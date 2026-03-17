Итальянцы отменили концерты российской балерины Захаровой

Tекст: Тимур Шайдуллин

Российская прима-балерина Большого театра Светлана Захарова сообщила ТАСС об отмене ее выступлений на гала-концерте Les Etoiles в Риме, которые были назначены на 20 и 21 марта.

В беседе с агентством Захарова заявила: «Я подтверждаю отмену моего выступления в Риме 20 и 21 марта. Организаторы концертов до последнего пытались сделать все возможное, но, по их словам, они столкнулись с беспрецедентным внешним и внутренним давлением, и несмотря на все усилия, не смогли ему противостоять».

Артистка отметила, что подобные отмены происходят не впервые, и связала их с продолжающейся в Европе политикой отмены русской культуры. По ее словам, это уже не первый случай в ее профессиональной практике.

Ранее руководство театра Teatro del Maggio Musicale во Флоренции отменило выступление балерины в январе этого года. Посольство России в Италии назвало решение об отмене проявлением русофобии, поздравив Флоренцию с очередным «достижением, а точнее – дальнейшим погружением в мутные воды русофобии».

В то же время итальянские театры в Модене, Брешии и Флоренции отказались отменять концерты российского оркестра MusicAeterna под руководством Теодора Курентзиса, несмотря на требования украинского посольства.



