  • Новость часаReuters: Китайские Sinopec и PetroChina возобновили переговоры о покупке нефти из России
    17 марта 2026, 19:16 • Новости дня

    На курорте в Армении под лавиной погиб россиянин

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Тело 37-летнего россиянина, работавшего на горнолыжном курорте, обнаружили под лавиной рядом с селом Египатруш Арагацотнской области Армении, сообщили местные правоохранительные органы.

    Тело мужчины, погибшего под лавиной вблизи села Египатруш Арагацотнской области Армении, обнаружили спасатели, передает РИА «Новости». Как сообщили в пресс-службе МВД Армении, сигнал о происшествии поступил утром 16 марта: заявитель рассказал, что мужчина, поднявшийся на гору, перестал выходить на связь и, вероятно, попал под лавину.

    По итогам поисковых работ спасатели извлекли тело гражданина, оказавшегося под снежной массой. Местный ресурс shamshyan.com уточняет, что погибший – 37-летний гражданин России, работавший на расположенном неподалеку горнолыжном курорте. В пресс-службе МВД Армении сообщили, что обстоятельства трагедии сейчас выясняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, год назад в Армении на горе Арагац лавина накрыла девять туристов, восемь из которых выжили, а один пропал без вести. Ранее россиянин погиб под лавиной на севере Индии в округе Манали, катаясь на лыжах.


    17 марта 2026, 14:59 • Новости дня
    «Единая Россия» пообещала сократить бюрократию при строительстве соцобъектов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Участники второго окружного отчетно-программного форума «Единой России» в Ростове-на-Дону обсудили инициативу по снижению бюрократической нагрузки при строительстве социальных объектов.

    Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов сообщил, что в 2025 году количество необходимых документов, сведений и согласований сократится до 550 по сравнению с 989 в 2021 году, сообщается на сайте ЕР. За счет этого длительность инвестиционного цикла уменьшилась с 1831 до 1253 дней.

    Пахомов подчеркнул, что эта работа ведется по поручению президента. По его словам, речь идет не о снижении требований, а об устранении лишних процедур, при этом безопасность и качество проектирования и строительства остаются обязательными.

    «Смысл здесь очень практический – чем меньше времени уходит на лишнюю бюрократию, тем быстрее регионы переходят к реальной стройке и тем больше объектов можно успеть построить за тот же период. Это напрямую влияет на ввод школ, детских садов, спортивных площадок и других социальных объектов», – заявил Пахомов.

    На форуме также рассказали о старте сбора предложений в новую Народную программу «Единой России», которую в феврале инициировал председатель партии Дмитрий Медведев. Аналогичные форумы пройдут во всех федеральных округах, где правительство отчитается о реализации программы и соберет предложения для нового программного документа.

    Будущая программа партии впервые будет включать два блока: предвыборную программу с конкретными решениями и стратегический документ с идеологическими и ценностными ориентирами.

    В подготовке Народной программы участвуют Герои России, участники СВО, представители науки, промышленности и профсоюзов. Рамку программы на десятилетия представят в июне, а в августе – Народную программу на пять лет.

    Ранее в «Единой России» призвали сделать порядок расчета тарифов ЖКХ прозрачным и понятным.

    16 марта 2026, 21:34 • Новости дня
    У самой влиятельной женщины США диагностировали рак

    У главы аппарата Белого дома Уайлс диагностировали рак

    @ IMAGO/CNP/MediaPunch/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Руководитель администрации президента США Сьюзи Уайлс столкнулась с онкологическим заболеванием на ранней стадии, сообщил глава американского государства Дональд Трамп.

    Президент США Дональд Трамп рассказал о болезни своей помощницы, передает РИА «Новости».

    «Сьюзи Уайлс – выдающийся руководитель аппарата Белого дома, замечательный человек и один из самых сильных людей, которых я знаю. К сожалению, у неё диагностировали рак груди на ранней стадии», – сообщил политик.

    Глава государства заверил, что у 68-летней Уайлс отличный медицинский прогноз. По его словам, в период прохождения лечения она будет практически все время проводить на рабочем месте в Белом доме.

