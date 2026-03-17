    17 марта 2026, 20:25 • Новости дня

    В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов

    Tекст: Денис Тельманов

    В аэропорту Сочи объявили о временных ограничениях на прием и отправку воздушных судов, что влияет на расписание рейсов.

    Временные меры по приему и отправке самолетов введены в аэропорту Сочи, передает ТАСС.

    Представитель Росавиации сообщил: «Аэропорт Сочи: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов».

    Причины введения ограничений не уточняются. Пассажирам рекомендовано следить за обновлениями статуса рейсов и обращаться к авиакомпаниям за дополнительной информацией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация ввела временные ограничения на взлеты и посадки самолетов в аэропорту Калуги. Аэропорт Краснодара прекратил прием и отправку самолетов. В аэропорту Пскова введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

    17 марта 2026, 14:59 • Новости дня
    «Единая Россия» пообещала сократить бюрократию при строительстве соцобъектов

    «Единая Россия» обеспечит снижение бюрократической нагрузки при строительстве соцобъектов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Участники второго окружного отчетно-программного форума «Единой России» в Ростове-на-Дону обсудили инициативу по снижению бюрократической нагрузки при строительстве социальных объектов.

    Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов сообщил, что в 2025 году количество необходимых документов, сведений и согласований сократится до 550 по сравнению с 989 в 2021 году, сообщается на сайте ЕР. За счет этого длительность инвестиционного цикла уменьшилась с 1831 до 1253 дней.

    Пахомов подчеркнул, что эта работа ведется по поручению президента. По его словам, речь идет не о снижении требований, а об устранении лишних процедур, при этом безопасность и качество проектирования и строительства остаются обязательными.

    «Смысл здесь очень практический – чем меньше времени уходит на лишнюю бюрократию, тем быстрее регионы переходят к реальной стройке и тем больше объектов можно успеть построить за тот же период. Это напрямую влияет на ввод школ, детских садов, спортивных площадок и других социальных объектов», – заявил Пахомов.

    На форуме также рассказали о старте сбора предложений в новую Народную программу «Единой России», которую в феврале инициировал председатель партии Дмитрий Медведев. Аналогичные форумы пройдут во всех федеральных округах, где правительство отчитается о реализации программы и соберет предложения для нового программного документа.

    Будущая программа партии впервые будет включать два блока: предвыборную программу с конкретными решениями и стратегический документ с идеологическими и ценностными ориентирами.

    В подготовке Народной программы участвуют Герои России, участники СВО, представители науки, промышленности и профсоюзов. Рамку программы на десятилетия представят в июне, а в августе – Народную программу на пять лет.

    Ранее в «Единой России» призвали сделать порядок расчета тарифов ЖКХ прозрачным и понятным.

    16 марта 2026, 21:56 • Новости дня
    Журналист Грэм Филлипс ответил на санкции цитатой из фильма «Брат-2»
    Журналист Грэм Филлипс ответил на санкции цитатой из фильма «Брат-2»
    @ Михаил Почуев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Британский репортер Грэм Филлипс, комментируя ограничительные меры Брюсселя в отношении себя, заявил, что они лишь мотивируют его продолжать освещение событий в Донбассе.

    «Я под санкциями Британии, а теперь еще и Евросоюз ввел против меня санкции. Они хотят сломать наши жизни, но у них, как всегда, ничего не получится», – заявил Филлипс, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что санкции лишь дают ему мотивацию, «драйв, адреналин».

    Репортер также вспомнил знаменитую фразу из фильма «Брат-2», отметив, что сила заключается в правде, которая становится катастрофой для оппонентов. Он подчеркнул, что продолжает съемки сериала о восстановлении Мариуполя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский журналист Грэм Филлипс получил временное убежище на территории России. Ранее Европейский союз включил в черный список немецких корреспондентов Алину Липп и Томаса Репера.

