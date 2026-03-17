  • Новость часаБеспилотники атаковали посольство США в Багдаде
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Иранский кризис подталкивает Европу к сделке с Москвой
    Нетаньяху подтвердил гибель секретаря Совбеза Ирана Лариджани
    Госдума приняла закон о числе штрафов с камер за отсутствие полиса ОСАГО
    Президент Финляндии заявил о необходимости диалога с Россией
    Сийярто сообщил о планах ЕС объявить о полном запрете на российскую нефть
    МИД России выступил с заявлением по ситуации вокруг Кубы
    ЕК: 20-й пакет санкций против России по-прежнему заблокирован Венгрией
    Трамп: Макрон очень скоро покинет свой пост
    17 марта 2026, 20:38 • Новости дня

    Франция провела учения с имитацией ядерного удара

    @ AP Photo/Los Alamos National Laboratory/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ночь с понедельника на вторник прошли масштабные учения ВВС Франции с отработкой сценария ядерного удара и помехами связи, сообщили местные СМИ.

    Французские воздушно-космические силы провели операцию «Покер», имитирующую ядерный удар, пишет Parisien. Учения проходили ночью и включали около 40 самолетов Rafale, Mirage 2000, самолет дальнего обнаружения AWACS и заправщики A330 MRTT. Самолеты огибали атлантическое побережье, после чего устремились к Средиземному морю, а затем направились к центру страны, где отрабатывали имитацию запуска ядерной ракеты.

    Во время маневров Rafale и истребители сопровождения противостояли системам ПВО и другим истребителям, а все коммуникационные каналы, включая радиосвязь, передачу данных и GPS-навигацию, были намеренно подвержены помехам. В стратегических ВВС Франции заявили, что подобные учения необходимы для проверки способности действовать в условиях ограниченной функциональности систем.

    Газета уточняет, что учения «Покер» проводятся четыре раза в год, и при их проведении учитываются все разведывательные данные, собранные и проанализированные Парижем.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ядерная доктрина страны претерпит значительные изменения. Макрон также объявил о переходе к фазе усиленного сдерживания совместно с восемью странами Европы.

    Глава МИД России Сергей Лавров с иронией назвал планы Франции по ядерному сдерживанию «макроновским зонтиком».

    17 марта 2026, 11:27 • Новости дня
    Стало известно о рекордных военных расходах Германии при Мерце

    @ Elisa Schu/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Канцлер Фридрих Мерц инициировал масштабные инвестиции в оборону, что уже приводит к росту заказов для национальных производителей и стимулирует экономику, пишет Bloomberg.

    Правительство Германии приступило к крупнейшей трансформации армии со времён холодной войны, выделив на эти цели рекордные 600 млрд евро, сообщает Bloomberg.

    Канцлер Фридрих Мерц подчеркнул, что новая программа военных расходов стала не только геополитической необходимостью, но и масштабным стимулом для национальной экономики. Ужесточение ситуации на Украине и конфликт в Иране лишь усилили спрос на немецкое вооружение, включая ПВО для стран Персидского залива.

    В результате спрос на продукцию оборонных предприятий Германии растёт беспрецедентно: компании быстро увеличивают производственные мощности, а кредиты становятся доступнее. Например, Rheinmetall всего за 15 месяцев построила новый завод боеприпасов, а её акции с начала 2025 года выросли более чем на 160%. Аналитик UBS Феликс Хюфнер прогнозирует, что вклад оборонки добавит 0,5 процентных пункта к росту ВВП ФРГ к 2028 году.

    Более 85% контрактов размещаются внутри Германии и Евросоюза, чтобы поддержать собственных производителей и снизить зависимость от импорта, прежде всего из США. Ведущие банки, такие как Deutsche Bank, создают специальные команды для финансирования военной отрасли. Для ускорения закупок власти упростили процедуры и расширили практику прямых контрактов с немецкими компаниями.

    Рост оборонных расходов уже дал толчок многим отраслям, включая стартапы и автопром, которые переориентируются на выпуск продукции для армии. Эксперты отмечают, что такой подход может стать катализатором технологических инноваций с последующим выходом на гражданский рынок – как это уже случалось в истории с интернетом или GPS.

