил лишь незначительную травму ноги.

    В начале марта гостелевидение Ирана объявило о гибели лидера революции аятоллы Али Хаменеи. Через некоторое время был избран новый верховный лидер страны, им стал Моджтаба Хаменеи.

    Президент России Владимир Путин поздравил его с избранием на пост. Госдепартамент США объявил награду за информацию о новом верховном лидере.

    17 марта 2026, 12:41 • Новости дня
    МИД Молдавии вызвал посла России из-за аварии на украинской ГЭС
    @ Katharina Schroder/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти Молдавии приняли решение вызвать российского посла Олега Озерова после повреждения гидроэлектростанции около Новоднестровска на Украине и обвинили Россию в произошедшем.

    МИД Молдавии вызвал посла России Олега Озерова, передает ТАСС. Причиной вызова стала авария на гидроэлектростанции в районе Новоднестровска на Украине, в которой молдавская сторона обвинила Россию.

    Российскому дипломату планируют вручить ноту протеста в связи с этим происшествием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Днестре обнаружили нефтяные пятна, которые третий день угрожают водоснабжению молдавских территорий.

    Правительство Молдавии подтвердило угрозу загрязнения реки с территории Украины.

    В районе города Бельцы на время приостанавливали забор воды, но к вечеру его возобновили.

    17 марта 2026, 17:18 • Новости дня
    МИД России выступил с заявлением о ситуации вокруг Кубы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министерство иностранных дел России выразило серьезную обеспокоенность обострением обстановки вокруг Кубы и ростом внешнего давления на страну.

    В заявлении, опубликованном на сайте МИД России, подчеркивается, что Москва подтверждает свою непоколебимую солидарность с правительством и народом Кубы, а также осуждает попытки вмешательства во внутренние дела суверенного государства и применение односторонних ограничительных мер. По мнению российского внешнеполитического ведомства, Куба сталкивается с беспрецедентными вызовами, вызванными многолетним торговым, экономическим, финансовым и энергетическим эмбарго со стороны США.

    В заявлении говорится: «Решительно осуждаем попытки грубого вмешательства во внутренние дела суверенного государства, запугивания и применения незаконных односторонних ограничительных мер». В ведомстве выразили уверенность, что кубинский народ, обладающий стойкостью и преданностью идеалам свободы, сумеет отстоять право на собственный выбор пути развития. Российская сторона пообещала продолжать оказывать Кубе всестороннюю поддержку, включая материальную помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о проработке Москвой вариантов поддержки Гаваны на фоне экономических трудностей и эмбарго.

    В свою очередь, по данным The New York Times, США на переговорах с Кубой настаивают на отставке президента Мигеля Диаса-Канеля для заключения новых соглашений.

    Между тем на Кубе произошло полное отключение энергосистемы, что стало причиной массовых протестов за последние десять дней.

    17 марта 2026, 09:24 • Новости дня
    Тегеран: Ормузский пролив не вернется к прежним правилам
    @ ALI HAIDER/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Ормузский пролив фактически закрыт и после агрессии США и Израиля против Ирана уже не вернётся к прежнему режиму судоходства, заявил председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф.

    Председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф отметил, что важнейшая транспортная артерия утратила возможность работать по старым правилам из-за внешней агрессии, передает ТАСС.

    Тегеран связывает изменение ситуации с враждебными действиями Вашингтона и его союзников.

    «Пролив сейчас закрыт. Мы не хотели его закрывать, но он закрыт. Ормузский пролив больше не может быть таким, как раньше, и не вернется к прежним условиям, потому что с присутствием США и сионистского режима безопасности больше нет», – цитирует политика канал SNN.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи подтвердил проход судов нескольких стран через пролив с разрешения Тегерана

    Ранее министр иностранных дел Аббас Аракчи уточнил, что водная артерия закрыта исключительно для американского и израильского флота.

    Иранское внешнеполитическое ведомство обязало все торговые суда согласовывать свой маршрут с военно-морскими силами республики.

    17 марта 2026, 09:49 • Новости дня
    Посол Украины сфотографировался с продырявленным флагом Венгрии
    @ Fedir Shandor

    Tекст: Вера Басилая

    Посол Украины в Будапеште Федор Шандор опубликовал фото, на котором он держит в руках продырявленный флаг Венгрии.

