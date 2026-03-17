    Иранский кризис подталкивает Европу к сделке с Москвой
    17 марта 2026, 21:44 • Новости дня

    Подготовлен запрет анонимной регистрации доменов в зонах .ru, .рф и .su

    Tекст: Валерия Городецкая

    Анонимная регистрация доменов в российских зонах .ru, .рф и .su станет невозможной с 1 сентября 2026 года, сообщил депутат и замглавы ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин.

    По его словам, правительство подготовило проект постановления, который устанавливает единые правила для регистрации доменных имен. Основным нововведением станет обязательная идентификация администраторов через портал «Госуслуги» (ЕСИА).

    «Одним из ключевых требований закона становится обязательная идентификация администраторов доменных имен в зонах .ru, .рф и .su через портал «Госуслуги» (ЕСИА)», – сообщил Горелкин в своем канале в Max.

    Депутат добавил, что после вступления новых правил в силу никто не сможет зарегистрировать домен на чужие или подложные документы. Горелкин отметил, что это приведет к исчезновению фишинговых сайтов в российских доменных зонах.

    Парламентарий также заявил, что пользователям будет легче отличить поддельный сайт: теперь достаточно посмотреть, на какие буквы заканчивается адрес страницы.

    Ранее мошенники придумали новую схему с фейковыми подписками.

    17 марта 2026, 18:14 • Новости дня
    Президент Финляндии заявил о необходимости диалога с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Финляндии Александр Стубб обозначил важность коллективной позиции Евросоюза в переговорах с Россией, отметив приближение времени для открытия политических каналов.

    Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что наступает момент, когда Евросоюзу потребуется восстановить прямой политический диалог с Россией. По словам Стубба, необходимо открыть каналы для такого диалога, чтобы обсуждать актуальные вопросы между объединением и Россией, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что диалог должен вестись не на уровне отдельных стран-членов, а от имени всего Евросоюза. Стубб уверен, что это позволит сформировать единую позицию ЕС по ключевым вопросам, связанным с отношениями с Россией.

    Президент Финляндии высказал мнение, что согласованные действия всего объединения дадут больше возможностей для эффективных переговоров с российской стороной.

    Ранее премьер Бельгии Барт де Вевер призвал ЕС начать переговоры с Россией и назвал сделку с Россией единственным решением по Украине. До этого представитель Еврокомиссии Паула Пиньо также признала неизбежность переговоров с президентом Владимиром Путиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты рассматривают разные пути посадить Европу за стол переговоров с Россией.


    17 марта 2026, 16:44 • Новости дня
    ВСУ атаковали дронами здание с беженцами из Херсона

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины в ночные часы нанесли удар дронами по зданию на Арабатской стрелке, где проживали беженцы из Херсона, сообщил заместитель председателя правительства региона Сергей Черевко.

    «В районе Генической горки на Арабатской стрелке поздней ночью было повреждено здание, в котором проживают эвакуированные мирные граждане, семьи с детьми, пожилые люди», – сообщил он, передает ТАСС.

    Черевко уточнил, что в результате атаки никто не погиб и не пострадал. Он отметил, что несколько десятков человек с двух до трех часов ночи были переселены усилиями социальных служб и администрации региона в другие помещения.

    В прошлом году ВСУ начали отбирать жилье и машины у жителей Херсона.

    17 марта 2026, 16:45 • Видео
    Война с Ираном ударила по Украине

    США грубо дали понять Владимиру Зеленскому, что не нуждаются в его помощи для победы над Ираном, хотя война на Ближнем Востоке явно затягивается. Это затягивание – плохая новость для Украины и окно возможностей для России.

    17 марта 2026, 17:56 • Новости дня
    Сюткин: Результаты российской паралимпийской сборной стали настоящим подвигом

    Tекст: Олег Исайченко

    Российская паралимпийская сборная, представленная всего шестью спортсменами, добилась выдающегося результата, заняв место в тройке лучших, заявил газете ВЗГЛЯД певец Валерий Сюткин. Во вторник в Москве прошло торжественное чествование сборной, завоевавшей восемь золотых медалей на Паралимпиаде в Италии.