    Параллельно Еврокомиссия предложила реформировать систему торговли выбросами ETS, используя доходы от продажи квот для поддержки декарбонизации в менее развитых странах ЕС. Президент ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости ускорить модернизацию энергоёмких отраслей и удерживать цены на выбросы под контролем, а также о планах по корректировке траектории снижения выбросов после 2030 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Helsing получила 600 млн евро на разработку военных дронов для Украины. Стартапы ФРГ получат заказы на беспилотники для немецкой бригады, размещенной в Литве. Bloomberg сообщил о приостановке заказов БПЛА Helsing для Украины.

    Комментарии (8)
    17 марта 2026, 15:07 • Новости дня
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В 1967 году возле базы в Монтане межконтинентальные баллистические ракеты были неожиданно выведены из строя после появления странных огней в небе, сообщил офицер ВВС США в отставке Роберт Салас.

    Офицер ВВС США в отставке Роберт Салас рассказал в подкасте Дэнни Джонса, что в 1967 году рядом с военной базой в Монтане произошел необычный инцидент. По словам Саласа, охранники заметили в небе загадочные огни, после чего над подземными шахтами внезапно выключился свет, передает РИА «Новости».

    Салас заявил: «Ядерные ракеты были выведены из строя неопознанными летающими объектами». Ракеты Minuteman I, оснащенные ядерными боеголовками, стали неисправны практически одновременно с появлением НЛО.

    Салас подчеркнул, что данный случай вызвал серьезное беспокойство у военного командования. Ранее британское издание Daily Mail сообщило о загадочном исчезновении в США генерала, который был связан с темой НЛО.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении обнародовать секретные документы Пентагона о внеземных цивилизациях и НЛО.

    Позже американский военный министр Пит Хегсет также заявил, что не исключает существование инопланетян и также намерен опубликовать материалы Пентагона после анализа.

    Между тем, после поручения Трампа раскрыть все связанные с НЛО материалы с сайта-архива Black Vault через день были удалены сотни гигабайт рассекреченных документов об НЛО и проектах ЦРУ.


    Комментарии (0)
    17 марта 2026, 16:45 • Видео
    Война с Ираном ударила по Украине

    США грубо дали понять Владимиру Зеленскому, что не нуждаются в его помощи для победы над Ираном, хотя война на Ближнем Востоке явно затягивается. Это затягивание – плохая новость для Украины и окно возможностей для России.

    Комментарии (0)
    17 марта 2026, 13:58 • Новости дня
    Шойгу сообщил о прямой угрозе ударов по Уралу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Урал еще недавно был недосягаем для воздушных ударов с Украины, но теперь он находится в зоне прямой угрозы, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на выездном совещании в Уральском федеральном округе.

    Шойгу заявил, что Урал еще недавно был недосягаем для воздушных ударов с территории Украины, однако теперь он находится в зоне прямой угрозы, сообщает ТАСС.

    Секретарь Совбеза подчеркнул, что приоритетными целями противника являются объекты военного назначения, а также объекты транспорта и топливно-энергетического комплекса. Он отметил, что развитие средств поражения, главным образом беспилотных систем, и изощренность их применения приводят к ситуации, когда ни один регион России не может чувствовать себя в полной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Алмаз-Антей» досрочно поставил российским военным комплексы противовоздушной обороны и другую технику. Зенитно-ракетный комплекс «Триумф» поразил украинский беспилотник над Петербургом.

    За одну ночь российские средства ПВО нейтрализовали 206 украинских беспилотников.

    Комментарии (0)
    16 марта 2026, 22:41 • Новости дня
    Французский гид Michelin присудил звезды 62 новым ресторанам

    Tекст: Дарья Григоренко

    Знаменитый французский гастрономический справочник Michelin присудил свои звезды 62 новым ресторанам во Франции в издании за 2026 год.

    Торжественная церемония состоялась в Монако. Князь Монако Альбер II поздравил лауреатов, отметив тесные исторические связи гида с княжеством и назвав шеф-поваров «художниками», потому что «кухня – это искусство, одна из высших форм человеческой культуры», передает ТАСС.

