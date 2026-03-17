Нетаньяху подтвердил гибель секретаря Совбеза Ирана Лариджани

По его словам, это сделано, чтобы сменить власть в стране, передает ТАСС.
Ранее Армия обороны Израиля заявила, что Лариджани был убит при точечном ударе израильской авиации по району неподалеку от Тегерана.
Иранский духовный лидер остался в живых 28 февраля только потому, что вышел из комнаты незадолго до прилета ракеты, передает ТАСС со ссылкой на Telegraph.
Издание ссылается на аудиозапись главы протокола Мазахера Хоссейни, подлинность которой якобы подтверждается независимой проверкой.
«Моджтабе нужно было выйти во двор по какому-то делу, а затем вернуться. Он был снаружи и уже направлялся обратно наверх, когда по зданию ударила ракета», – сказал чиновник.
Источник уточнил, что супруга лидера Захра Хадад погибла мгновенно, также был убит их сын. Сам преемник получил лишь незначительную травму ноги.
В начале марта гостелевидение Ирана объявило о гибели лидера революции аятоллы Али Хаменеи. Через некоторое время был избран новый верховный лидер страны, им стал Моджтаба Хаменеи.
Президент России Владимир Путин поздравил его с избранием на пост. Госдепартамент США объявил награду за информацию о новом верховном лидере.
Председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф отметил, что важнейшая транспортная артерия утратила возможность работать по старым правилам из-за внешней агрессии, передает ТАСС.
Тегеран связывает изменение ситуации с враждебными действиями Вашингтона и его союзников.
«Пролив сейчас закрыт. Мы не хотели его закрывать, но он закрыт. Ормузский пролив больше не может быть таким, как раньше, и не вернется к прежним условиям, потому что с присутствием США и сионистского режима безопасности больше нет», – цитирует политика канал SNN.
Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи подтвердил проход судов нескольких стран через пролив с разрешения Тегерана
Ранее министр иностранных дел Аббас Аракчи уточнил, что водная артерия закрыта исключительно для американского и израильского флота.
Иранское внешнеполитическое ведомство обязало все торговые суда согласовывать свой маршрут с военно-морскими силами республики.
Экипажу американского авианосца USS Gerald Ford понадобилось более 30 часов, чтобы полностью ликвидировать пожар, возникший на судне, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию The New York Times.
По словам моряков, возгорание началось в вентиляционном отверстии сушилки главной прачечной корабля и быстро распространилось по помещению. Члены экипажа боролись с огнем более суток.
Несмотря на то что инцидент не представлял серьезной угрозы для авианосца, условия на борту заметно ухудшились: моряки не имели возможности стирать вещи, а судно к моменту происшествия находилось в плавании уже десятый месяц. В результате происшествия пострадали два человека.
Флот США заявил, что пожар не был связан с боевыми действиями, в то время как иранские военные утверждают, что американцы сами подожгли авианосец. Сейчас USS Gerald Ford, крупнейший авианосец США, находится в Красном море и принимает участие в операции «Эпическая ярость».
Ранее газета Wall Street Journal сообщала о технических сбоях в системе канализации судна, использующей вакуумную технологию вывода отходов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран пригрозил нанести удар по объектам поддержки авианосца США Gerald R. Ford.
Политолог Ткаченко: Трамп отомстит ЕС за отказ в военной помощи
«Европейские партнеры США узнали об операции против Ирана из СМИ. То, что их изначально не привлекли к планированию атак на Исламскую республику, стало демонстрацией дипломатической и политической ничтожности европейцев и тяжелым ударом для них», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».
Сейчас страны Европы не хотят ввязываться в конфликт, который фактически уже проигран. Этим, по мнению собеседника, объясняется отказ ЕС помогать Штатам с миссией в Ормузском проливе. Реакцию же Дональда Трампа на такое решение политолог счел детской – «как в мультфильме: не очень-то и хотелось!», – сыронизировал Ткаченко.
«Выступление главы Белого дома – это заявление разочарованного человека», – добавил он. Эксперт напомнил, что Трамп еще в свой первый президентский срок критиковал европейцев. Противоречия между ними проявились и в 2025 году, их подсветил Джей Ди Вэнс в ходе своей речи на Мюнхенской конференцию по безопасности. «Для США Европа никогда не была настоящим партнером и уж тем более союзником, скорее объектом каких-то сделок и краткосрочных соглашений», – уточнил политолог.