    «Результаты российской паралимпийской сборной стали настоящим подвигом человеческого характера и нашего национального духа. У нас была беспрецедентно маленькая команда – всего шесть человек. Но они сумели войти в тройку лучших в общем медальном зачете. И это огромная победа», – сказал певец Валерий Сюткин.

    «Наш спорт, начиная с Игр в Рио-де-Жанейро, подвергался беспрецедентному давлению. Поэтому текущий результат – первая ласточка новых высот российских олимпийцев. И тот факт, что они выступали под национальным флагом и выходили за наградами под гимн России, – результат колоссальной работы сотен людей», – пояснил он.

    «Я бесконечно рад, что являюсь другом российской сборной. Вместе с нашими олимпийцами я был в Лондоне, был на знаменитом финале соревнований по футболу в Сеуле еще в советское время. Это невероятные эмоции. Личное присутствие на событиях такого уровня дарит незабываемые чувства», – отметил собеседник.

    «Когда ты вместе с командой находишься на Олимпиаде, ты приобщаешься к этим огромным победам. Твое счастье становится звеном огромной цепи национального триумфа. Я бесконечно счастлив, что мне удается раз за разом становиться частью этих исторических событий», – поделился певец.

    «Спорт – это действительно жизнь. И я рад, что сегодня у меня есть возможность приехать и лично поблагодарить наших спортсменов за то, что они совершили. Эти шестеро героев подарили всей стране масштабный праздник. Человеческая им, огромная благодарность за это», – заключил Сюткин.

    Ранее в Москве прошло торжественное чествование паралимпийцев, впервые за 12 лет выступавших на Играх с флагом и гимном РФ. После триумфа на сочинской Олимпиаде российская сборная два раза была отстранена от Игр: в 2016 году – на фоне допингового скандала, а в 2022-м – из-за санкций после начала СВО.

    Встреча прошла в ГУМе на Красной площади, где спортсменов приветствовали флагами и аплодисментами. Российская сборная заняла третье место в общем зачете на Паралимпиаде. При этом РФ была представлена всего шестью спортсменами, однако эффективность каждого спортсмена оказалась рекордной: на делегацию пришлось всего 12 наград, из которых восемь – золотые. Напомним, игры проходили в Италии – в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

    Кроме того, впервые с 2014 года паралимпийцы России выходили на награждение под национальный гимн и с триколором. В этот раз подняться на подиум за золотом удалось Варваре Ворончихиной (горнолыжный слалом), лыжникам Ивану Голубкову и Анастасии Багиян, выигравшим 20-километровые гонки с раздельным стартом. Еще одну медаль принес горнолыжник Алексей Бугаев.

    «Обогнать» российских паралимпийцев удалось Китаю и США с результатом 44 и 23 медали соответственно. Тем не менее в среднем на одного спортсмена наград в обеих сборных приходится меньше одной медали, в то время как у спортсменов из РФ этот показатель равняется двум.

    17 марта 2026, 15:14 • Новости дня
    ЕК: 20-й пакет санкций против России по-прежнему заблокирован Венгрией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вопрос о принятии 20-го пакета санкций Евросоюза против России пока остается заблокированным, новых подвижек по этому поводу нет, заявила представитель Еврокомиссии Паула Пиньо на брифинге в Брюсселе.

    По ее словам, блокировка связана с позицией Венгрии, передает РИА «Новости».

    «По 20-му пакету (заблокированному Венгрией) новостей пока нет. Мы продолжаем работать», – сказала Пиньо.

    Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что Венгрия не поддержит вступление Украины в Евросоюз, 20-й пакет санкций против России и кредит на 90 млрд евро, пока не будет восстановлена поставка нефти по трубопроводу «Дружба».