    Сама чиновница пока не давала публичных комментариев относительно своего диагноза.

    Напомним, в декабре газета ВЗГЛЯД в статье «Самая влиятельная женщина США выдала тайны Белого дома» рассказала о политическом скандале, спровоцированном глянцевым журналом. Тогда Уайлс разоткровенничалась в интервью о начальнике, об Илоне Маске и бардаке, который от них исходит. Но при этом поразительной была реакция Белого дома: там Уайлс защищали.

    17 марта 2026, 16:45 • Видео
    Война с Ираном ударила по Украине

    США грубо дали понять Владимиру Зеленскому, что не нуждаются в его помощи для победы над Ираном, хотя война на Ближнем Востоке явно затягивается. Это затягивание – плохая новость для Украины и окно возможностей для России.

    16 марта 2026, 21:56 • Новости дня
    Журналист Грэм Филлипс ответил на санкции цитатой из фильма «Брат-2»
    @ Михаил Почуев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Британский репортер Грэм Филлипс, комментируя ограничительные меры Брюсселя в отношении себя, заявил, что они лишь мотивируют его продолжать освещение событий в Донбассе.

    «Я под санкциями Британии, а теперь еще и Евросоюз ввел против меня санкции. Они хотят сломать наши жизни, но у них, как всегда, ничего не получится», – заявил Филлипс, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что санкции лишь дают ему мотивацию, «драйв, адреналин».

    Репортер также вспомнил знаменитую фразу из фильма «Брат-2», отметив, что сила заключается в правде, которая становится катастрофой для оппонентов. Он подчеркнул, что продолжает съемки сериала о восстановлении Мариуполя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский журналист Грэм Филлипс получил временное убежище на территории России. Ранее Европейский союз включил в черный список немецких корреспондентов Алину Липп и Томаса Репера.

    17 марта 2026, 10:02 • Новости дня
    Активисты «Молодой Гвардии» встретили паралимпийскую сборную России

    Tекст: Вера Басилая

    Паралимпийскую сборную России, вернувшуюся из Италии с 19 медалями, торжественно встретили активисты «Молодой Гвардии Единой России».

    В этом году страну представляли всего шесть спортсменов, которые выступили в трех дисциплинах: горнолыжный спорт, лыжные гонки и сноуборд. Несмотря на столь малочисленную команду, россияне завоевали 12 медалей, среди которых восемь золотых, одна серебряная и три бронзовые.

    По итогам соревнований сборная России заняла третье место в общем медальном зачете. Отмечается, что российская команда оказалась самой малочисленной среди лидеров: у Китая было 70 спортсменов, у США – 68, у Италии – 42. В состав российской сборной вошли горнолыжники Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина, лыжники Иван Голубков и Анастасия Багиян, а также сноубордисты Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо.

    «Для нас большая честь лично встретить наших героев после такого напряженного и триумфального выступления в Италии. Наши спортсмены доказали: несмотря на любые обстоятельства, сила духа и любовь к Родине помогают покорять любые вершины. Нас не отменить!» – заявил председатель «Молодой Гвардии» Антон Демидов.

    Руководитель центрального штаба Александр Амелин выразил благодарность спортсменам за проявленное мужество, завоеванные золотые медали и за чувство гордости, которое они подарили всей стране.

    В общем медальном зачете российские спортсмены на Паралимпиаде заняли третье место. На церемонии закрытия Паралимпийских игр в Италии сборная России присутствовала в полном составе под национальным флагом.

    17 марта 2026, 05:11 • Новости дня
    Моджтаба Хаменеи случайно выжил при ракетной атаке
    @ Morteza Nikoubazl/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Новый иранский верховный лидер аятолла Моджтаба Хаменеи избежал смерти во время ракетной атаки, случайно покинув здание всего за несколько мгновений до взрыва, пишут британские СМИ.

    Иранский духовный лидер остался в живых 28 февраля только потому, что вышел из комнаты незадолго до прилета ракеты, передает ТАСС со ссылкой на Telegraph.

    Издание ссылается на аудиозапись главы протокола Мазахера Хоссейни, подлинность которой якобы подтверждается независимой проверкой.