Как бы то ни было, нынешнее решение ЕС отвергнуть участие в миссии по обеспечению безопасности Ормузского пролива будет иметь серьезные последствия, прогнозирует аналитик. «Для Трампа европейцы – это те, кто не помог ему в трудный момент. Я думаю, он начнет мстить довольно серьезно. Стоит ожидать ускорения процессов по развалу НАТО и обострения торговых споров Вашингтона и Брюсселя», – предположил он.
«Так, глава Белого дома может ужесточить энергетическую политику. Европейские государства оказались на крючке у США. Это будет доброй волей, если американский лидер согласится сохранить поставки СПГ в Европу в прежних объемах. Если же он перенаправит несколько танкеров в Азию, цены подскочат, что приведет к усугублению кризиса», – рассуждает Ткаченко.
Кроме того, Трамп может перестать передавать европейской стороне разведданные, спутниковую информацию, которая потом идет на Украину. «То есть, имеется потенциал для снижения масштаба сотрудничества и в военной области. Политикам в Брюсселе остается только наблюдать за президентом США как за стихийным бедствием», – считает политолог.
Он усомнился, что меры – если Трамп начнет «проучивать» Европу – заставят членов ЕС и НАТО изменить позицию. «Скажем, Германия и Франция понимают, что такое пять тыс. лет цивилизации Ирана, а также что сломить гордый иранский народ не получится. Но наверняка найдутся и государства, которые готовы пожертвовать своей репутацией и внешней политикой. Среди них, возможно, – Аргентина, Япония, Филиппины. Финляндия же, несмотря на заявления Александра Стубба, может отправить разве что веники для сауны», – иронично заключил Ткаченко.
Ранее министры иностранных дел стран ЕС после многочасовых переговоров в Брюсселе отвергли призыв США участвовать в обеспечении безопасности Ормузского пролива. Глава европейской дипломатии Кайя Каллас отметила, что Европа не заинтересована в затяжной войне, а изменение мандата военно-морской миссии Aspides не поддерживается странами-участниками, передает Politico.
Напомним, накануне саммита глава МИД Евросоюза Трамп заявил, что НАТО ждет «очень плохое будущее», если государства-члены откажутся помогать. Однако угрозы не возымели нужного эффекта. Так, министр обороны Германии Борис Писториус нашел в себе силы сказать, что «война с Иранам – не наша война».
«Мы хотим дипломатических решений и скорейшего завершения, но увеличение количества военных кораблей в регионе вряд ли этому поспособствует. Американцы наряду с израильтянами выбрали этот путь. Мы высказали лишь весьма умеренную критику. Но следующий шаг грозит втянуть нас в этот конфликт», – предупредил министр.
Позднее Трамп объяснил, что его просьба помочь с миссией в Ормузе – «проверка на лояльность для союзников США». По его словам, Штатам не нужна поддержка в возобновлении судоходства в Ормузском проливе. «Я считаю, что нам никто не нужен. Мы самая сильная нация в мире. Но в некоторых случаях я делаю это (призываю присоединиться к коалиции), потому что хочу узнать, как они реагируют», – сказал американский лидер.
Любопытно, что на фоне этого заявления президента госсекретарь США Марко Рубио провел телефонные переговоры с главой южнокорейского МИД Чо Хеном и настоятельно рекомендовал оказать содействие в открытии Ормуза.
Президент Финляндии Александр Стубб тем временем призвал союзников «серьезно относиться» к заявлениям главы Белого дома о том, что он ставит на кон будущее НАТО ради обеспечения прохода через Ормузский пролив. По его мнению, страны, у которых «есть потенциал и воля помочь» Вашингтону, «должны это сделать». При этом Стубб отметил, что НАТО – оборонительный блок и «не занимается военными атаками как таковыми», пишет Bloomberg.
ВВС Израиля заявили об убийстве секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана Лариджани
Армия обороны Израиля официально подтвердила гибель высокопоставленного иранского чиновника, передает ТАСС.
Военные заявили, что операция была проведена на основе точных разведданных.
«ЦАХАЛ объявляет, что 17 марта израильские ВВС, действуя в соответствии с данными армейской разведки, нанесли точечный удар, в результате которого был ликвидирован Али Лариджани», – гласит заявление армейской пресс-службы.
В ведомстве уточнили, что атака была совершена в тот момент, когда политик находился недалеко от Тегерана.
Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские СМИ назвали секретаря иранского Совбеза одной из приоритетных целей для атак. Госдепартамент США объявил награду до 10 млн долларов за сведения о политике. Сам Лариджани предупреждал о погружении Ближнего Востока во тьму в случае уничтожения иранской энергосистемы.
Президент США Дональд Трамп раскритиковал союзников, холодно отреагировавших на призыв отправить корабли на Ближний Восток, пишет New York Times.
«Вы хотите сказать, что мы защищаем вас 40 лет, а вы не хотите участвовать в чем-то незначительном?» – заявил глава Белого дома.
Он назвал обращение за международной помощью проверкой партнеров на лояльность, заявив о статусе Америки как «сильнейшей нации». Ранее Германия, Япония и Австралия сообщили, что не планируют участвовать в усилиях по открытию Ормузского пролива.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус отметил, что это не их война, и Берлин выступает за дипломатические решения конфликта. Британский премьер Кир Стармер пообещал не втягивать королевство в масштабные боевые действия.
Американо-израильская кампания против Ирана идет третью неделю, число погибших превысило 2 тыс. человек. Мировые цены на энергоносители взлетели из-за блокады движения танкеров через пролив, через который проходит пятая часть нефти.
Трамп также предупредил об опасности появления у Тегерана ядерного оружия. Рассматривается рискованная операция по отправке сил в иранский Исфахан для изъятия 440 кг обогащенного урана.
Ранее Трамп призывал мировое сообщество направить военные корабли для открытия Ормузского пролива. Администрация США планировала объявить о создании коалиции по сопровождению коммерческих судов.
«Решение европейцев не поддержать Дональда Трампа в войне против Ирана, скорее всего, временное», – считает германский политолог Александр Рар. Он полагает, что Европа может пересмотреть свою позицию в двух случаях. Первый – если американо-израильская операция перерастет в затяжной конфликт, а страны континента будут все сильнее страдать от высоких цен на энергоресурсы, уточнил собеседник.
Политолог указал, что руководство Еврокомиссии и НАТО не против оказания помощи США. «Но на сегодняшний день европейские политики обижены на американского лидера из-за того, что тот не посвятил и не посвящает их в истинные планы в контексте войны на Ближнем Востоке», – добавил эксперт.
«Европейцы видят, что Иран не слаб и бьет точно по американской военной инфраструктуре. Они пока не хотят нести собственные потери в «чужой» войне. А между тем, Трамп может попросить их и о поддержке пехотой, на что Европа не способна пойти», – рассуждает Рар.
Второй вариант, при котором Европа, вероятно, изменит решение, связан с конфликтом на Украине. «В этом вопросе европейцам крайне нужна американская поддержка, сами они уже не в состояние помогать Киеву», – отметил аналитик.
«Если европейские политики поймут, что Трампа удастся склонить на новую военную поддержку Украины миссией в Персидском заливе, то Европа может изменить свою позицию», – считает эксперт. По его словам, европейские политики не верят, что глава Белого дома пойдет так далеко, чтобы из мести за их «непослушание» «закрыть» НАТО.
Он заявил, что в случае атаки на остров Харк противники Ирана будут унижены сильнее, чем это было в Ормузском проливе, сообщает РИА «Новости».
Хосейни подчеркнул: «Если враги планируют посягнуть на остров, им следует знать, что он станет кладбищем для захватчиков».
По информации агентства Tasnim, остров Харк имеет стратегическое значение для Ирана, так как на нем расположен крупнейший нефтяной терминал страны. Здесь перерабатывается 90% всего иранского экспорта нефти.
Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель генерального штаба ВС Ирана Абольфазль Шекарчи пригрозил превратить нефтяные объекты союзников США на Ближнем Востоке в «горы пепла» в случае атаки на остров Харк.
Командующий военно-морскими силами КСИР Алиреза Тангсири заявил, что удар США по острову Харк с крупнейшим нефтяным терминалом Ирана может резко изменить мировое ценообразование на нефть.
Пентагон сообщил об уничтожении 90 военных целей на Харке и начале подготовки к высадке американских морпехов, которые, вероятнее всего, будут переброшены на остров вертолетами с территории Кувейта после нейтрализации систем ПВО.
Министры иностранных дел стран ЕС после многочасовых переговоров в Брюсселе отказались от предложения США расширить мандат военно-морской миссии Aspides для патрулирования Ормузского пролива. Глава дипломатии ЕС Кайя Каллас отметила, что Европа не заинтересована в затяжной войне, а изменение мандата миссии не поддерживается странами-участниками, передает Politico.