    17 марта 2026, 16:45 • Видео
    Война с Ираном ударила по Украине

    США грубо дали понять Владимиру Зеленскому, что не нуждаются в его помощи для победы над Ираном, хотя война на Ближнем Востоке явно затягивается. Это затягивание – плохая новость для Украины и окно возможностей для России.

    17 марта 2026, 10:02 • Новости дня
    Активисты «Молодой Гвардии» встретили паралимпийскую сборную России

    Tекст: Вера Басилая

    Паралимпийскую сборную России, вернувшуюся из Италии с 19 медалями, торжественно встретили активисты «Молодой Гвардии Единой России».

    Активисты «Молодой Гвардии Единой России» встретили паралимпийскую сборную России, вернувшуюся с XIV Паралимпийских зимних игр, сообщается в Telegram-канале «Единой России».

    В этом году страну представляли всего шесть спортсменов, которые выступили в трех дисциплинах: горнолыжный спорт, лыжные гонки и сноуборд. Несмотря на столь малочисленную команду, россияне завоевали 12 медалей, среди которых восемь золотых, одна серебряная и три бронзовые.

    По итогам соревнований сборная России заняла третье место в общем медальном зачете. Отмечается, что российская команда оказалась самой малочисленной среди лидеров: у Китая было 70 спортсменов, у США – 68, у Италии – 42. В состав российской сборной вошли горнолыжники Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина, лыжники Иван Голубков и Анастасия Багиян, а также сноубордисты Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо.

    «Для нас большая честь лично встретить наших героев после такого напряженного и триумфального выступления в Италии. Наши спортсмены доказали: несмотря на любые обстоятельства, сила духа и любовь к Родине помогают покорять любые вершины. Нас не отменить!» – заявил председатель «Молодой Гвардии» Антон Демидов.

    Руководитель центрального штаба Александр Амелин выразил благодарность спортсменам за проявленное мужество, завоеванные золотые медали и за чувство гордости, которое они подарили всей стране.

    В общем медальном зачете российские спортсмены на Паралимпиаде заняли третье место. На церемонии закрытия Паралимпийских игр в Италии сборная России присутствовала в полном составе под национальным флагом.

    17 марта 2026, 05:11 • Новости дня
    Моджтаба Хаменеи случайно выжил при ракетной атаке
    Моджтаба Хаменеи случайно выжил при ракетной атаке
    @ Morteza Nikoubazl/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Новый иранский верховный лидер аятолла Моджтаба Хаменеи избежал смерти во время ракетной атаки, случайно покинув здание всего за несколько мгновений до взрыва, пишут британские СМИ.

    Иранский духовный лидер остался в живых 28 февраля только потому, что вышел из комнаты незадолго до прилета ракеты, передает ТАСС со ссылкой на Telegraph.

    Издание ссылается на аудиозапись главы протокола Мазахера Хоссейни, подлинность которой якобы подтверждается независимой проверкой.

    «Моджтабе нужно было выйти во двор по какому-то делу, а затем вернуться. Он был снаружи и уже направлялся обратно наверх, когда по зданию ударила ракета», – сказал чиновник.

    Источник уточнил, что супруга лидера Захра Хадад погибла мгновенно, также был убит их сын. Сам преемник получил лишь незначительную травму ноги.

    В начале марта гостелевидение Ирана объявило о гибели лидера революции аятоллы Али Хаменеи. Через некоторое время был избран новый верховный лидер страны, им стал Моджтаба Хаменеи.

    Президент России Владимир Путин поздравил его с избранием на пост. Госдепартамент США объявил награду за информацию о новом верховном лидере.

    17 марта 2026, 12:41 • Новости дня
    МИД Молдавии вызвал посла России из-за аварии на украинской ГЭС
    МИД Молдавии вызвал посла России из-за аварии на украинской ГЭС
    @ Katharina Schroder/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти Молдавии приняли решение вызвать российского посла Олега Озерова после повреждения гидроэлектростанции около Новоднестровска на Украине и обвинили Россию в произошедшем.

