Умер заслуженный артист Дмитрий Твердохлебов

Tекст: Ольга Иванова

Заслуженный артист России Дмитрий Твердохлебов скончался на 75-м году жизни, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Московский театр оперетты. В театре отметили: «16 марта на 75-м году жизни скончался заслуженный артист Российской Федерации Дмитрий Петрович Твердохлебов… Коллектив Московского театра оперетты скорбит и выражает самые искренние соболезнования семье, родным и близким Дмитрия Петровича Твердохлебова. Память о нем навсегда останется с нами».

Твердохлебов был приглашен в труппу театра еще студентом выпускного курса ГИТИСа. Его дебют на сцене прошел с большим успехом: уже в первый год работы он сыграл роли Лобио в спектакле «Не бей девчонок» и Дон Жуана в оперетте «Песня для тебя». Эти премьеры стали началом череды заметных ролей, среди которых были работы в постановках «Конкурс красоты», «Девичий переполох», «Василий Теркин», «Сильва» и «Старая комедия».

В театре подчеркнули, что режиссеры с удовольствием работали с артистом, отмечая его искренность и самоотдачу как в детских, так и во взрослых спектаклях, в классике и современном репертуаре. Особо выделялось уникальное сочетание мощной сценической фактуры и мягкой пластики актера, а также его тонкая ирония, благодаря чему персонажи Твердохлебова становились любимцами публики.

Среди заметных работ Твердохлебова – роли директора тюрьмы Франка в «Летучей мыши» Иоганна Штрауса, лорда Тауэра в «Джейн» Александра Кремера, хозяина в «Фиалке Монмартра» Имре Кальмана, полковника Пикеринга в «Моей прекрасной леди» Фредерика Лоу и директора цирка в «Принцессе цирка» Кальмана.