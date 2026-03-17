«Единая Россия» отобрала 11 финалистов акселератора двойных технологий

Tекст: Валерия Городецкая

В число финалистов вошли проектные команды из Москвы, Петербурга, Московской, Иркутской и Вологодской областей, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. В финал вышли разработки в сферах беспилотных технологий, систем ПВО и связи, а также датчиков, технического зрения и распознавания образов.

«Мы заинтересованы в развитии технологий двойного назначения. Задел, который появляется сейчас, даст возможность промышленности двигаться вперёд, создавать новые изделия гражданского назначения. Мы видим востребованность в этом», – отметил секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев. Он также сообщил, что из 277 проектов жюри отобрало 11 перспективных инициатив, которые получат дальнейшую поддержку.

По словам руководителя Центрального исполкома «Единой России» Александра Сидякина, акселератор помогает командам не только совершенствовать технологии, но и учиться говорить на языке инвесторов, планировать финансы и работать в кооперации с другими резидентами ЦБСТ. Это позволяет находить партнёров, обмениваться опытом и решать производственные задачи, что становится одним из ключевых результатов программы.

Второй поток объединил более 20 направлений, впервые в нем приняли участие команды среднего профессионального образования. За время работы акселератора провели свыше 500 экспертных сессий, обучение прошли более 600 стартапов. По словам председателя правления ЦБСТ Андрея Безрукова, было создано более 1500 высокотехнологичных рабочих мест, реализовано 87 пилотных проектов, а совокупная выручка выпускников превысила 3 млрд рублей, привлеченные инвестиции составили 1,2 млрд рублей.

В этом году появился новый экологический трек – команды разработали решения по снижению вреда от беспилотных систем, в том числе технологии утилизации литиевых батарей и волоконно-оптических кабелей. Как ожидается, эти инициативы станут основой для дальнейшего развития экологического предпринимательства в стране.