    «Моджтабе нужно было выйти во двор по какому-то делу, а затем вернуться. Он был снаружи и уже направлялся обратно наверх, когда по зданию ударила ракета», – сказал чиновник.

    Источник уточнил, что супруга лидера Захра Хадад погибла мгновенно, также был убит их сын. Сам преемник получил лишь незначительную травму ноги.

    В начале марта гостелевидение Ирана объявило о гибели лидера революции аятоллы Али Хаменеи. Через некоторое время был избран новый верховный лидер страны, им стал Моджтаба Хаменеи.

    Президент России Владимир Путин поздравил его с избранием на пост. Госдепартамент США объявил награду за информацию о новом верховном лидере.

    17 марта 2026, 12:41 • Новости дня
    МИД Молдавии вызвал посла России из-за аварии на украинской ГЭС
    @ Katharina Schroder/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти Молдавии приняли решение вызвать российского посла Олега Озерова после повреждения гидроэлектростанции около Новоднестровска на Украине и обвинили Россию в произошедшем.

    МИД Молдавии вызвал посла России Олега Озерова, передает ТАСС. Причиной вызова стала авария на гидроэлектростанции в районе Новоднестровска на Украине, в которой молдавская сторона обвинила Россию.

    Российскому дипломату планируют вручить ноту протеста в связи с этим происшествием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Днестре обнаружили нефтяные пятна, которые третий день угрожают водоснабжению молдавских территорий.

    Правительство Молдавии подтвердило угрозу загрязнения реки с территории Украины.

    В районе города Бельцы на время приостанавливали забор воды, но к вечеру его возобновили.

    17 марта 2026, 09:24 • Новости дня
    Тегеран: Ормузский пролив не вернется к прежним правилам
    @ ALI HAIDER/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Ормузский пролив фактически закрыт и после агрессии США и Израиля против Ирана уже не вернётся к прежнему режиму судоходства, заявил председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф.

    Председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф отметил, что важнейшая транспортная артерия утратила возможность работать по старым правилам из-за внешней агрессии, передает ТАСС.

    Тегеран связывает изменение ситуации с враждебными действиями Вашингтона и его союзников.

    «Пролив сейчас закрыт. Мы не хотели его закрывать, но он закрыт. Ормузский пролив больше не может быть таким, как раньше, и не вернется к прежним условиям, потому что с присутствием США и сионистского режима безопасности больше нет», – цитирует политика канал SNN.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи подтвердил проход судов нескольких стран через пролив с разрешения Тегерана

    Ранее министр иностранных дел Аббас Аракчи уточнил, что водная артерия закрыта исключительно для американского и израильского флота.

    Иранское внешнеполитическое ведомство обязало все торговые суда согласовывать свой маршрут с военно-морскими силами республики.

    17 марта 2026, 09:49 • Новости дня
    Посол Украины сфотографировался с продырявленным флагом Венгрии
    @ Fedir Shandor

    Tекст: Вера Басилая

    Посол Украины в Будапеште Федор Шандор опубликовал фото, на котором он держит в руках продырявленный флаг Венгрии.

    Посол Украины в Будапеште Федор Шандор разместил в сети фотографию с продырявленным венгерским флагом, передает РИА «Новости».

    На снимке дипломат держит в руках флаг с отверстием, а рядом с ним стоит командующий силами беспилотных систем украинской армии Роберт Бровди, известный под позывным Мадьяр (внесен в России в список террористов и экстремистов).

    До назначения на дипломатическую должность в 2023 году Шандор участвовал в боевых действиях на стороне украинских формирований и призывал закарпатских венгров вступать в вооруженные силы Украины. Бровди в 2023 году был внесен в черный список Венгрии после атак на нефтепровод «Дружба».

    Летом прошлого года Будапешт запретил Бровди въезд в страну и страны Шенгенской зоны на три года. После атак на нефтепровод Венгрия и Словакия временно лишились поставок российской нефти.

    МИД Венгрии вызвал посла Федора Шандора из-за сообщений о насильственной мобилизации этнических венгров.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина продолжает блокировать поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба».