    Посол Украины в Будапеште Федор Шандор разместил в сети фотографию с продырявленным венгерским флагом, передает РИА «Новости».

    На снимке дипломат держит в руках флаг с отверстием, а рядом с ним стоит командующий силами беспилотных систем украинской армии Роберт Бровди, известный под позывным Мадьяр (внесен в России в список террористов и экстремистов).

    До назначения на дипломатическую должность в 2023 году Шандор участвовал в боевых действиях на стороне украинских формирований и призывал закарпатских венгров вступать в вооруженные силы Украины. Бровди в 2023 году был внесен в черный список Венгрии после атак на нефтепровод «Дружба».

    Летом прошлого года Будапешт запретил Бровди въезд в страну и страны Шенгенской зоны на три года. После атак на нефтепровод Венгрия и Словакия временно лишились поставок российской нефти.

    МИД Венгрии вызвал посла Федора Шандора из-за сообщений о насильственной мобилизации этнических венгров.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина продолжает блокировать поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба».

    17 марта 2026, 19:04 • Новости дня
    В Подмосковье убит 12-летний мальчик, ранена его мать

    СК сообщил об убийстве 12-летнего мальчика и ранении его матери в Ногинске

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В одной из арендованных квартир Ногинска обнаружили тело 12-летнего мальчика с ножевым ранением, его мать доставили в реанимацию, сообщили в СК по региону.

    В арендованной квартире в Ногинске нашли тело 12-летнего мальчика с ножевым ранением груди, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК по Московской области. Его мать обнаружили в соседней комнате в бессознательном состоянии, сейчас она находится в реанимации. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

    По данным следствия, мать вместе с сыном приехала в Ногинск из Москвы 16 марта и остановилась в арендованной квартире. На следующий день в квартиру зашла хозяйка жилья, которая и обнаружила случившееся, после чего вызвала скорую и полицию.

    Следователи и криминалисты продолжают осматривать место происшествия, устанавливаются все обстоятельства случившегося. В ведомстве добавили, что выясняются также причины и условия, которые могли способствовать совершению преступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения с ножом на школьника в Подмосковье. В понедельник в Щелковском округе ученик седьмого класса одной из школ напал на своих сверстников по дороге в школу.

    Ранее в Подмосковье направили в суд дело об убийстве девочки, совершенном 28 лет назад в Кашире.

    17 марта 2026, 10:01 • Новости дня
    Politico: Премьер Бельгии Де Вевер захотел помириться с Россией ради дешевого газа
    @ Belga/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Бельгийское руководство выступило за возобновление диалога с Москвой ради возвращения доступа к недорогим энергоресурсам, премьер страны Барт Де Вевер предложил ЕС заключить сделку для нормализации отношений с Москвой, пишут СМИ.

    Политик считает необходимым вернуть доступ к дешевым энергоносителям, поскольку затраты растут из-за очередного конфликта на Ближнем Востоке. Предложение вызвало серьезные разногласия внутри правящей коалиции, пишет Politico.

    «Конфликт должен быть завершен в интересах Европы. Мы должны перевооружиться и ремилитаризировать границу, но одновременно нормализовать отношения с Россией и вернуть доступ к дешевой энергии», – заявил бельгийский премьер-министр.

    Он добавил, что считает такую позицию проявлением здравого смысла.

    Де Вевер заявляет, что за закрытыми дверями лидеры стран ЕС признают его правоту, однако никто не решается сказать это вслух. Высказывание политика спровоцировало скандал, партнеры по правительству поспешили дистанцироваться от его слов. Критики назвали идею переговоров признаком слабости, подрывающим европейское единство.

    В оппозиции заявили, что закупка газа у Москвы даст России средства на продолжение спецоперации на Украине. Представители кабинета министров позже пояснили, что речь шла о гипотетическом сценарии после заключения мирного соглашения. Несмотря на высокие рейтинги, Де Вевер пригрозил уйти в отставку, если разногласия парализуют работу правительства.

    Ранее де Вевер называл сделку с Москвой единственным возможным решением украинского конфликта. Премьер Словакии Роберт Фицо поддержал предложение о наделении Евросоюза полномочиями для ведения таких переговоров.