    Напомним, ЕС впервые не смог принять новый пакет санкций против России к 24 февраля.

    17 марта 2026, 15:28 • Новости дня
    МИД Молдавии вызвал посла России после разлива нефти в Днестре
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Посол России был вызван в МИД Молдавии для вручения ноты протеста по поводу разлива нефти, угрожавшего водоснабжению страны.

    Министерство иностранных дел Молдавии вызвало российского посла Олега Озерова для вручения ноты протеста из-за разлива нефти в Днестре якобы после атаки России на Новоднестровский гидроэнергетический комплекс 7 марта, передает РИА «Новости». В министерстве подчеркнули, что случившееся угрожает окружающей среде и безопасности водоснабжения страны.

    По информации министерства окружающей среды Молдавии, загрязнение Днестра было зафиксировано 10 марта – в реку с территории Украины попало около 1,5 тонны технических масел. В результате власти республики ограничили водоснабжение в четырех районах на севере страны.

    Министр окружающей среды Молдавии Георгий Хаждер ранее отмечал, что для ликвидации последствий разлива может понадобиться специализированное оборудование, которое уже было запрошено у Румынии. Днестр обеспечивает водой около 80% жителей Молдавии и почти полностью снабжает Кишинев.

    Президент Молдавии Майя Санду в социальной сети обвинила Россию в случившемся, заявив, что разлив нефти создаёт значительную угрозу для экологии и здоровья граждан. Инцидент произошёл в период паводков, что ускоряет распространение нефтяного пятна в сторону крупных городов, включая Сороки и Кишинев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее власти Молдавии обвинили Киев в отравлении реки Днестр. В свою очередь, уУкраинские власти заявили, что загрязнение может быть связано с атаками России на энергетическую инфраструктуру.

    В частности, министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины отметило, что утечка нефтепродуктов произошла в районе Днестровской ГЭС после ракетного удара.


    17 марта 2026, 16:28 • Новости дня
    Найдено тело третьего утонувшего в Москве-реке подростка

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поисковые работы по обнаружению пропавшей девочки в Звенигороде завершены, сообщил глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

    «Поисковая операция в Звенигороде завершена. В Москва-реке обнаружено тело девочки», – написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

    Водолазы отряда «Центроспас» подняли тело на поверхность, сообщило МЧС России в Max.

    Ранее Иванов заявил о готовности оказать всю необходимую помощь семьям детей из Звенигорода, утонувших в Москве-реке.

    Напомним, спасатели обнаружили тело первого подростка 11 марта, второго мальчика нашли 13 марта.

    17 марта 2026, 15:48 • Новости дня
    Карантин по пастереллезу снят во всех очагах на Алтае

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Алтая объявили о полной ликвидации всех очагов пастереллеза и снятии карантина с 72 точек, где ранее фиксировали заболевание.

    Карантин снят во всех 72 очагах пастереллеза на территории Республики Алтай, сообщает РИА «Новости»  со ссылкой на пресс-секретаря правительства региона Михаила Максимова. По его словам, все очаги заболевания удалось локализовать и полностью устранить угрозу распространения инфекции среди животных.

    Пастереллёз – это бактериальная инфекция, которая опасна в основном для сельскохозяйственных и домашних животных, а также диких зверей и птиц. Случаи заболевания среди людей крайне редки. Глава региона Андрей Турчак подчеркнул, что с 5 февраля в республике не зафиксировано ни одного нового случая пастереллеза.

    Турчак также сообщил, что количество постоянно действующих контрольно-пропускных пунктов сокращается с 12 до шести, при этом большинство останется на въездах в республику. Несмотря на улучшение ситуации, ввоз восприимчивых к болезни животных по-прежнему запрещен, чтобы сохранить достигнутые результаты и учитывая ситуацию с заболеваемостью в соседних регионах.