    16 марта 2026, 21:18 • Новости дня
    Герасимов сообщил о создании полосы безопасности в Днепропетровской области
    @ Дмитрий Харичков/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Подразделения российской группировки «Центр» продолжают создавать полосу безопасности и ведут активные действия в Днепропетровской области, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

    Подразделения группировки войск «Центр» продолжают работу по созданию полосы безопасности в Днепропетровской области, передает ТАСС. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.

    «Подразделения группировки войск «Центр» продолжают создание полосы безопасности в Днепропетровской области. Ведутся боевые действия по овладению Новопавловкой и Новоподгородним», – заявил Герасимов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили 12 населенных пунктов за первые две недели марта.

    16 марта 2026, 20:46 • Новости дня
    ЕС отказался отправить военные корабли в Ормузский пролив

    Каллас: ЕС отказался отправить военные корабли в Ормузский пролив

    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас заявила, что министры иностранных дел стран ЕС не поддержали предложение отправить военные корабли в Ормузский пролив.

    «Это не наша война, не мы начинали ее», – подчеркнула она, передает ТАСС.

    Каллас добавила, что у Евросоюза уже действует миссия Aspides в Красном море, но расширять ее мандат на Ормузский пролив главы МИД не готовы.

    Накануне президент США Дональд Трамп призвал мировое сообщество направить военные корабли для обеспечения безопасности Ормузского пролива.

    Пять стран отказали США во вступлении в коалицию по обеспечению безопасности прохода нефтяных танкеров через Ормузский пролив.

    17 марта 2026, 01:43 • Новости дня
    В Польше зафиксировали рост пророссийских настроений

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Польше фиксируется увеличение числа пророссийских настроений, заявил глава Службы военной контрразведки страны генерал Ярослав Стружик.

    Он в интервью Rzeczpospolita отметил: «Пророссийское поведение в обществе распространяется. Это предмет нашей озабоченности, наблюдения, оперативной и разведывательной деятельности. Число таких лиц, особенно в растущей армии, которая уже насчитывает более 200 тыс. человек, может увеличиваться. Мы внимательно следим за многими случаями», передает РИА «Новости».

    Генерал уточнил, что среди лиц, совершавших диверсии против критической инфраструктуры Польши, менее половины составляют граждане Украины, несколько десятков процентов – белорусы, а около 20% – поляки.

    Ранее обозреватель Лукаш Ястржембский в статье для Mysl Polska сообщил, что Польша будет долго расплачиваться за русофобскую политику.

    Напомним, Генеральное консульство России в польском Гданьске прекратило работу в декабре прошлого года. Россия закрыла генеральное консульство Польши в Иркутске.

    Польша заняла второе место в февральском «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    16 марта 2026, 21:58 • Новости дня
    В российском прокате отменили премьеру фильма «Скуф» с украинским блогером
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Картина «Скуф» с Александром Зубаревым, Николаем Василенко, Валей Карнавал и Леонидом Якубовичем не выйдет в российский прокат, сообщили в компании «Атмосфера кино».

    Фильм «Скуф» режиссера Алексея Степанова с участием блогеров Александра Зубарева и Николая Василенко, певицы Вали Карнавал и телеведущего Леонида Якубовича не выйдет в российский прокат, передает ТАСС. Пресс-служба компании «Атмосфера кино» подтвердила, что картина официально покинула график релизов. Таким образом, ранее объявленная премьера семейной комедии, назначенная на 16 апреля, не состоится.

    В Министерстве культуры России уточнили, что заявления о выдаче прокатного удостоверения на «Скуф» не поступало. Причина исключения фильма из прокатного графика не раскрывается.

    Министерство культуры России не получало заявлений на выдачу прокатного удостоверения для фильма «Скуф».

    В фильме «Скуф» главную роль сыграл украинский блогер Александр Зубарев, известный скандальными высказываниями о России и русских.

    17 марта 2026, 17:18 • Новости дня
    МИД России выступил с заявлением о ситуации вокруг Кубы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министерство иностранных дел России выразило серьезную обеспокоенность обострением обстановки вокруг Кубы и ростом внешнего давления на страну.