    17 марта 2026, 14:08 • Новости дня
    Фон дер Ляйен: Украина согласилась на помощь ЕС в ремонте «Дружбы»
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина согласилась принять помощь Евросоюза в финансировании и ремонте нефтепровода «Дружба», заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    По ее словам, предложение о предоставлении технической поддержки и финансовых ресурсов было одобрено Киевом, и европейские специалисты готовы приступить к работам незамедлительно, передает РИА «Новости».

    В совместном заявлении фон дер Ляйен и главы Евросовета Антониу Кошты подчеркивается, что сотрудничество позволяет ускорить восстановление работы стратегически важной инфраструктуры. По их словам, украинская сторона выразила благодарность за инициативу Евросоюза.

    «ЕС предложил Украине техническую поддержку и финансирование (ремонта). Украинцы приветствовали и приняли это предложение. Европейские эксперты готовы приступить немедленно», – говорится в заявлении.

    Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина продолжает блокировать поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба». Он также подчеркнул, что Венгрия не поддержит вступление Украины в Евросоюз, 20-й пакет санкций против России и кредит на 90 млрд евро, пока не будет восстановлена поставка нефти по трубопроводу «Дружба».

    17 марта 2026, 09:40 • Новости дня
    NYT: Пожар на авианосце США USS Gerald Ford тушили более суток
    @ Mass Communication Specialist 3rd Class Jackson Adkins/U.S. Navy/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Команде американского авианосца «Джеральд Р. Форд» (USS Gerald Ford) потребовалось больше 30 часов, чтобы потушить пожар, вспыхнувший на корабле на прошлой неделе, сообщает The New York Times со ссылкой на моряков корабля.

    Экипажу американского авианосца USS Gerald Ford понадобилось более 30 часов, чтобы полностью ликвидировать пожар, возникший на судне, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию The New York Times.

    По словам моряков, возгорание началось в вентиляционном отверстии сушилки главной прачечной корабля и быстро распространилось по помещению. Члены экипажа боролись с огнем более суток.

    Несмотря на то что инцидент не представлял серьезной угрозы для авианосца, условия на борту заметно ухудшились: моряки не имели возможности стирать вещи, а судно к моменту происшествия находилось в плавании уже десятый месяц. В результате происшествия пострадали два человека.

    Флот США заявил, что пожар не был связан с боевыми действиями, в то время как иранские военные утверждают, что американцы сами подожгли авианосец. Сейчас USS Gerald Ford, крупнейший авианосец США, находится в Красном море и принимает участие в операции «Эпическая ярость».

    Ранее газета Wall Street Journal сообщала о технических сбоях в системе канализации судна, использующей вакуумную технологию вывода отходов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран пригрозил нанести удар по объектам поддержки авианосца США Gerald R. Ford. Американский авианосец Gerald R. Ford вошел в Карибское море. Gerald R. Ford ранее прибыл в Карибское море.

    17 марта 2026, 10:50 • Новости дня
    NYT: США потребовали отставки президента Кубы Диас-Канеля
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США на переговорах с Кубой настаивают на отставке президента Мигеля Диаса-Канеля как условии для дальнейших соглашений, пишет The New York Times.

    Соединенные Штаты потребовали от Кубы смещения президента Мигеля Диаса-Канеля для продвижения переговоров, передает The New York Times.

    По данным источников, американская сторона не ставит ультиматум, но считает это необходимым шагом для заключения соглашений.

    Отмечается, что США не требуют действий против членов семьи Кастро, которые сохраняют ключевое влияние в стране, а также призывают к освобождению политзаключенных и постепенному открытию кубинской экономики для американских компаний. В Белом доме считают, что уход Диаса-Канеля, которого называют жестким консерватором, позволит провести структурные экономические реформы.

    В ходе переговоров обсуждается также возможное отстранение ряда старших чиновников, лояльных идеям Фиделя Кастро. Основным переговорщиком со стороны Кубы выступает Рауль Гильермо Родригес Кастро, внук Рауля Кастро, поддерживающий диалог с США в интересах сохранения контроля над властью.

    Мигель Диас-Канель занимает пост президента Кубы с 2018 года и считается преемником Рауля Кастро. На фоне ухудшения экономической ситуации и масштабных протестов в 2021 году, его руководство подвергалось критике внутри страны и за ее пределами.

