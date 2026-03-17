Глава минздрава Грузии назвал причину смерти патриарха Илии II

Причиной смерти католикоса-патриарха Грузии Илии II стало развитие почечной, легочной и сердечной недостаточностей, передает РИА «Новости». Об этом журналистам сообщил глава грузинского министерства здравоохранения Михаил Сарджвеладзе.
По его словам, ухудшение состояния патриарха произошло вечером, около 21.00. Сарджвеладзе подчеркнул: «Вечером в девять часов началось ухудшение жизненно важных функций. Началось все с кровотечения в желудке, но после этого, когда были совершены манипуляции, за этим последовали почечная, легочная и сердечная недостаточности».
Медики делали все возможное, однако остановить развитие осложнений не удалось. Сарджвеладзе уточнил, что несмотря на экстренные меры, органы перестали функционировать, что привело к кончине патриарха.
Как писала газета ВЗГЛЯД, католикос-патриарх всея Грузии Илия II ушел из жизни на 94-м году в одной из клиник Тбилиси.