    В заявлении, опубликованном на сайте МИД России, подчеркивается, что Москва подтверждает свою непоколебимую солидарность с правительством и народом Кубы, а также осуждает попытки вмешательства во внутренние дела суверенного государства и применение односторонних ограничительных мер. По мнению российского внешнеполитического ведомства, Куба сталкивается с беспрецедентными вызовами, вызванными многолетним торговым, экономическим, финансовым и энергетическим эмбарго со стороны США.

    В заявлении говорится: «Решительно осуждаем попытки грубого вмешательства во внутренние дела суверенного государства, запугивания и применения незаконных односторонних ограничительных мер». В ведомстве выразили уверенность, что кубинский народ, обладающий стойкостью и преданностью идеалам свободы, сумеет отстоять право на собственный выбор пути развития. Российская сторона пообещала продолжать оказывать Кубе всестороннюю поддержку, включая материальную помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о проработке Москвой вариантов поддержки Гаваны на фоне экономических трудностей и эмбарго.

    В свою очередь, по данным The New York Times, США на переговорах с Кубой настаивают на отставке президента Мигеля Диаса-Канеля для заключения новых соглашений.

    Между тем на Кубе произошло полное отключение энергосистемы, что стало причиной массовых протестов за последние десять дней.

    16 марта 2026, 20:30 • Новости дня
    ВСУ потеряли более 2,5 тыс. солдат под Великой Михайловкой

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате боев в районах Великой Михайловки и Покровского украинские войска понесли значительные потери, лишившись более 2,5 тыс. солдат, заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

    Бойцы группировки «Восток» продолжают успешно отражать атаки штурмовых подразделений ВСУ с направлений Великая Михайловка и Покровское, передает ТАСС. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов во время проверки выполнения боевых задач группировкой войск «Южная».

    Герасимов подчеркнул: «Одновременно с этим частью сил группировка отражает многочисленные атаки штурмовых подразделений ВСУ с направлений Великая Михайловка и Покровское. Только на этом направлении в течение февраля – марта противник потерял более 2,5 тысячи человек личного состава, уничтожено свыше 120 единиц техники».

    По его словам, действия российских военных привели к значительным потерям ВСУ на данных направлениях за последние два месяца. Количество уничтоженной техники на этом участке превысило 120 единиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что российские войска за две недели марта освободили 12 населенных пунктов.

    17 марта 2026, 10:01 • Новости дня
    Politico: Премьер Бельгии Де Вевер захотел помириться с Россией ради дешевого газа
    @ Belga/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Бельгийское руководство выступило за возобновление диалога с Москвой ради возвращения доступа к недорогим энергоресурсам, премьер страны Барт Де Вевер предложил ЕС заключить сделку для нормализации отношений с Москвой, пишут СМИ.

    Политик считает необходимым вернуть доступ к дешевым энергоносителям, поскольку затраты растут из-за очередного конфликта на Ближнем Востоке. Предложение вызвало серьезные разногласия внутри правящей коалиции, пишет Politico.

    «Конфликт должен быть завершен в интересах Европы. Мы должны перевооружиться и ремилитаризировать границу, но одновременно нормализовать отношения с Россией и вернуть доступ к дешевой энергии», – заявил бельгийский премьер-министр.

    Он добавил, что считает такую позицию проявлением здравого смысла.

    Де Вевер заявляет, что за закрытыми дверями лидеры стран ЕС признают его правоту, однако никто не решается сказать это вслух. Высказывание политика спровоцировало скандал, партнеры по правительству поспешили дистанцироваться от его слов. Критики назвали идею переговоров признаком слабости, подрывающим европейское единство.

    В оппозиции заявили, что закупка газа у Москвы даст России средства на продолжение спецоперации на Украине. Представители кабинета министров позже пояснили, что речь шла о гипотетическом сценарии после заключения мирного соглашения. Несмотря на высокие рейтинги, Де Вевер пригрозил уйти в отставку, если разногласия парализуют работу правительства.

    Ранее де Вевер называл сделку с Москвой единственным возможным решением украинского конфликта. Премьер Словакии Роберт Фицо поддержал предложение о наделении Евросоюза полномочиями для ведения таких переговоров.

