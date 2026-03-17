    17 марта 2026, 21:10 • Новости дня

    Бывший бизнес-партнер Деревянко получил шесть лет за обман с криптовалютой

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Криптоинвестор из Москвы Григорий Мулузян получил шесть лет колонии за обман четверых инвесторов, которым он обещал высокий доход от вложений в криптовалюту, сообщает столичная прокуратура.

    Бывший партнер по бизнесу актера Павла Деревянко, криптоинвестор Григорий Мулузян, был приговорен к шести годам колонии за мошенничество с криптовалютой, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. Пресненский районный суд Москвы признал его виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

    В суде отметили: «С учетом позиции Пресненской межрайонной прокуратуры 39-летний Григорий Мулузян приговорен к шести годам лишения свободы за совершение мошенничества под предлогом инвестирования в криптовалюту». Наказание Мулузян будет отбывать в исправительной колонии общего режима.

    Следствие установило, что с декабря 2021 по январь 2023 года Мулузян, представляясь экспертом по криптоинвестициям, обманул четверых человек, обещая им высокую доходность и гарантии заработка. Он сообщал ложные сведения о своем бизнесе и уверял, что обладает уникальными инструментами для получения прибыли на рынке криптовалют.

    Потерпевшие передавали ему деньги как при личных встречах, в том числе в офисе в «Москва-Сити», так и переводили на указанные счета. Для поддержания доверия Мулузян первоначально выплачивал проценты, но затем прекращал выплаты и присваивал средства.

    Общий ущерб от его действий, по данным прокуратуры, составил более 120 млн рублей. Пострадавшие не получили ни причитавшихся процентов, ни вложенных средств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре 2023 года актера Павла Деревянко и его партнера обвинили в мошенничестве после заявления мужчины, который заключил с ними три договора займа.

    Ранее правоохранители в Москве выявили местного жителя, который организовал работу оборудования для телефонных аферистов и получал зарплату в криптовалюте.

    До этого в МВД предупредили о мошенниках, использующих поддельные лицензии на операции с криптовалютами.


    16 марта 2026, 10:10 • Новости дня
    Появились данные о новом типе атаковавших Москву беспилотников

    ВСУ пытались атаковать Москву дронами FP-1 дальностью 1,2 тыс. км

    Tекст: Вера Басилая

    Для удара по российской столице использовались беспилотники FP-1, способные преодолевать большие расстояния и нести крупный заряд, пишут СМИ.

    Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки на Москву с помощью дронов FP-1. По данным источника, длина этих беспилотников составляет 3,5 метра, а дальность их полета достигает 1,2 тыс. километров, передает Lenta со ссылкой на Telegram Shot.

    Указывается, что FP-1 способны перевозить до 50 кг взрывчатых веществ, что делает их опасным средством для проведения диверсионных операций на значительном расстоянии. Согласно предварительной информации, запуск дронов осуществлялся с территории трех областей Украины: Хмельницкой, Николаевской и Черниговской.

    Ранее дежурные средства противовоздушной обороны за последние 48 часов поразили около 250 беспилотников, которые направлялись на российскую столицу.

    В ночь с воскресенья на понедельник над страной уничтожили 145 украинских БПЛА.

    15 марта 2026, 14:15 • Новости дня
    Число пострадавших в ДТП с трамваями в Москве выросло до 22 человек

    Tекст: Дарья Григоренко

    Число пострадавших в результате ДТП с двумя трамваями на северо-западе Москвы достигло 22 человек, включая пятерых детей, сообщила столичная Госавтоинспекция.

    Столичная Госавтоинспекция уточнила, что количество пострадавших увеличилось по итогам работы экстренных служб на месте происшествия. Два столкнувшихся трамвая были эвакуированы с места аварии при помощи других составов на жесткой сцепке, передает РИА «Новости».

    Как сообщил пресс-секретарь Московского метрополитена Дмитрий Бочков, восстановительные работы на месте происшествия завершены, движение по маршруту № 6 полностью восстановлено. Все службы оперативно отреагировали, работы по восстановлению инфраструктуры закончились, трамваи продолжают курсировать в обычном режиме.

    Бочков также отметил, что всем пострадавшим будет оказана необходимая поддержка со стороны метрополитена. По его словам, медицинская помощь оказывается в полном объеме, а для выяснения всех обстоятельств аварии будет создана специальная комиссия с участием компании-производителя трамваев.

    Ранее в правоохранительных органах сообщили, что число пострадавших в результате столкновения двух трамваев на дублере Волоколамского шоссе в Москве увеличилось до 13 человек. В пресс-службе столичного ГУ МВД сообщили, что причиной происшествия с трамваями на северо-западе Москвы стала техническая неисправность.

    17 марта 2026, 16:45 • Видео
    Война с Ираном ударила по Украине

    США грубо дали понять Владимиру Зеленскому, что не нуждаются в его помощи для победы над Ираном, хотя война на Ближнем Востоке явно затягивается. Это затягивание – плохая новость для Украины и окно возможностей для России.