    МИД Молдавии вызвал посла России Олега Озерова, передает ТАСС. Причиной вызова стала авария на гидроэлектростанции в районе Новоднестровска на Украине, в которой молдавская сторона обвинила Россию.

    Российскому дипломату планируют вручить ноту протеста в связи с этим происшествием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Днестре обнаружили нефтяные пятна, которые третий день угрожают водоснабжению молдавских территорий.

    Правительство Молдавии подтвердило угрозу загрязнения реки с территории Украины.

    В районе города Бельцы на время приостанавливали забор воды, но к вечеру его возобновили.

    17 марта 2026, 17:18 • Новости дня
    МИД России выступил с заявлением о ситуации вокруг Кубы

    МИД России выразил обеспокоенность эскалацией ситуации вокруг Кубы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министерство иностранных дел России выразило серьезную обеспокоенность обострением обстановки вокруг Кубы и ростом внешнего давления на страну.

    В заявлении, опубликованном на сайте МИД России, подчеркивается, что Москва подтверждает свою непоколебимую солидарность с правительством и народом Кубы, а также осуждает попытки вмешательства во внутренние дела суверенного государства и применение односторонних ограничительных мер. По мнению российского внешнеполитического ведомства, Куба сталкивается с беспрецедентными вызовами, вызванными многолетним торговым, экономическим, финансовым и энергетическим эмбарго со стороны США.

    В заявлении говорится: «Решительно осуждаем попытки грубого вмешательства во внутренние дела суверенного государства, запугивания и применения незаконных односторонних ограничительных мер». В ведомстве выразили уверенность, что кубинский народ, обладающий стойкостью и преданностью идеалам свободы, сумеет отстоять право на собственный выбор пути развития. Российская сторона пообещала продолжать оказывать Кубе всестороннюю поддержку, включая материальную помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о проработке Москвой вариантов поддержки Гаваны на фоне экономических трудностей и эмбарго.

    В свою очередь, по данным The New York Times, США на переговорах с Кубой настаивают на отставке президента Мигеля Диаса-Канеля для заключения новых соглашений.

    Между тем на Кубе произошло полное отключение энергосистемы, что стало причиной массовых протестов за последние десять дней.

    17 марта 2026, 09:24 • Новости дня
    Тегеран: Ормузский пролив не вернется к прежним правилам
    Тегеран: Ормузский пролив не вернется к прежним правилам
    @ ALI HAIDER/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Ормузский пролив фактически закрыт и после агрессии США и Израиля против Ирана уже не вернётся к прежнему режиму судоходства, заявил председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф.

    Председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф отметил, что важнейшая транспортная артерия утратила возможность работать по старым правилам из-за внешней агрессии, передает ТАСС.

    Тегеран связывает изменение ситуации с враждебными действиями Вашингтона и его союзников.

    «Пролив сейчас закрыт. Мы не хотели его закрывать, но он закрыт. Ормузский пролив больше не может быть таким, как раньше, и не вернется к прежним условиям, потому что с присутствием США и сионистского режима безопасности больше нет», – цитирует политика канал SNN.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи подтвердил проход судов нескольких стран через пролив с разрешения Тегерана

    Ранее министр иностранных дел Аббас Аракчи уточнил, что водная артерия закрыта исключительно для американского и израильского флота.

    Иранское внешнеполитическое ведомство обязало все торговые суда согласовывать свой маршрут с военно-морскими силами республики.

    17 марта 2026, 09:49 • Новости дня
    Посол Украины сфотографировался с продырявленным флагом Венгрии
    Посол Украины сфотографировался с продырявленным флагом Венгрии
    @ Fedir Shandor

    Tекст: Вера Басилая

    Посол Украины в Будапеште Федор Шандор опубликовал фото, на котором он держит в руках продырявленный флаг Венгрии.