    В этом году в «красную книгу» вошли 668 ресторанов, впервые отмечены 62 заведения, в том числе несколько парижских. Специальная премия для молодых шефов досталась Кантену Пеллестор-Верье, чье заведение Maison Pellestor Veyrier получило первую звезду. В Париже отмечены такие рестораны, как Monsieur Dior, Prevelle и Maison Ruggieri Palais Royal.

    Единственный ресторан, получивший три звезды, – Les Morainieres в Жонжье (Савойя). Две звезды присуждены семи ресторанам, среди которых Virtus, Hakuba и Alliance в Париже, Arbane в Реймсе. По словам президента фестиваля «Русско-французские гастрономические сезоны» Натальи Марзоевой, несмотря на любые перемены, Michelin остается престижным и влиятельным гидом. Она выразила уверенность, что гид скоро вернется в Москву, так как русская кухня сегодня способна конкурировать с мировыми лидерами.

    О снижении рейтинга стало известно для ряда известных ресторанов: Le Suquet в Лагиоле потерял одну из двух звезд, причем шеф Себастьен Брас ранее сам просил убрать его заведение из гида. Одну звезду утратил и Le Chabichou в Куршевеле. В Мажеске ресторан Le Relais de la Poste, державший две звезды 55 лет, теперь остался с одной – шеф Жан Куссо заявил, что «с гордостью защищает настоящую французскую кухню».

    С трех до двух звезд понижен рейтинг парижского L'Ambroisie. Кроме того, 17 ресторанов лишились единственной звезды, среди них парижский Helene и лионский Les Terrasses de Lyon.

    Michelin выпускается с 1900 года, эксперты анонимно посещают рестораны и составляют рейтинги по секретным критериям, куда, как отмечает Марзоева, главным образом входит качество кухни и напитков. Она также напомнила о тесных исторических связях Франции и России в гастрономии, подчеркнув, что современная европейская сервировка стола имеет российские корни – ее ввел князь Александр Куракин двести лет назад.

    Напомним, в 2021 году первые в истории России звезды Michelin получили девять московских ресторанов: семь из них получили по одной звезде, еще два ресторана получили по две звезды.

    Комментарии (0)
    17 марта 2026, 09:19 • Новости дня
    Макрон созвал заседание совета обороны Франции по Ирану

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон инициировал проведение заседания совета обороны и национальной безопасности из-за эскалации на Ближнем Востоке.

    Заседание совета обороны и национальной безопасности Франции по ситуации в Иране и на Ближнем Востоке пройдет 17 марта, передает РИА «Новости».

    Телеканал BFMTV сообщил, что Макрон принял решение собрать совет из-за нестабильной обстановки в регионе.

    В сообщении уточняется, что ключевым вопросом встречи станет эскалация между Ираном, США и Израилем, а также возможные угрозы для Франции и ее союзников.

    Ранее Макрон подверг критике удары США и Израиля по Ирану из-за их несоответствия международному праву.

    Макрон провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и потребовал немедленно прекратить атаки на Ближнем Востоке.

    Париж ранее объявил об усилении военного присутствия Франции на Ближнем Востоке.

    Франция направила в Средиземное море авианосец Charles de Gaulle для защиты своих интересов.

    Комментарии (0)
    17 марта 2026, 14:37 • Новости дня
    Шойгу сообщил о попытках диверсий 56 стран против России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что западные спецслужбы создали множество инструментов для диверсий на важных объектах России.

    Россия сталкивается с координированным противодействием со стороны 56 стран, которые пытаются организовать диверсии и террористические акты на объектах критической инфраструктуры, сообщил секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу. По его словам, западные спецслужбы создали значительное количество механизмов и инструментов для проведения подобных атак, передает ТАСС.

    Выступая на совещании в Уральском федеральном округе, Шойгу заявил: «Фактически против нашей страны действует огромная система 56 стран, весь наработанный спецслужбами этих стран опыт по совершению диверсионных и террористических актов против объектов критической инфраструктуры». Он отметил, что за последнее время этим структурам удалось разработать множество новых подходов к осуществлению подобных актов.

    Секретарь Совбеза подчеркнул, что России необходимо отвечать на эти угрозы «высочайшей организованностью и исполнительской дисциплиной». На встрече в Екатеринбурге Шойгу предложил детально обсудить эффективность действующих мер защиты и определить, какие дополнительные шаги следует предпринять для повышения безопасности ключевых объектов страны.