    15 марта 2026, 10:27 • Новости дня
    В трех аэропортах Москвы ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

    В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения

    Tекст: Дарья Григоренко

    В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации.

    В официальном сообщении говорится: «Аэропорт Внуково. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов». Аналогичные ограничения действуют и в аэропортах Домодедово и Жуковский, передает РИА «Новости».

    В воскресенье ночью Собянин сообщил об отражении атаки беспилотника, летевшего на Москву. Утром того же дня мэр столицы сообщил, что четыре беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону Москвы, были уничтожены силами ПВО Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, атака БПЛА на Москву оказалась самой крупной с начала года.

    15 марта 2026, 00:16 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили 65 дронов в Московском регионе менее чем за 12 часов
    Tекст: Антон Антонов

    Системы ПВО ликвидировали 65 беспилотников в Московском регионе, что стало рекордным числом в 2026 году, сообщают информационные агентства.

    Все беспилотники были ликвидированы менее чем за 12 часов. Таким образом, атака оказалась самой крупной с начала года, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным Министерства обороны России, с 11.00 до 21.00 мск дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 47 беспилотников на подлете к Москве. Позднее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении силами ПВО еще 15 летевших на Москву беспилотников. Затем ПВО сбила еще три летевших на Москву беспилотника.

    16 марта 2026, 06:44 • Новости дня
    ПВО с начала суток сбила более 30 летевших на Москву беспилотников
    Tекст: Антон Антонов

    Число сбитых в понедельник на подлете к Москве БПЛА выросло до 32, следует из сообщения мэра столицы Сергея Собянина.

    Собянин сообщил в Max, что силами ПВО «отражена атака двух беспилотников». Затем он опубликовал еще два сообщения, в каждом из которых говорилось об уничтожении двух БПЛА.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сообщалось, что число сбитых в понедельник на подлете к Москве БПЛА выросло до 26.

    15 марта 2026, 11:23 • Новости дня
    В Москве назвали причину столкновения двух трамваев

    Причиной столкновения двух трамваев в Москве стала техническая неисправность

    Tекст: Дарья Григоренко

    Причиной происшествия с трамваями на северо-западе Москвы стала техническая неисправность, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

    В ведомстве заявили: «По предварительным данным, из-за технической неисправности один из трамваев сошел с рельсов, после чего произошло столкновение с другим трамваем», передает ТАСС.

    Авария произошла на улице Водников, возле дома № 1. По информации столичной Госавтоинспекции, в результате столкновения пострадали 13 человек, среди них двое детей.

    В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП. Выясняются все обстоятельства произошедшего и причины технической неисправности трамвая.

    Ранее в правоохранительных органах сообщили, что число пострадавших в результате столкновения двух трамваев на дублере Волоколамского шоссе в Москве увеличилось до 13 человек.

    15 марта 2026, 10:44 • Новости дня
    Число пострадавших при столкновении трамваев в Москве выросло до 13 человек

    Tекст: Дарья Григоренко

    Число пострадавших в результате столкновения двух трамваев на дублере Волоколамского шоссе в Москве увеличилось до 13, сообщили в правоохранительных органах.

    По словам источника в правоохранительных органах, все пострадавшие были госпитализированы, при этом состояние 11 из них оценивается как тяжелое, передает ТАСС.

    В результате аварии один из трамваев сошел с рельсов, на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов. На место ДТП прибыли 20 машин скорой помощи, осуществляется транспортировка пострадавших в медицинские учреждения.

    Проезд по трамвайным путям в обе стороны перекрыт. Источник сообщил, что один из водителей трамваев был зажат в кабине, но спасатели его деблокировали.

    Ранее сообщалось о семи пострадавших, однако обновленные данные свидетельствуют о возрастании числа пострадавших. Ситуация находится под контролем экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, трамвай, сошедший с рельсов, спровоцировал массовую аварию на Пролетарском мосту в Туле, в которой погибли четыре человека.

    Ранее в ДТП с трамваем и автобусом в Казани пострадали восемь человек.

    16 марта 2026, 09:58 • Новости дня
    Собянин: За двое суток на подлете к Москве уничтожили около 250 дронов
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Дежурные средства противовоздушной обороны в последние 48 часов поразили порядка 250 беспилотников, летевших непосредственно на российскую столицу, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «За последние двое суток силы ПВО уничтожили непосредственно на подлете к Москве и на втором рубеже по направлению к Москве около 250 вражеских БПЛА», – указал Собянин в Max.

    Он выразил благодарность российским военным за работу.

    Напомним, в ночь с воскресенья на понедельник над страной уничтожили 145 украинских БПЛА. Над Московским регионом поразили 53 дрона, 46 из них летели на саму Москву.

    15 марта 2026, 01:45 • Новости дня
    Отражена атака летевшего на Москву беспилотника

    Tекст: Антон Антонов

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки беспилотника, летевшего на Москву.

