Минпромторг сообщил о скором начале поставок «Зифлукорта»

Tекст: Денис Тельманов

Поставка в российские аптеки важного препарата «Зифлукорт» начнется в ближайшее время, передает ТАСС. В Минпромторге подчеркнули, что по данным системы мониторинга движения лекарственных средств, на складах сейчас находится около 70 тыс. упаковок этого препарата.

В ведомстве сообщили: «Значительный объем скопился на аптечных складах, в ближайшее время начнется его развоз по аптекам». Препарат необходим для пациентов с нарушениями работы надпочечников.

По состоянию на март 2026 года остатки «Зифлукорта» обеспечивают потребности российских аптек, а распределение по торговым точкам позволит быстрее удовлетворить спрос населения. Ранее ряд СМИ сообщали о перебоях с поставками «Зифлукорта».

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин поручил предусмотреть в законах возможность продажи лекарств через «Почту России» до 1 марта 2026 года.

Минздрав России добавил к числу редких заболеваний увеальную меланому, хронический гипопаратиреоз и синдром Цинссера – Энгмана – Коула.

В стране сейчас проходят испытания 23 медицинских изделий и 14 лекарственных препаратов.