  Reuters: Китайские Sinopec и PetroChina возобновили переговоры о покупке нефти из России
    17 марта 2026, 17:24 • Новости дня

    В России начали набор пациентов для новой терапии глиобластом

    В России начался прием пациентов для химиотерапии глиобластом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В стране впервые начали набирать пациентов для индивидуального курса химиотерапии при глиобластоме, одной из самых агрессивных форм опухоли мозга, сообщило Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА).

    В России стартовал набор первых пациентов для проведения персонифицированной химиотерапии при лечении глиобластомы. Об этом сообщил генеральный директор Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Всеволод Белоусов в ходе форума «Здоровое общество», передает ТАСС.

    Белоусов подчеркнул, что сейчас завершаются доклинические исследования по глиобластоме. Он отметил, что эти испытания проходят успешно, что позволило приступить к следующему этапу – набору пациентов для индивидуального подхода к химиотерапии.

    Глиобластома – одна из наиболее агрессивных форм опухолей головного мозга. Персонифицированная химиотерапия предполагает подбор специфического лечения для каждого пациента, исходя из особенностей его организма и опухоли. Реализация этой методики может повысить эффективность терапии и улучшить качество жизни пациентов.

    Ранее в России начался активный отбор пациентов с метастатическим колоректальным раком для клинического применения новой онковакцины «Онкопепт».

    До этого ФМБА сообщило о высокой терапевтической результативности отечественного препарата «Ракурс (223Ra)», что позволяет считать его сопоставимым с импортными аналогами.

    Доклинические испытания российской вакцины против рака завершились успешно, заявила в сентябре 2025 года руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.


    16 марта 2026, 20:10 • Новости дня
    Герасимов сообщил о продвижении «Южной» группировки к Славянску

    Герасимов: «Южная» группировка широким фронтом движется к Славянску

    Герасимов сообщил о продвижении «Южной» группировки к Славянску
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Подразделения группировки войск «Южная» успешно продвигаются в сторону Славянска широким фронтом, сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов во время инспекции выполнения боевых задач этой группировкой.

    «На правом фланге соединения и воинские части 3-й армии активно продвигаются на широком фронте в направлении Славянска», – заявил Герасимов, передает ТАСС. По его словам, российские войска продолжают наступательные действия на всех направлениях спецоперации на Украине.

    Герасимов подчеркнул, что выполнение задач спецоперации продолжается.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска приблизились к Славянску на севере ДНР на минимальное расстояние.

    Владимир Зеленский заявлял, что Украина не собирается уступать Славянск и Краматорск России.

    16 марта 2026, 21:02 • Новости дня
    Путин поздравил лыжника Бугаева с победой на Паралимпийских играх
    Путин поздравил лыжника Бугаева с победой на Паралимпийских играх
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поздравил горнолыжника Алексея Бугаева с победой в слаломе на XIV Паралимпийских зимних играх в Италии.

    В поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, глава государства отметил, что Бугаев уверенно и красиво победил, вновь подтвердив свой высокий чемпионский титул.

    Путин подчеркнул, что спортсмен продемонстрировал отточенное мастерство, силу воли и твердость характера. Президент также выразил гордость за всю российскую команду, которая показала отличные результаты на нынешних Паралимпийских зимних играх.

    «Уважаемый Алексей Сергеевич! Поздравляю Вас с триумфом. Уверенной, красивой победой в слаломе Вы еще раз подтвердили свой высокий чемпионский титул, продемонстрировали отточенное мастерство, силу воли и твердость характера», – говорится в телеграмме.

    В завершение своего обращения Путин пожелал Бугаеву новых достижений и всего самого доброго.

    Напомним, лыжник Бугаев принес России восьмое золото Паралимпиады.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Путин вместе со всей страной радуется выступлению паралимпийцев Россию.

    Сборная России заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады.

    17 марта 2026, 16:45 • Видео
    Война с Ираном ударила по Украине

    США грубо дали понять Владимиру Зеленскому, что не нуждаются в его помощи для победы над Ираном, хотя война на Ближнем Востоке явно затягивается. Это затягивание – плохая новость для Украины и окно возможностей для России.

    17 марта 2026, 08:43 • Новости дня
    Продажи слабого алкоголя в России упали на 61% с начала года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Продажи слабоалкогольной продукции в России в январе-феврале 2026 года упали на 61% до 129,9 тыс. декалитров по сравнению с аналогичным периодом в 2025 году, следует из данных Росалкогольтабакконтроля.

    Продажи слабоалкогольных напитков в России за январь-февраль 2026 года сократились на 61%, составив 129,9 тыс. декалитров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля. При этом продажи ликеро-водочных изделий выросли на 15,2% и достигли 3,252 млн декалитров.

    Общие продажи алкоголя, не считая пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, за этот период снизились на 1,1% – до 31,8 млн декалитров. Наиболее заметное падение зафиксировано в сегменте виноградосодержащих напитков без этилового спирта – минус 43,5%, а также плодовой алкогольной продукции и ликерных вин – минус 32% и 11,6% соответственно.

    Незначительное снижение спроса затронуло виноградное вино, коньяк и другие крепкие напитки. В то же время продажи игристого вина увеличились на 3,2% – до 108,9 тыс. декалитров, виноградосодержащих напитков с этиловым спиртом – на 1,7% (264,3 тыс. декалитров), а водки – на 0,6% (11,564 млн декалитров).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, россияне сократили потребление алкоголя до минимума с 1998 года. В России показал рост продаж только один сегмент алкогольной продукции. Мурашко сообщил о резком сокращении потребления алкоголя в стране.

