Пушилин объявил о начале работы нового эндоскопического центра в ДНР

О запуске работы Высокопотокового эндоскопического центра на базе Республиканского онкоцентра в конце марта сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем канале в Max.
Это стало шестым подобным медицинским учреждением в России. Центр построен с нуля и оснащен современным оборудованием, что позволило создать восемь операционных, кабинеты врачей и палаты пробуждения пациентов.
Для оснащения центра было закуплено 265 единиц современного медицинского оборудования и мебели. Пропускная способность учреждения составит 80 пациентов в сутки, где будут проводить гастро- и эндоскопические исследования в условиях медикаментозного сна. Каждый слот записи рассчитан на один час, что, по словам Пушилина, позволяет оптимизировать маршрут пациента и минимизировать время пребывания в центре.
Центр вместе с Пушилиным осмотрели первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и главный онколог страны Андрей Каприн. Отличившимся сотрудникам онкоцентра вручили благодарственные письма президента России и благодарности Министерства здравоохранения РФ.