Дональд Трамп ранее заявил, что отказ Европы от участия будет «очень плохим для будущего НАТО» и выразил уверенность, что Франция поддержит США, однако подверг критике Великобританию за отказ помогать. «Мы не нуждаемся ни в чьей помощи, мы сильнейшая нация», – заявил Трамп, отметив при этом, что его просьба – это тест на солидарность в условиях кризиса из-за роста цен на нефть.
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что «американцы выбрали этот путь вместе с израильтянами» и подчеркнул, что главная задача Берлина – защита территории НАТО. Канцлер Германии Фридрих Мерц указал, что НАТО – оборонительный, а не вмешивающийся альянс, и не должен участвовать в конфликте, начатом ударами США и Израиля по Ирану 28 февраля.
Замглавы правительства Люксембурга Ксавье Беттель отверг «шантаж» со стороны Вашингтона и заявил, что Люксембург не отправит войска. Посол США в НАТО Мэттью Уитакер настаивал, что безопасность Ормузского пролива соответствует интересам Европы, но большинство европейских столиц не желают участвовать.
Согласно дипломатическим источникам, США пока не направляли официальный запрос о поддержке в рамках НАТО, и маловероятно, что союзники единогласно одобрят такую операцию. В проекте заявления к саммиту ЕС, который пройдет в четверг, лидеры призовут к деэскалации и максимальной сдержанности в регионе.
Дональд Трамп предрек НАТО «очень плохое будущее» в случае отказа союзников от помощи в Ормузском проливе.
Британия отказалась отправлять военные корабли в Ормузский пролив. Норвегия также отказалась направлять свои военные корабли в этот регион.
Глава Международной морской организации ООН Арсенио Домингес заявил, что военно-морское сопровождение через Ормузский пролив не может гарантировать безопасность судов на 100%.
Председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф отметил, что Ормузский пролив фактически закрыт и после агрессии США и Израиля против Ирана уже не вернется к прежнему режиму судоходства.
Багаи заявил, что отсутствие безопасности в Ормузском проливе связано не с действиями Ирана, а с общей напряжённостью на Ближнем Востоке, передает ТАСС.
Он подчеркнул: «Отсутствие безопасности, навязанное всему региону, к сожалению, распространяется и на Ормузский пролив. Это не вина Ирана». Он также отметил, что Иран не считает нейтральными суда тех стран, которые участвуют в боевых действиях против республики.
По словам дипломата, согласно международному праву, суда страны-агрессора не могут проходить через Ормузский пролив, поскольку их проход уже не считается мирным. Он добавил, что такие корабли «способствуют продолжающейся агрессии» и им не будет разрешено пересекать пролив, если они поддерживают военные действия против Ирана.
Германия отказалась отправить военные корабли в Ормузский пролив
Германия отказалась выполнять требование президента США Дональда Трампа по отправке военных кораблей в Ормузский пролив, передает The War Zone.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил: «Это не наша война; мы не начинали ее».
Он подчеркнул, что Германия выступает за дипломатическое разрешение конфликта и скорейшее его завершение, а отправка дополнительных военных кораблей, по мнению Берлина, не поспособствует этому.
Министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль отметил, что НАТО не рассматривал возможность участия в операции по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе. Он также заявил, что вопрос даже не ставился на повестку альянса, а Европейский союз уделяет приоритетное внимание ситуации на Украине.
Вадефуль подчеркнул, что Германия не намерена становиться участником конфликта, а будет добиваться переговоров, так как безопасность Ормузского пролива и Красного моря возможна только путем дипломатии. Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель еще жестче высказался против требований Трампа, отметив, что НАТО создано для коллективной обороны, а не для реагирования на любые военные запросы.
К отказу присоединились также Япония и Австралия, которые в настоящий момент не планируют участвовать в операции по обеспечению безопасности в Ормузском проливе.
Ранее Дональд Трамп пригрозил странам НАТО, если они откажутся помогать в Ормузском проливе.
Министр иностранных дел Аббас Аракчи уточнил, что водная артерия закрыта исключительно для американского и израильского флота.
По его словам, это свидетельствует о «нехватке ресурсов у Ирана, который ранее препятствовал движению судов», передает ТАСС.
«Вы уже видите, что танкеры начинают просачиваться через пролив, и я думаю, это признак того, как мало ресурсов осталось у Ирана», – сказал Хассет в интервью телеканалу CNBC. Он также выразил уверенность, что ситуация стабилизируется в течение нескольких недель после завершения конфликта, когда суда прибудут к нефтеперерабатывающим заводам, и цены на нефть сбалансируются.
