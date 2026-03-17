Рожков: На Паралимпиаде в Италии зрители на трибунах вставали во время гимна России

Президент Паралимпийского комитета Рожков: Публика в Италии принимала сборную России очень хорошо

Tекст: Олег Исайченко

«На фоне того давления, которому подвергается Россия со стороны Запада, услышать национальный гимн на Паралимпийских играх было особенно важно. Думаю, наши оппоненты чувствовали себя некомфортно. Напомню, некоторые официальные лица Италии выступали за отмену виз для сопровождающих нашей сборной», – сказал Павел Рожков, президент Паралимпийского комитета России.

«Когда наши ребята выходили на церемонию открытия с флагом, мы ощущали непередаваемое волнение. К счастью, публика принимала сборную очень хорошо. Обстановка была максимально доброжелательной: люди на трибунах вставали во время гимна России и снимали головные уборы в знак уважения к спортсменам», – добавил он.

«Мнение европейских политиков, как выяснилось, расходится с настроениями простых итальянцев. Когда мы гуляли по улицам, к нам многие подходили, просили сфотографироваться. Участники из других стран тоже относились к нам доброжелательно», – вспоминает собеседник.

«Российские спортсмены спокойно подсаживались за обеденный стол к представителям иных государств. Никто от них не уходил. Наши ребята хорошо знали английский, поэтому у них сложились приятельские отношения с некоторыми атлетами. В общем, создалась атмосфера настоящей паралимпийской семьи», – пояснил он.

«И это правильно: спорт должен быть вне политики. Если в играх не участвуют сильнейшие представители дисциплины, от этого проигрывает все мероприятие. В Италию поехали наши лучшие паралимпийцы, поэтому к ним относились с особым уважением», – заключил Рожков.

Во вторник в столице торжественно поздравили российских паралимпийцев, которые впервые за 12 лет смогли выступить в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо на Паралимпийских играх под флагом и гимном своей страны. Торжественная встреча прошла в ГУМе на Красной площади. Российская команда замкнула тройку сильнейших в общем медальном зачете, причем сделала это рекордно малым составом: всего шесть атлетов завоевали 12 наград, из которых восемь — высшей пробы. Золотые медали на этих Играх выиграли горнолыжница Варвара Ворончихина, а также лыжники Иван Голубков и Анастасия Багиян, еще одну награду высшей пробы принес сборной горнолыжник Алексей Бугаев.