    Выпас вакцинированных животных разрешён только при строгом соблюдении ветеринарных правил, а убой скота допускается исключительно на специализированных площадках под контролем ветслужб. Все компенсации за изъятый из-за болезни скот, как уточнил глава региона, выплачиваются в установленном порядке.

    По словам Турчака, вспышка заболевания позволила выявить большое количество неучтённого и, как следствие, несвоевременно вакцинированного скота. В настоящее время всё поголовье крупного и мелкого рогатого скота внесено в систему учета и полностью привито.

    Между тем, во вторник в Новосибирской области наоборот, ввели режим ЧС из-за бешенства и пастереллеза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эпидемия пастереллеза началась 6 марта в нескольких областях Сибири, что привело к массовому уничтожению скота и запретам на экспорт продукции. Первые очаги инфекции выявили еще 15 февраля в двух районах Омской области.

    Федеральный центр контролирует и направляет действия местных властей в регионах с зафиксированными случаями инфекций крупного рогатого скота, сообщил во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    17 марта 2026, 16:36 • Новости дня
    Лерчек выплатила налоговой долг в 176 млн рублей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, полностью погасила долг перед Федеральной налоговой службой в размере 176 млн рублей, сообщили ее адвокаты.

    По их словам, все необходимые документы, подтверждающие выплату, уже были предоставлены суду, передает ТАСС.

    «Чекалина на данный момент полностью выплатила долг перед УФНС Кировской области, о чем суду представлены документы», – говорится в заявлении адвокатов.

    Представитель УФНС на заседании Гагаринского суда Москвы отметил, что служба пока не получила деньги. Суд решил перенести заседание на 31 марта.

    Ранее суд изменил меру пресечения блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек), у которой обнаружили онкологическое заболевание, и отпустил ее из-под домашнего ареста.

    В понедельник суд получил подтверждение госпитализации Лерчек в онкоцентр.

    17 марта 2026, 20:30 • Новости дня
    В убийстве 12-летнего ребенка в Ногинске заподозрили его мать

    Tекст: Денис Тельманов

    В подмосковном Ногинске женщину заподозрили в убийстве собственного ребенка с особенностями развития, причем она сняла для этого квартиру.

    Женщина, подозреваемая в убийстве ребенка в арендованной квартире, была задержана в Ногинске, передает ТАСС. По данным правоохранителей, она находилась в тяжелом психологическом состоянии из-за смерти своего первого ребенка.

    В беседе с агентством источник сообщил: «Женщина находилась в глубокой депрессии из-за смерти первого ребенка. Она решила снять квартиру и убить второго ребенка, после чего покончить жизнь самоубийством».

    Собеседник также отметил, что погибший ребенок имел особенности развития.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в одной из арендованных квартир Ногинска обнаружили тело двенадцатилетнего мальчика с ножевым ранением. В Ногинске мать погибшего ребенка доставили в реанимацию.

    В Сергиевом Посаде мужчина во время конфликта напал с ножом на свою сожительницу и ее соседку. В результате нападения в Сергиевом Посаде одна женщина погибла, вторую госпитализировали.

    17 марта 2026, 19:55 • Новости дня
    Рожков: На Паралимпиаде в Италии зрители на трибунах вставали во время гимна России

    Tекст: Олег Исайченко

    В Италию отправились наши сильнейшие паралимпийцы, там к ним относились с особым уважением. Это наглядно показало: позиции европейских политиков далеки от настроений обычных итальянцев. К нашим спортсменам часто подходили местные жители, просили сфотографироваться, участники других сборных также проявляли дружелюбие, рассказал газете «ВЗГЛЯД» президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков. Во вторник в Москве прошло торжественное чествование сборной, завоевавшей восемь золотых медалей на Паралимпиаде в Италии.

    «На фоне того давления, которому подвергается Россия со стороны Запада, услышать национальный гимн на Паралимпийских играх было особенно важно. Думаю, наши оппоненты чувствовали себя некомфортно. Напомню, некоторые официальные лица Италии выступали за отмену виз для сопровождающих нашей сборной», – сказал Павел Рожков, президент Паралимпийского комитета России.

