На курорте в Армении под лавиной погиб россиянин

Тело мужчины, погибшего под лавиной вблизи села Египатруш Арагацотнской области Армении, обнаружили спасатели, передает РИА «Новости». Как сообщили в пресс-службе МВД Армении, сигнал о происшествии поступил утром 16 марта: заявитель рассказал, что мужчина, поднявшийся на гору, перестал выходить на связь и, вероятно, попал под лавину.
По итогам поисковых работ спасатели извлекли тело гражданина, оказавшегося под снежной массой. Местный ресурс shamshyan.com уточняет, что погибший – 37-летний гражданин России, работавший на расположенном неподалеку горнолыжном курорте. В пресс-службе МВД Армении сообщили, что обстоятельства трагедии сейчас выясняются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, год назад в Армении на горе Арагац лавина накрыла девять туристов, восемь из которых выжили, а один пропал без вести. Ранее россиянин погиб под лавиной на севере Индии в округе Манали, катаясь на лыжах.