Передано в суд дело экс-губернатора Челябинской области Юревича

СК передал в суд дело Юревича о взятках на 3,2 млрд и хранении оружия

Tекст: Тимур Шайдуллин

Расследование уголовного дела в отношении бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича и его экс-советника Александра Москалюка завершено, сообщает СК России. Юревича обвиняют в получении двух взяток в особо крупном размере, а также в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия. Москалюк проходит по делу как посредник во взяточничестве в особо крупном размере.

Следствие установило, что с мая 2010 года по январь 2014 года Юревич получил через представителей дорожной отрасли более 3,2 млрд рублей за покровительство и содействие в ремонте и содержании региональных дорог. Кроме того, в 2012 году он, по данным следствия, получил через Москалюка 26 млн рублей от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко за общее покровительство. Также с мая 2012 года по март 2017 года Юревич незаконно приобрел и хранил у себя дома револьвер калибра 10,67 мм.

На имущество обвиняемых стоимостью более 700 млн рублей наложен арест. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу в отсутствие подсудимых, поскольку оба обвиняемых объявлены в международный розыск и скрываются за пределами России. Министр здравоохранения Челябинской области Виталий Тесленко ранее осужден к длительному сроку лишения свободы.

Ранее Юревич и 11 бывших сотрудников холдинга «Макфа» не смогли оспорить передачу единственного жилья Минобороны. Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре 2025 года суд в Челябинске по иску Генпрокуратуры изъял у бывших владельцев «Макфы» 63 квартиры в собственность государства.

До этого Савеловский суд Москвы отказал во взыскании 120 млн рублей с создателей шоу «Малахов» и телеведущего Андрея Малахова по иску Юревича.