    Ранее во вторник Шойгу заявил, что за последний год число воздушных атак на объекты военного назначения, транспорта и энергетики в различных регионах России выросло почти в четыре раза, превысив 23 тыс. случаев. Он также отметил, что Урал теперь находится в зоне прямой угрозы воздушных ударов с Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь с понедельника на вторник дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 206 украинских дронов самолетного типа над Россией.


    Комментарии (0)
    17 марта 2026, 02:02 • Новости дня
    Минобороны предложило уточнить список запрещающих контракт психрасстройств

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министерство обороны России предложило уточнить список психических расстройств, которые станут основанием для запрета служить по контракту в период мобилизации, военного положения и военное время.

    Соответствующий проект приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В пояснительной записке указывается, что документ разработан для предотвращения поступления на военную службу граждан, иностранцев и лиц без гражданства с психическими расстройствами, а также для профилактики суицидальных происшествий в Вооруженных силах, передает РИА «Новости».

    Ведомство предлагает внести в приказ перечень конкретных психических заболеваний, таких как шизофрения, шизоаффективные и бредовые расстройства, острые психотические состояния, органические и аффективные расстройства, а также обсессивно-компульсивное, тревожное, посттравматическое стрессовое и диссоциативное расстройства. Кроме того, среди ограничивающих диагнозов будут умственная отсталость и психологические расстройства, начинающиеся в детском возрасте.

    В действующем приказе министра обороны РФ пункт семь не содержит конкретных заболеваний и расстройств.

    В январе министр обороны РФ Андрей Белоусов утвердил новые правила, теперь больше заболеваний ограничивают возможность заключения контрактов.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассказала, кому предоставляется отсрочка от армии, как получить и на сколько.

    Комментарии (0)
    17 марта 2026, 20:59 • Новости дня
    Трамп: Макрон очень скоро покинет свой пост
    @ IMAGO/APAimages/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что французский лидер Эммануэль Макрон скоро покинет пост главы государства.

    «Он (Макрон) очень скоро покинет свой пост», – заявил глава Белого дома, передает РИА «Новости».

    Ранее Макрон подверг критике удары США и Израиля по Ирану, указав на их несоответствие международному праву и невозможность одобрения Парижем. Он также объявил об отказе Франции участвовать в операции США в Ормузском проливе.

    В январе Трамп заявил о ненужности Макрона.

    Комментарии (0)
    17 марта 2026, 10:40 • Новости дня
    Макрон решил пропустить прощание с убитым в Ираке военным

    Макрон доверил министру обороны прощание с погибшим в Ираке старшим сержантом

    Tекст: Мария Иванова

    На церемонии прощания со старшим сержантом Арно Фрионом, погибшим при ударе дрона в Ираке, вместо президента Франции Эммануэля Макрона выступит министр обороны Катрин Вотрен.

    Президент Эммануэль Макрон не появится на церемонии прощания с военным Арно Фрионом, передает телеканал BFMTV.

    Траурное мероприятие вместо лидера республики проведет глава министерства вооруженных сил Катрин Вотрен.

    «Сегодня состоится церемония прощания со старшим сержантом Арно Фрионом, погибшим в Ираке в результате удара беспилотника… Церемонию прощания проведет министр Катрин Вотрен, в отсутствие Эммануэля Макрона», – говорится в репортаже.

    Ранее во Францию успешно транспортировали шесть раненых бойцов и останки погибшего. При этом в личном расписании президента все же значится встреча с семьей покойного военнослужащего, передает РИА «Новости»

    Политик намерен посвятить день обсуждению ситуации вокруг Ирана. На вторник у него запланирован ряд совещаний по обстановке на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил гибель старшего сержанта Арно Фриона при ударе беспилотника в Ираке.

    В результате атаки дронов на базу международной коалиции в Эрбиле травмы получили шесть французских военнослужащих.

    Глава государства инициировал проведение заседания совета обороны из-за эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

    Комментарии (0)
    17 марта 2026, 18:50 • Новости дня
    На Украине заговорили об отмене брони от мобилизации для крупных СМИ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские СМИ, включая ТСН, 1+1 и УНИАН, оказались под угрозой лишения права на бронь от мобилизации для своих сотрудников, сообщает местная пресса.