    «Когда наши ребята выходили на церемонию открытия с флагом, мы ощущали непередаваемое волнение. К счастью, публика принимала сборную очень хорошо. Обстановка была максимально доброжелательной: люди на трибунах вставали во время гимна России и снимали головные уборы в знак уважения к спортсменам», – добавил он.

    «Мнение европейских политиков, как выяснилось, расходится с настроениями простых итальянцев. Когда мы гуляли по улицам, к нам многие подходили, просили сфотографироваться. Участники из других стран тоже относились к нам доброжелательно», – вспоминает собеседник.

    «Российские спортсмены спокойно подсаживались за обеденный стол к представителям иных государств. Никто от них не уходил. Наши ребята хорошо знали английский, поэтому у них сложились приятельские отношения с некоторыми атлетами. В общем, создалась атмосфера настоящей паралимпийской семьи», – пояснил он.

    «И это правильно: спорт должен быть вне политики. Если в играх не участвуют сильнейшие представители дисциплины, от этого проигрывает все мероприятие. В Италию поехали наши лучшие паралимпийцы, поэтому к ним относились с особым уважением», – заключил Рожков.

    Во вторник в столице торжественно поздравили российских паралимпийцев, которые впервые за 12 лет смогли выступить в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо на Паралимпийских играх под флагом и гимном своей страны. Торжественная встреча прошла в ГУМе на Красной площади. Российская команда замкнула тройку сильнейших в общем медальном зачете, причем сделала это рекордно малым составом: всего шесть атлетов завоевали 12 наград, из которых восемь — высшей пробы. Золотые медали на этих Играх выиграли горнолыжница Варвара Ворончихина, а также лыжники Иван Голубков и Анастасия Багиян, еще одну награду высшей пробы принес сборной горнолыжник Алексей Бугаев.

    17 марта 2026, 17:50 • Новости дня
    При работах в колодце на заводе в Самарской области погибли трое рабочих

    Tекст: Валерия Городецкая

    При проведении ремонтных работ в колодце на территории завода в Новокуйбышевске погибли трое рабочих, сообщило региональное следственное управление СК России.

    По информации из канала ведомства в Max, трагедия произошла во вторник около 17.00 по местному времени (16.00 мск).

    Как сообщила прокуратура Самарской области в Max, по предварительным данным, гибель рабочих произошла во время гидроиспытания сетей свежей воды.

    В прошлом году в результате взрыва на рязанском заводе «Эластик» погибли 26 человек.

    В октябре взрыв на заводе «Авангард» в Стерлитамаке унес три жизни.

    17 марта 2026, 15:56 • Новости дня
    Власти сообщили об оказании помощи семьям утонувших детей из Звенигорода

    Tекст: Валерия Городецкая

    Руководство Одинцовского городского округа Московской области заявило о готовности оказать всю необходимую помощь семьям детей из Звенигорода, утонувших в Москве-реке.

    «Это невосполнимая утрата. Трудно принять и осознать такую трагедию. Искренне соболезную родным и близким. Разделяем вашу боль», – сообщил глава округа Андрей Иванов во «ВКонтакте».

    По данным областного управления МЧС, 7 марта трое подростков – 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков – ушли гулять и не вернулись домой. В поисковых работах участвовали спасатели, водолазы, медики и добровольцы, которые были задействованы все эти дни.

    Спасатели обнаружили тело первого подростка 11 марта, второго мальчика нашли 13 марта, а девочку – 17 марта. Иванов выразил благодарность всем, кто принимал участие в поиске и отметил, что семьи погибших получат поддержку.

    17 марта 2026, 17:24 • Новости дня
    В России начали набор пациентов для новой терапии глиобластом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В стране впервые начали набирать пациентов для индивидуального курса химиотерапии при глиобластоме, одной из самых агрессивных форм опухоли мозга, сообщило Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА).

