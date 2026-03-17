В Татарстане предложили ужесточить требования для журналистов и СМИ

Документ, направленный в Госдуму, предусматривает запрет для журналистов использовать в публикациях слова «предположительно», «по мнению», «возможно», «со слов», «источники сообщают» до вступления судебного решения в законную силу, передают «Вести».
Авторы инициативы пояснили, что в современной информационной среде все чаще появляется обвинительная информация, в том числе в адрес граждан, руководителей и должностных лиц, до завершения судебных процессов.
В пояснительной записке указано, что распространение подобных сведений должно сопровождаться гарантиями защиты достоинства, чести, доброго имени и деловой репутации участников. Законопроект предусматривает введение штрафов за нарушение: для граждан – от 100 до 300 тыс. рублей, для должностных лиц – 300-700 тыс. рублей, для компаний – от 1 до 2 млн рублей.
Также документ ограничивает право журналистов обращаться в надзорные органы с требованием провести проверку на основании незаконно полученных материалов. К незаконным методам относятся в том числе самовольное проникновение на территорию объекта и самостоятельный отбор проб грунта, воды или сырья.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы Олег Матвейчев дал совет не делать поспешных выводов при чтении новостей.