    Министерство культуры Украины могло лишить ряд крупных украинских СМИ, включая телеканалы «ТСН» и «1+1», а также издание «Главред» и агентство УНИАН, права предоставлять своим сотрудникам бронь от мобилизации. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua», ссылаясь на информацию из Telegram-каналов и собственные источники, передает РИА «Новости».

    В сообщении говорится, что право предоставлять бронь уже утратила компания «1+1 Интернет». Другие источники утверждают, что под угрозой могут оказаться также работники телеканалов «2+2» и «ТЕТ».

    Журналисты «Страны.ua» связались с сотрудником одного из перечисленных СМИ. Он пояснил, что пока право на бронь действует, однако никаких гарантий ее сохранения в будущем нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число граждан на Украине, имеющих бронь от мобилизации, достигло 1,3 млн человек.

    Ранее сообщалось, что власти на Украине расширяют мобилизационные мероприятия, при этом делая исключения для определенных категорий. До этого генерал ВСУ предлагал мобилизовать молодых украинцев в трудовую армию.


    Комментарии (0)
    17 марта 2026, 14:10 • Новости дня
    На Украине начали изъятие мотоциклов у населения для нужд ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Местные власти в Винницкой области Украины инициировали процесс принудительного изъятия мотоциклов у гражданских лиц для передачи украинской армии, сообщила местная администрация в соцсетях.

    Администрация Ивановской общины Винницкой области объявила о начале кампании по изъятию мотоциклов у населения для нужд ВСУ. Решение было принято на совещании, где, по сообщению местных властей, «было предложено провести реквизицию (принудительное изъятие транспортных средств в пользу ВСУ)».

    Детали процесса пока прорабатываются территориальными центрами комплектования (ТЦК, аналог военкомата) и патрульной службой Национальной полиции. Предполагается, что изъятые мотоциклы будут использоваться украинскими военными в зоне боевых действий.

    В последнее время военное руководство Украины отмечает дефицит техники, вооружения и личного состава на фронте. Киев продолжает обвинять западных партнеров в задержках и недостаточности поставок вооружения, что усугубляет ситуацию для ВСУ.

    Ранее военнослужащие ВСУ изымали у жителей Суджи в Курской области электронные устройства, транспорт и предметы быта. До этого военные Украины отбирали жилье и машины у жителей Херсона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также боевики ВСУ изымают органы из мертвых животных и занимаются минированием трупов на константиновском направлении.

    Комментарии (0)
    17 марта 2026, 20:05 • Новости дня
    Пентагон отказался подтвердить переброску морпехов к Ирану

    @ Lcpl. Christopher Lape/U.S. Marine Corps/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американское военное ведомство не стало подтверждать отправку десантного корабля USS Tripoli с морской пехотой на Ближний Восток, о чем сообщалось ранее.

    Министерство войны США отказалось подтверждать РИА «Новости» информацию о переброске десантного корабля USS Tripoli с подразделениями морской пехоты на Ближний Восток. Официальный представитель Пентагона заявил: «В целях обеспечения безопасности операций мы не комментируем будущие или гипотетические перемещения сил».

    Ранее телеканал CNN сообщил, что USS Tripoli с морскими пехотинцами на борту миновал Сингапур и направляется в сторону Ближнего Востока для участия в военной операции против Ирана. По информации источников телеканала, речь идет о 31-м экспедиционном подразделении морской пехоты США численностью около 2,2 тыс. человек, дислоцированном на Окинаве.

    Источники CNN сообщают, что Пентагон распорядился о развертывании подразделения, однако место назначения и задачи подразделения официально не раскрываются.

    Ранее сообщалось, что США направляют в регион Ближнего Востока десантников и экспедиционный отряд морской пехоты численностью до пяти тысяч человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, морпехи, вероятнее всего, будут перебрасываться на остров Харк с территории Кувейта с помощью вертолетов после подавления систем ПВО.

    Позже власти Ирана предупредили, что любая попытка захвата острова приведет к жесткому ответу и унижению нападающих.