    В России стартовал набор первых пациентов для проведения персонифицированной химиотерапии при лечении глиобластомы. Об этом сообщил генеральный директор Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Всеволод Белоусов в ходе форума «Здоровое общество», передает ТАСС.

    Белоусов подчеркнул, что сейчас завершаются доклинические исследования по глиобластоме. Он отметил, что эти испытания проходят успешно, что позволило приступить к следующему этапу – набору пациентов для индивидуального подхода к химиотерапии.

    Глиобластома – одна из наиболее агрессивных форм опухолей головного мозга. Персонифицированная химиотерапия предполагает подбор специфического лечения для каждого пациента, исходя из особенностей его организма и опухоли. Реализация этой методики может повысить эффективность терапии и улучшить качество жизни пациентов.

    Ранее в России начался активный отбор пациентов с метастатическим колоректальным раком для клинического применения новой онковакцины «Онкопепт».

    До этого ФМБА сообщило о высокой терапевтической результативности отечественного препарата «Ракурс (223Ra)», что позволяет считать его сопоставимым с импортными аналогами.

    Доклинические испытания российской вакцины против рака завершились успешно, заявила в сентябре 2025 года руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.


    17 марта 2026, 15:35 • Новости дня
    Кремль анонсировал совещание Путина с кабмином по развитию Крыма и Севастополя

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин 18 марта проведет совещание с правительством по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

    Мероприятие пройдет в формате видеоконференции, сообщается на сайте Кремля.

    Основной темой обсуждения станут вопросы развития Крыма и Севастополя. С докладом по этим вопросам выступит заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

    В ходе совещания Путин также в режиме видеосвязи примет участие в открытии нескольких новых объектов на территории Крыма. Кроме того, планируется рассмотреть ряд текущих вопросов.

    На совещании по развитию Крыма и Севастополя в прошлом году обсуждались достижения, которых регионы достигли после воссоединения с Россией. Основное внимание уделено улучшению качества жизни и развитию важнейших отраслей экономики и социальной сферы

    17 марта 2026, 16:12 • Новости дня
    В Магадане произошло землетрясение

    Землетрясение магнитудой 5 произошло в Магаданской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Подземные толчки были зарегистрированы в Магадане и нескольких близлежащих населенных пунктах, предварительно пострадавших и разрушений нет, сообщают местные власти.

    Землетрясение магнитудой 5 произошло в Магадане и близлежащих поселках, сообщает губернатор Магаданской области Сергей Носов в своем Telegram-канале. По его словам, подземные толчки были зафиксированы в 45 километрах от поселка Клепка. Он подчеркнул: «Дальнейшие афтершоки не прогнозируются».

    По информации пресс-службы ГУ МЧС по Магаданской области, событие произошло в 22:20 по местному времени (14:20 мск), а сила толчков составила 4,8 балла. Землетрясение ощущалось не только в Магадане, но и на всей территории области. Все службы в регионе работают в штатном режиме.

    Администрации муниципальных образований и пожарно-спасательные части проводят обследование жилого фонда, социально значимых объектов и объектов ЖКХ. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Осмотр зданий и сооружений продолжается на предмет возможных повреждений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле 2025 года ощутимое землетрясение произошло на соседней Камчатке. После этого Ключевский вулкан начал извержение и выбрасывал пепел на высоту до 12 километров. Магадан тогда принимал обходные авиарейсы из соседней области.

    Главное
    Иран впервые применил ракету «Хадж Касем» для ударов по базам США и Израилю
    Беспилотники атаковали посольство США в Багдаде
    Подготовлен запрет анонимной регистрации доменов в зонах .ru, .рф и .su
    В Лондоне Зеленского никто не встретил у трапа самолета
    Жители Сум бойкотировали минуту молчания в память бойцов ВСУ
    В Подмосковье убит 12-летний мальчик, ранена его мать
    Умер заслуженный артист Дмитрий Твердохлебов