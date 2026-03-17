Иранская разведка сообщила о ликвидации израильского чиновника

Германия отказалась отправить военные корабли в Ормузский пролив

Tекст: Вера Басилая

Германия отказалась выполнять требование президента США Дональда Трампа по отправке военных кораблей в Ормузский пролив, передает The War Zone.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил: «Это не наша война; мы не начинали ее».

Он подчеркнул, что Германия выступает за дипломатическое разрешение конфликта и скорейшее его завершение, а отправка дополнительных военных кораблей, по мнению Берлина, не поспособствует этому.

Министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль отметил, что НАТО не рассматривал возможность участия в операции по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе. Он также заявил, что вопрос даже не ставился на повестку альянса, а Европейский союз уделяет приоритетное внимание ситуации на Украине.

Вадефуль подчеркнул, что Германия не намерена становиться участником конфликта, а будет добиваться переговоров, так как безопасность Ормузского пролива и Красного моря возможна только путем дипломатии. Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель еще жестче высказался против требований Трампа, отметив, что НАТО создано для коллективной обороны, а не для реагирования на любые военные запросы.

К отказу присоединились также Япония и Австралия, которые в настоящий момент не планируют участвовать в операции по обеспечению безопасности в Ормузском проливе.

Ранее Дональд Трамп пригрозил странам НАТО, если они откажутся помогать в Ормузском проливе.

Британия отказалась отправлять военные корабли в Ормузский пролив. Норвегия также отказалась отправлять туда свои военные корабли.

Министры иностранных дел стран Евросоюза не поддержали предложение отправить военные корабли в Ормузский пролив.

Министр иностранных дел Аббас Аракчи уточнил, что водная артерия закрыта исключительно для американского и израильского флота.