Хассет подчеркнул, что у США есть план на случай любых перебоев – от поставок удобрений до доставки топлива на Западное побережье. Он заявил, что власти полностью контролируют ситуацию и ожидают скорого завершения обострения.
Ранее в ООН заявили о невозможности полной безопасности судов в Ормузском проливе.
The Washington Post: Число раненых военных США на Ближнем Востоке превысило 200 человек
Более 200 военнослужащих США были ранены или получили травмы во время совместной кампании США и Израиля против Ирана, передает The Washington Post.
Представитель Центрального командования США капитан Тим Хокинс сообщил, что ранения были зафиксированы в Бахрейне, Ираке, Израиле, Иордании, Кувейте, Саудовской Аравии и ОАЭ, в основном в первые дни конфликта. Более 180 раненых уже вернулись к исполнению служебных обязанностей.
По словам Хокинса, часть травм, преимущественно черепно-мозговые, проявилась только недавно, а число серьезно пострадавших увеличилось до десяти после пересмотра диагноза у двух военнослужащих. Центральное командование координирует военные операции США на Ближнем Востоке.
В публикации отмечается, что потери среди американских военных росли на фоне массированных атак Ирана с использованием ракет и беспилотников-камикадзе в ответ на широкомасштабную военную кампанию против Ирана, начавшуюся три недели назад. Основной удар пришелся по американским позициям и гражданским объектам в регионе. Самая крупная атака произошла 28 февраля на порту Шуаиба в Кувейте, где беспилотник поразил тактический командный центр, погибли шесть солдат США.
Генерал Дэн Кейн отметил, что большинство ранений получено именно в результате ударов дронов-камикадзе, а министр обороны Пит Хегсет добавил, что почти 90% пострадавших отделались легкими травмами. За последние 16 дней, по данным Центрального командования, американские силы поразили свыше 7 тыс. целей на территории Ирана, а Израиль – около 8 тыс.
Среди уничтоженных объектов – объекты производства ракет, складов вооружения, ракетные и беспилотные комплексы и средства ПВО. Адмирал Чарльз Купер заявил, что США обеспечили себе господство в небе над Ираном, что позволяет проводить операции без существенных препятствий. «Удары США и партнеров выполняют четкие военные задачи по устранению возможностей Ирана угрожать американцам и соседним странам», – заявил Купер.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сенатор США заявил, что Белый дом утратил контроль над развитием боевых действий с Ираном. Иран продемонстрировал успешное сопротивление, поставив Вашингтон перед необходимостью выбирать между эскалацией и переговорами. В Ираке подтвердилась гибель всего экипажа американского самолета-заправщика KC-135.
Иранский канал SNN заявил об ударе по резиденции израильского премьера Нетаньяху
Иранская сторона заявила о поражении цели, расположенной в непосредственной близости от канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме, передает ТАСС. С соответствующим заявлением выступил канал SNN.
Согласно поступившим данным, ракетный удар пришелся на территорию, прилегающую к правительственному комплексу. Отмечается, что боеприпасы упали на экстремально малом расстоянии, буквально в нескольких метрах от административного здания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции в начале марта объявил о нанесении ракетного удара по офису израильского премьера. Представитель Армии обороны Израиля тогда опроверг информацию о поражении правительственного объекта.
Позднее Биньямин Нетаньяху обратился к Владимиру Зеленскому с запросом о методах борьбы с иранскими дронами.
Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонные переговоры с главой южнокорейского МИД Чо Хеном, призвав коллегу оказать содействие в открытии Ормузского пролива, передает Bloomberg.
По мнению Вашингтона, сотрудничество наций сейчас необходимо для долгосрочной безопасности и контроля над мировыми ценами на нефть.
Президент США Дональд Трамп раскритиковал страны, которые игнорируют призывы обеспечить движение танкеров.
«Южная Корея получает огромный процент своей нефти через пролив, поэтому они должны не только благодарить нас, но и помогать нам», – подчеркнул глава Белого дома.
Сеул закупает за рубежом почти все энергоносители, причем порядка 70% нефти идет через этот заблокированный маршрут. Власти страны, на территории которой размещено более 28 тыс. американских военных, пока осторожно относятся к отправке кораблей из-за угрозы со стороны КНДР.
Ранее Трамп призывал мировое сообщество направить военные корабли в Ормузский пролив для обеспечения безопасности.