    Посол Украины в Будапеште Федор Шандор разместил в сети фотографию с продырявленным венгерским флагом, передает РИА «Новости».

    На снимке дипломат держит в руках флаг с отверстием, а рядом с ним стоит командующий силами беспилотных систем украинской армии Роберт Бровди, известный под позывным Мадьяр (внесен в России в список террористов и экстремистов).

    До назначения на дипломатическую должность в 2023 году Шандор участвовал в боевых действиях на стороне украинских формирований и призывал закарпатских венгров вступать в вооруженные силы Украины. Бровди в 2023 году был внесен в черный список Венгрии после атак на нефтепровод «Дружба».

    Летом прошлого года Будапешт запретил Бровди въезд в страну и страны Шенгенской зоны на три года. После атак на нефтепровод Венгрия и Словакия временно лишились поставок российской нефти.

    МИД Венгрии вызвал посла Федора Шандора из-за сообщений о насильственной мобилизации этнических венгров.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина продолжает блокировать поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба».

    17 марта 2026, 01:43 • Новости дня
    В Польше зафиксировали рост пророссийских настроений

    Военная контрразведка Польши сообщила о росте пророссийских настроений

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Польше фиксируется увеличение числа пророссийских настроений, заявил глава Службы военной контрразведки страны генерал Ярослав Стружик.

    Он в интервью Rzeczpospolita отметил: «Пророссийское поведение в обществе распространяется. Это предмет нашей озабоченности, наблюдения, оперативной и разведывательной деятельности. Число таких лиц, особенно в растущей армии, которая уже насчитывает более 200 тыс. человек, может увеличиваться. Мы внимательно следим за многими случаями», передает РИА «Новости».

    Генерал уточнил, что среди лиц, совершавших диверсии против критической инфраструктуры Польши, менее половины составляют граждане Украины, несколько десятков процентов – белорусы, а около 20% – поляки.

    Ранее обозреватель Лукаш Ястржембский в статье для Mysl Polska сообщил, что Польша будет долго расплачиваться за русофобскую политику.

    Напомним, Генеральное консульство России в польском Гданьске прекратило работу в декабре прошлого года. Россия закрыла генеральное консульство Польши в Иркутске.

    Польша заняла второе место в февральском «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    16 марта 2026, 21:58 • Новости дня
    В российском прокате отменили премьеру фильма «Скуф» с украинским блогером
    В российском прокате отменили премьеру фильма «Скуф» с украинским блогером
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Картина «Скуф» с Александром Зубаревым, Николаем Василенко, Валей Карнавал и Леонидом Якубовичем не выйдет в российский прокат, сообщили в компании «Атмосфера кино».

    Фильм «Скуф» режиссера Алексея Степанова с участием блогеров Александра Зубарева и Николая Василенко, певицы Вали Карнавал и телеведущего Леонида Якубовича не выйдет в российский прокат, передает ТАСС. Пресс-служба компании «Атмосфера кино» подтвердила, что картина официально покинула график релизов. Таким образом, ранее объявленная премьера семейной комедии, назначенная на 16 апреля, не состоится.

    В Министерстве культуры России уточнили, что заявления о выдаче прокатного удостоверения на «Скуф» не поступало. Причина исключения фильма из прокатного графика не раскрывается.

    Министерство культуры России не получало заявлений на выдачу прокатного удостоверения для фильма «Скуф».

    В фильме «Скуф» главную роль сыграл украинский блогер Александр Зубарев, известный скандальными высказываниями о России и русских.

    17 марта 2026, 10:01 • Новости дня
    Politico: Премьер Бельгии Де Вевер захотел помириться с Россией ради дешевого газа
    Politico: Премьер Бельгии Де Вевер захотел помириться с Россией ради дешевого газа
    @ Belga/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Бельгийское руководство выступило за возобновление диалога с Москвой ради возвращения доступа к недорогим энергоресурсам, премьер страны Барт Де Вевер предложил ЕС заключить сделку для нормализации отношений с Москвой, пишут СМИ.