    Комментарии (0)
    17 марта 2026, 19:30 • Новости дня
    Франция отказалась помочь разблокировать Ормузский пролив

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Франции Эммануэль Макрон публично подтвердил, что страна не будет задействована в каких-либо действиях по разблокировке Ормузского пролива.

    Франция не планирует принимать участие в любых операциях по разблокировке Ормузского пролива. Глава государства Эммануэль Макрон озвучил такую позицию на заседании национального Совета по обороне, которое транслировалось в социальных сетях, передает ТАСС.

    Президент Франции заявил: «Франция ни при каких обстоятельствах не будет участвовать в операциях по открытию или разблокированию Ормузского пролива в сегодняшних условиях».

    Ранее министры иностранных дел стран ЕС также отвергли предложение США о совместном обеспечении безопасности Ормузского пролива. А министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что война с Ираном не является войной для его страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские политики обиделись на президента США Дональда Трампа из-за отсутствия информации о его реальных планах по конфликту на Ближнем Востоке.

    Комментарии (0)
    17 марта 2026, 20:54 • Новости дня
    Глава NORTHCOM назвал Россию сильнейшим противником для США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Северного командования США (NORTHCOM) Грегори Гийо заявил о способности России создать максимальную угрозу Северной Америке из всех вероятных противников Штатов.

    Россия остается противником, обладающим наибольшими возможностями для создания угрозы Северной Америке, заявил глава Северного командования США (NORTHCOM) Грегори Гийо в письменных показаниях для слушаний в палате представителей. Он подчеркнул, что Москва развивает арсенал межконтинентальных баллистических ракет и существенно укрепляет неядерный военный потенциал, передает ТАСС.

    Гийо отметил, что именно российские возможности представляют наибольшую опасность для территории США и Канады. По его словам, этот фактор требует повышенного внимания со стороны американского военного командования.

    В Москве неоднократно подчеркивали, что не планируют нападать на страны НАТО, несмотря на регулярные заявления Вашингтона и Альянса об угрозе со стороны России. Российские власти акцентировали, что действия НАТО у западных границ России провоцируют рост напряженности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Гийо заявил об усилении сотрудничества между Россией, Китаем, КНДР и Ираном, что увеличивает риск коллективного противостояния Вашингтону.

    Он также отмечал, что за последние три года Россия значительно нарастила потенциал крылатых ракет, что создает угрозу для США. Генерал допускал и прямой конфликт США с Россией из-за Украины.


    Комментарии (0)
    17 марта 2026, 21:34 • Новости дня
    В ВСУ предложили убивать уклонистов дронами

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинский военный предложил использовать беспилотники для уничтожения мужчин, скрывающихся от мобилизации при попытке пересечь границу.

    Офицер ВСУ Сергей Мисюра, связанный с подразделениями спецпропаганды, предложил применять беспилотники для ликвидации мужчин, пытающихся незаконно покинуть Украину. По словам источника ТАСС в российских силовых структурах, Мисюра отметил, что мужчин, стремящихся избежать отправки на фронт и пересечь границу, следует убивать с помощью сбросов с коптеров.

    Слова офицера вызвали резкую реакцию среди украинского общества, многие граждане выразили возмущение подобной инициативой. В социальных сетях обсуждается недопустимость подобных методов и жестокость призыва. Представители российских силовых структур обратили внимание на рост радикальных предложений со стороны украинских военных пропагандистов.

    Ранее боевики батальона «Братство» (запрещенная в России террористическая организация) объявили охоту на украинских мужчин в прифронтовой зоне для мобилизации.

    До этого украинские правоохранители задержали 47 человек, которые пытались незаконно пересечь границу с Молдавией на участке Обжилы – Плоть.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за два года количество мужчин призывного возраста на Украине, задержанных при попытке пересечь границу с Белоруссией, увеличилось в 356 раз.

    Комментарии (0)
    Главное
    Иран впервые применил ракету «Хадж Касем» для ударов по базам США и Израилю
    Вашингтон отказался от помощи союзников в операции против Ирана
    Иранские военные нанесли удары по американским базам
    Жители Сум бойкотировали минуту молчания в память бойцов ВСУ
    В Лондоне Зеленского никто не встретил у трапа самолета
    Польша за неделю выдворила более ста украинцев
    В Подмосковье убит 12-летний мальчик, ранена его мать