    Сам Диас-Канель на недавней пресс-конференции впервые публично признал переговоры с США, обвинив Вашингтон в энергетической блокаде страны и массовых отключениях электричества. Он заявил: «Виноват энергетический блокадный режим, который нам навязали».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотни россиян на Кубе оказались в сложной ситуации из-за нехватки авиатоплива для обратного рейса. Куба осудила блокаду поставок топлива со стороны США. Власти Кубы пообещали сохранить суверенитет страны несмотря на внешнее давление.

    17 марта 2026, 09:02 • Новости дня
    МВД подготовило перечень нарушений для выдворения мигрантов
    @ Илья Наймушин/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Правительство подготовило проект закона об обязательном выдворении иностранцев за 20 правонарушений, документ разработали в Министерстве внутренних дел.

    Власти намерены ввести обязательную высылку иностранных граждан за участие в несогласованных акциях и неповиновение полиции, пишут «Вести».

    В перечень к таким правонарушениям также вошли принуждение к забастовкам, злоупотребление свободой СМИ, мелкое хулиганство и участие в нежелательных организациях. Сейчас депортация по этим статьям применяется лишь по усмотрению суда.

    В пояснительной записке подчеркивается: «Изменения вызваны усилением противоправной активности среди иностранцев». За 2023–2024 годы произошло 100 конфликтов, к ответственности привлекли 1,5 тыс. человек.

    Ранее в Госдуме рекомендовали обязать трудовых мигрантов обеспечивать своих иждивенцев доходом не ниже прожиточного минимума.

    17 марта 2026, 13:59 • Новости дня
    Песков призвал Киев прекратить тщетное сопротивление
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что киевским властям стоит прекратить сопротивление и сделать шаг в сторону мирного урегулирования.

    Власти Киева должны принять ответственное решение и перейти к мирному процессу, передает ТАСС. Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, нынешние попытки так называемого киевского режима оказать сопротивление остаются абсолютно тщетными.

    По его мнению, лидерам в Киеве стоило бы принять необходимое ответственное решение и открыть дорогу для дальнейшего мирного процесса.

    Ранее Песков заявил, что украинское руководство, совершая атаки на российские регионы, продолжает тщетное сопротивление вместо перехода к переговорам.

    Кремль также назвал Киев основным тормозом мирных переговоров.

    В переговорах по урегулированию ситуации на Украине наступил перерыв, при этом Москва сохраняет открытость к диалогу.

    17 марта 2026, 13:24 • Новости дня
    Эксперт: Трамп отомстит ЕС за отказ в военной помощи

    @ Philip Dulian/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Отказ ЕС помочь Дональду Трампу с миссией в Ормузском проливе будет иметь серьезные последствия. Так, глава Белого дома может ужесточить энергетическую политику, а также приостановить обмен разведданными и спутниковой информацией, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее президент США заявил, что его просьба по Ормузу к Европе была проверкой на лояльность.

    «Европейские партнеры США узнали об операции против Ирана из СМИ. То, что их изначально не привлекли к планированию атак на Исламскую республику, стало демонстрацией дипломатической и политической ничтожности европейцев и тяжелым ударом для них», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Сейчас страны Европы не хотят ввязываться в конфликт, который фактически уже проигран. Этим, по мнению собеседника, объясняется отказ ЕС помогать Штатам с миссией в Ормузском проливе. Реакцию же Дональда Трампа на такое решение политолог счел детской – «как в мультфильме: не очень-то и хотелось!», – сыронизировал Ткаченко.

    «Выступление главы Белого дома – это заявление разочарованного человека», – добавил он. Эксперт напомнил, что Трамп еще в свой первый президентский срок критиковал европейцев. Противоречия между ними проявились и в 2025 году, их подсветил Джей Ди Вэнс в ходе своей речи на Мюнхенской конференцию по безопасности. «Для США Европа никогда не была настоящим партнером и уж тем более союзником, скорее объектом каких-то сделок и краткосрочных соглашений», – уточнил политолог.

    Как бы то ни было, нынешнее решение ЕС отвергнуть участие в миссии по обеспечению безопасности Ормузского пролива будет иметь серьезные последствия, прогнозирует аналитик. «Для Трампа европейцы – это те, кто не помог ему в трудный момент. Я думаю, он начнет мстить довольно серьезно. Стоит ожидать ускорения процессов по развалу НАТО и обострения торговых споров Вашингтона и Брюсселя», – предположил он.