    Политик считает необходимым вернуть доступ к дешевым энергоносителям, поскольку затраты растут из-за очередного конфликта на Ближнем Востоке. Предложение вызвало серьезные разногласия внутри правящей коалиции, пишет Politico.

    «Конфликт должен быть завершен в интересах Европы. Мы должны перевооружиться и ремилитаризировать границу, но одновременно нормализовать отношения с Россией и вернуть доступ к дешевой энергии», – заявил бельгийский премьер-министр.

    Он добавил, что считает такую позицию проявлением здравого смысла.

    Де Вевер заявляет, что за закрытыми дверями лидеры стран ЕС признают его правоту, однако никто не решается сказать это вслух. Высказывание политика спровоцировало скандал, партнеры по правительству поспешили дистанцироваться от его слов. Критики назвали идею переговоров признаком слабости, подрывающим европейское единство.

    В оппозиции заявили, что закупка газа у Москвы даст России средства на продолжение спецоперации на Украине. Представители кабинета министров позже пояснили, что речь шла о гипотетическом сценарии после заключения мирного соглашения. Несмотря на высокие рейтинги, Де Вевер пригрозил уйти в отставку, если разногласия парализуют работу правительства.

    Ранее де Вевер называл сделку с Москвой единственным возможным решением украинского конфликта. Премьер Словакии Роберт Фицо поддержал предложение о наделении Евросоюза полномочиями для ведения таких переговоров.

    17 марта 2026, 14:08 • Новости дня
    Фон дер Ляйен: Украина согласилась на помощь ЕС в ремонте «Дружбы»
    Фон дер Ляйен: Украина согласилась на помощь ЕС в ремонте «Дружбы»
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина согласилась принять помощь Евросоюза в финансировании и ремонте нефтепровода «Дружба», заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    По ее словам, предложение о предоставлении технической поддержки и финансовых ресурсов было одобрено Киевом, и европейские специалисты готовы приступить к работам незамедлительно, передает РИА «Новости».

    В совместном заявлении фон дер Ляйен и главы Евросовета Антониу Кошты подчеркивается, что сотрудничество позволяет ускорить восстановление работы стратегически важной инфраструктуры. По их словам, украинская сторона выразила благодарность за инициативу Евросоюза.

    «ЕС предложил Украине техническую поддержку и финансирование (ремонта). Украинцы приветствовали и приняли это предложение. Европейские эксперты готовы приступить немедленно», – говорится в заявлении.

    Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина продолжает блокировать поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба». Он также подчеркнул, что Венгрия не поддержит вступление Украины в Евросоюз, 20-й пакет санкций против России и кредит на 90 млрд евро, пока не будет восстановлена поставка нефти по трубопроводу «Дружба».

    17 марта 2026, 09:40 • Новости дня
    NYT: Пожар на авианосце США USS Gerald Ford тушили более суток
    NYT: Пожар на авианосце США USS Gerald Ford тушили более суток
    @ Mass Communication Specialist 3rd Class Jackson Adkins/U.S. Navy/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Команде американского авианосца «Джеральд Р. Форд» (USS Gerald Ford) потребовалось больше 30 часов, чтобы потушить пожар, вспыхнувший на корабле на прошлой неделе, сообщает The New York Times со ссылкой на моряков корабля.

    Экипажу американского авианосца USS Gerald Ford понадобилось более 30 часов, чтобы полностью ликвидировать пожар, возникший на судне, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию The New York Times.

    По словам моряков, возгорание началось в вентиляционном отверстии сушилки главной прачечной корабля и быстро распространилось по помещению. Члены экипажа боролись с огнем более суток.

    Несмотря на то что инцидент не представлял серьезной угрозы для авианосца, условия на борту заметно ухудшились: моряки не имели возможности стирать вещи, а судно к моменту происшествия находилось в плавании уже десятый месяц. В результате происшествия пострадали два человека.