    «Отражена атака одного беспилотника, летевшего на Москву», – сказано в сообщении, опубликованном главой города в Max.

    Сотрудники экстренных служб находятся на месте падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, атака БПЛА на Москву оказалась самой крупной с начала года.

    14 марта 2026, 21:41 • Новости дня
    Силы ПВО за десять часов отразили атаку 280 БПЛА над Россией

    Tекст: Вера Басилая

    В течение дня средства ПВО отразили массированную атаку беспилотников, уничтожив 280 дронов, из которых 47 были сбиты на подлете к Москве, сообщило Министерство обороны России.

    В течение периода с 11.00 до 21.00 мск дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 280 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщается в Max Минобороны.

    Атаки были отражены над территориями Брянской, Калужской, Белгородской, Тверской, Смоленской, Курской областей, Краснодарского края и Московского региона. Из общего числа перехваченных дронов 47 летели в направлении Москвы.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что общее число сбитых дронов достигло 44.

    Силы ПВО также уничтожили 16 беспилотников над Калужской областью.

    16 марта 2026, 19:32 • Новости дня
    Обвиняемый в убийстве женщины в Москве футболист Секач арестован
    Tекст: Валерия Городецкая

    Тушинский суд Москвы отправил в СИЗО футболиста Даниила Секача, обвиняемого в убийстве женщины и разбойном нападении на северо-западе столицы.

    Судья удовлетворила ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, передает ТАСС.

    Футболист будет находиться в СИЗО до 15 мая 2026 года.

    Ранее Секач признал свою вину в убийстве и выразил раскаяние. В правоохранительных органах сообщили, что он действовал под влиянием мошенников с Украины.

    В субботу в московской квартире на Строгинском бульваре обнаружили убитую женщину и взломанный сейф после того, как мошенники позвонили ее несовершеннолетней дочери и потребовали открыть дверь «сотруднику» правоохранительных органов.

    14 марта 2026, 23:35 • Новости дня
    ПВО сбила три летевших на Москву беспилотника
    Tекст: Антон Антонов

    Три летевших на Москву беспилотника сбиты силами ПВО, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Уничтожены еще два беспилотника, летевших на Москву», – сказано в сообщении Собянина в Max.

    Позднее он сообщил, что уничтожен еще один беспилотник. На место падения обломков прибыли сотрудники экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщало, что уничтожено 280 дронов, включая 47 БПЛА на подлете к Москве. Позднее Собянин проинформировал о ликвидации силами ПВО еще 15 дронов.

    14 марта 2026, 23:07 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении силами ПВО 15 летевших на Москву беспилотников
    Tекст: Антон Антонов

    Силы противовоздушной обороны Министерства обороны России отразили атаку 15 беспилотников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны отражена атака 15 БПЛА», – говорится в сообщении Собянина в Max.

    По словам мэра, на месте падения обломков дронов находятся сотрудники экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО России отразили массированную атаку беспилотников. Министерство обороны России сообщило, что уничтожено 280 дронов, в том числе 47 беспилотников были сбиты на подлете к Москве.

    16 марта 2026, 10:42 • Новости дня
    В Москве байдарка с пассажирами врезалась в речное электросудно

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В акватории причала «Парк Фили» в столице пассажиры гребной лодки нарушили правила движения и допустили столкновение с речным трамваем «Шмелевка», сообщили в ГКУ «Организатор перевозок».

    Аварийную ситуацию создали люди, управлявшие легкой гребной лодкой, пояснили в организации, передает ТАСС.

    Представитель учреждения добавил, что граждане находились в судоходной зоне с нарушением установленных норм.

    Опасные маневры гребцов, по предварительным данным, спровоцировали удар о борт транспорта. Сведения о состоянии здоровья участников происшествия на данный момент не поступали.

    В 2025 году в Самарской области столкновение катера и баржи привело к гибели одного человека. В начале сентября в Петербурге теплоход «Метеор» столкнулся с катером в акватории Малой Невы.

    15 марта 2026, 11:31 • Новости дня
    На запасные аэродромы ушли три летевших в Москву самолета

    Tекст: Дарья Григоренко

    Три рейса, следовавшие во Внуково, были вынуждены изменить маршрут из-за временных ограничений на работу аэропорта, сообщили в справочной службе аэропорта.

    В справочной службе воздушной гавани уточнили, что «три самолета перенаправлены в другие аэропорты – московский Шереметьево и нижегородский Стригино», передает ТАСС.

    Речь идет о самолетах, прилетавших из Тбилиси, Ульяновска и Махачкалы.

    Ранее в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

    В воскресенье ночью Собянин сообщил об отражении атаки беспилотника, летевшего на Москву. Утром того же дня мэр столицы сообщил, что четыре беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону Москвы, были уничтожены силами ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, атака БПЛА на Москву оказалась самой крупной с начала года.