    «Так, глава Белого дома может ужесточить энергетическую политику. Европейские государства оказались на крючке у США. Это будет доброй волей, если американский лидер согласится сохранить поставки СПГ в Европу в прежних объемах. Если же он перенаправит несколько танкеров в Азию, цены подскочат, что приведет к усугублению кризиса», – рассуждает Ткаченко.

    Кроме того, Трамп может перестать передавать европейской стороне разведданные, спутниковую информацию, которая потом идет на Украину. «То есть, имеется потенциал для снижения масштаба сотрудничества и в военной области. Политикам в Брюсселе остается только наблюдать за президентом США как за стихийным бедствием», – считает политолог.

    Он усомнился, что меры – если Трамп начнет «проучивать» Европу – заставят членов ЕС и НАТО изменить позицию. «Скажем, Германия и Франция понимают, что такое пять тыс. лет цивилизации Ирана, а также что сломить гордый иранский народ не получится. Но наверняка найдутся и государства, которые готовы пожертвовать своей репутацией и внешней политикой. Среди них, возможно, – Аргентина, Япония, Филиппины. Финляндия же, несмотря на заявления Александра Стубба, может отправить разве что веники для сауны», – иронично заключил Ткаченко.

    Ранее министры иностранных дел стран ЕС после многочасовых переговоров в Брюсселе отвергли призыв США участвовать в обеспечении безопасности Ормузского пролива. Глава европейской дипломатии Кайя Каллас отметила, что Европа не заинтересована в затяжной войне, а изменение мандата военно-морской миссии Aspides не поддерживается странами-участниками, передает Politico.

    Напомним, накануне саммита глава МИД Евросоюза Трамп заявил, что НАТО ждет «очень плохое будущее», если государства-члены откажутся помогать. Однако угрозы не возымели нужного эффекта. Так, министр обороны Германии Борис Писториус нашел в себе силы сказать, что «война с Иранам – не наша война».

    «Мы хотим дипломатических решений и скорейшего завершения, но увеличение количества военных кораблей в регионе вряд ли этому поспособствует. Американцы наряду с израильтянами выбрали этот путь. Мы высказали лишь весьма умеренную критику. Но следующий шаг грозит втянуть нас в этот конфликт», – предупредил министр.

    Позднее Трамп объяснил, что его просьба помочь с миссией в Ормузе – «проверка на лояльность для союзников США». По его словам, Штатам не нужна поддержка в возобновлении судоходства в Ормузском проливе. «Я считаю, что нам никто не нужен. Мы самая сильная нация в мире. Но в некоторых случаях я делаю это (призываю присоединиться к коалиции), потому что хочу узнать, как они реагируют», – сказал американский лидер.

    Любопытно, что на фоне этого заявления президента госсекретарь США Марко Рубио провел телефонные переговоры с главой южнокорейского МИД Чо Хеном и настоятельно рекомендовал оказать содействие в открытии Ормуза.

    Президент Финляндии Александр Стубб тем временем призвал союзников «серьезно относиться» к заявлениям главы Белого дома о том, что он ставит на кон будущее НАТО ради обеспечения прохода через Ормузский пролив. По его мнению, страны, у которых «есть потенциал и воля помочь» Вашингтону, «должны это сделать». При этом Стубб отметил, что НАТО – оборонительный блок и «не занимается военными атаками как таковыми», пишет Bloomberg.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему ближайшие партнеры США не спешат соглашаться на инициативу Белого дома и оценивала, удастся ли Штатам привлечь другие страны к конфликту против Ирана.

    Главное
    В Иране сообщили о попадании снаряда по территории АЭС «Бушер»
    В СПЧ раскритиковал идею Госсовета Татарстана ограничить работу журналистов
    Президент Финляндии заявил о необходимости диалога с Россией
    Жители Сум бойкотировали минуту молчания в память бойцов ВСУ
    В Новосибирской области заплатят компенсации за павший от пастереллеза скот
    В Подмосковье убит 12-летний мальчик, ранена его мать
    Умер заслуженный артист Дмитрий Твердохлебов