    Флот США заявил, что пожар не был связан с боевыми действиями, в то время как иранские военные утверждают, что американцы сами подожгли авианосец. Сейчас USS Gerald Ford, крупнейший авианосец США, находится в Красном море и принимает участие в операции «Эпическая ярость».

    Ранее газета Wall Street Journal сообщала о технических сбоях в системе канализации судна, использующей вакуумную технологию вывода отходов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран пригрозил нанести удар по объектам поддержки авианосца США Gerald R. Ford. Американский авианосец Gerald R. Ford вошел в Карибское море. Gerald R. Ford ранее прибыл в Карибское море.

    16 марта 2026, 21:50 • Новости дня
    Экс-спикер Конгресса США предложил прорыть обход Ормузского пролива ядерными бомбами
    Экс-спикер Конгресса США предложил прорыть обход Ормузского пролива ядерными бомбами
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Бывший спикер палаты представителей Конгресса США Ньют Гингрич выступил с инициативой проложить новый канал для альтернативы Ормузскому проливу с помощью ядерного оружия.

    «Вместо того, чтобы вечно воевать из-за узкого места шириной в 33 километра, мы проложим новый канал через дружественную территорию. Дюжина термоядерных взрывов, и у вас будет водный путь шире Панамского канала», – сказал Гингрич, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что таким образом можно прорыть канал глубже Суэцкого канала, и к тому же он будет «защищен от иранских атак».

    В комментариях пользователи отметили, что политик, вероятно, позаимствовал эту идею из пародийного письма на сайте ChinaTalk. Там указывалось, что взгляды автора не обязательно отражают мнение разумного человека. Гингрич возглавлял нижнюю палату конгресса с 1995 по 1999 год.

    Ранее Вашингтон выпустил заявление о планах продолжить бомбардировки иранского побережья ради безопасности Ормузского пролива.

    17 марта 2026, 10:50 • Новости дня
    NYT: США потребовали отставки президента Кубы Диас-Канеля
    NYT: США потребовали отставки президента Кубы Диас-Канеля
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США на переговорах с Кубой настаивают на отставке президента Мигеля Диаса-Канеля как условии для дальнейших соглашений, пишет The New York Times.

    Соединенные Штаты потребовали от Кубы смещения президента Мигеля Диаса-Канеля для продвижения переговоров, передает The New York Times.

    По данным источников, американская сторона не ставит ультиматум, но считает это необходимым шагом для заключения соглашений.

    Отмечается, что США не требуют действий против членов семьи Кастро, которые сохраняют ключевое влияние в стране, а также призывают к освобождению политзаключенных и постепенному открытию кубинской экономики для американских компаний. В Белом доме считают, что уход Диаса-Канеля, которого называют жестким консерватором, позволит провести структурные экономические реформы.

    В ходе переговоров обсуждается также возможное отстранение ряда старших чиновников, лояльных идеям Фиделя Кастро. Основным переговорщиком со стороны Кубы выступает Рауль Гильермо Родригес Кастро, внук Рауля Кастро, поддерживающий диалог с США в интересах сохранения контроля над властью.

    Мигель Диас-Канель занимает пост президента Кубы с 2018 года и считается преемником Рауля Кастро. На фоне ухудшения экономической ситуации и масштабных протестов в 2021 году, его руководство подвергалось критике внутри страны и за ее пределами.

    Сам Диас-Канель на недавней пресс-конференции впервые публично признал переговоры с США, обвинив Вашингтон в энергетической блокаде страны и массовых отключениях электричества. Он заявил: «Виноват энергетический блокадный режим, который нам навязали».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотни россиян на Кубе оказались в сложной ситуации из-за нехватки авиатоплива для обратного рейса. Куба осудила блокаду поставок топлива со стороны США. Власти Кубы пообещали сохранить суверенитет страны несмотря на внешнее давление.