    17 марта 2026, 16:44 • Новости дня
    ВСУ атаковали дронами здание с беженцами из Херсона

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины в ночные часы нанесли удар дронами по зданию на Арабатской стрелке, где проживали беженцы из Херсона, сообщил заместитель председателя правительства региона Сергей Черевко.

    «В районе Генической горки на Арабатской стрелке поздней ночью было повреждено здание, в котором проживают эвакуированные мирные граждане, семьи с детьми, пожилые люди», – сообщил он, передает ТАСС.

    Черевко уточнил, что в результате атаки никто не погиб и не пострадал. Он отметил, что несколько десятков человек с двух до трех часов ночи были переселены усилиями социальных служб и администрации региона в другие помещения.

    В прошлом году ВСУ начали отбирать жилье и машины у жителей Херсона.

    17 марта 2026, 15:14 • Новости дня
    ЕК: 20-й пакет санкций против России по-прежнему заблокирован Венгрией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вопрос о принятии 20-го пакета санкций Евросоюза против России пока остается заблокированным, новых подвижек по этому поводу нет, заявила представитель Еврокомиссии Паула Пиньо на брифинге в Брюсселе.

    По ее словам, блокировка связана с позицией Венгрии, передает РИА «Новости».

    «По 20-му пакету (заблокированному Венгрией) новостей пока нет. Мы продолжаем работать», – сказала Пиньо.

    Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что Венгрия не поддержит вступление Украины в Евросоюз, 20-й пакет санкций против России и кредит на 90 млрд евро, пока не будет восстановлена поставка нефти по трубопроводу «Дружба».

    Напомним, ЕС впервые не смог принять новый пакет санкций против России к 24 февраля.

    17 марта 2026, 10:35 • Новости дня
    Ученые раскрыли способ спастись от болезни Альцгеймера в старости

    Исследование связало образ жизни в среднем возрасте с болезнью Альцгеймера

    Tекст: Мария Иванова

    Привычки и болезни в возрасте 45–60 лет – от ожирения и воспалений до плохой гигиены – способны определить, встретите ли вы старость в здравии, сообщают ученые.

    Исследования показывают, что болезнь Альцгеймера может зарождаться не в мозгу, а в периферических органах задолго до старости, пишет New Scientist.

    Устойчивые воспаления в возрасте от 45 до 60 лет становятся триггером для развития недуга. Процесс часто запускается из-за проблем с кожей, легкими или кишечником.

    Риск возникновения деменции повышают экзема, болезни десен, ожирение, высокое давление и различные инфекции. Эти факторы воздействуют на организм десятилетиями, прежде чем проявятся симптомы упадка когнитивных способностей. Специалисты призывают бороться с данными проблемами своевременно, не дожидаясь преклонных лет.

    Физическая дряхлость также начинает формироваться в середине жизни, но этот процесс обратим при правильном подходе. Для профилактики эксперты рекомендуют регулярные физические упражнения, тщательную гигиену полости рта и активную социальную жизнь. Также защитным эффектом обладают вакцины от гриппа и опоясывающего лишая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главный врач поликлиники Управления делами президента Елена Ржевская назвала достижимой целью жизнь до 120 лет. Двигательная активность стимулирует выработку улучшающих работу мозга и сердца гормонов.

    Ученые выяснили, что средиземноморская диета достоверно снижает смертность от сердечных заболеваний.

    16 марта 2026, 21:54 • Новости дня
    В России предложили ограничить доступ подростков к интернету ночью

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр по делам молодежи Татарстана Азат Кадыров предложил ввести временные ограничения доступа к интернету для несовершеннолетних в ночное время.

    С подобной инициативой он выступил на форуме «Единой России» «Есть результат», где обсуждались предложения для народной программы партии, пишет агентство «Татар-информ». «Считаем необходимым ввести законодательные временные ограничения доступа несовершеннолетних к интернету в ночное время. Не менее важной задачей является создание российских детских подростковых видеоигр и регулирование этой сферы», – заявил министр.

    По мнению министра, меры должны не только ограничить онлайн-активность детей по ночам, но и поддержать развитие отечественных видеоигр.

    Он добавил, что первый шаг в этом направлении уже сделан – идея разработки российских подростковых видеоигр начала воплощаться совместно с университетом Иннополис.

    Ранее в трех городах России ограничили скорость домашнего интернета.

    17 марта 2026, 17:56 • Новости дня
    Сюткин: Результаты российской паралимпийской сборной стали настоящим подвигом

    Валерий Сюткин: Паралимпийская сборная подарила россиянам настоящий праздник

    Сюткин: Результаты российской паралимпийской сборной стали настоящим подвигом
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Российская паралимпийская сборная, представленная всего шестью спортсменами, добилась выдающегося результата, заняв место в тройке лучших, заявил газете ВЗГЛЯД певец Валерий Сюткин. Во вторник в Москве прошло торжественное чествование сборной, завоевавшей восемь золотых медалей на Паралимпиаде в Италии.

    «Результаты российской паралимпийской сборной стали настоящим подвигом человеческого характера и нашего национального духа. У нас была беспрецедентно маленькая команда – всего шесть человек. Но они сумели войти в тройку лучших в общем медальном зачете. И это огромная победа», – сказал певец Валерий Сюткин.

    «Наш спорт, начиная с Игр в Рио-де-Жанейро, подвергался беспрецедентному давлению. Поэтому текущий результат – первая ласточка новых высот российских олимпийцев. И тот факт, что они выступали под национальным флагом и выходили за наградами под гимн России, – результат колоссальной работы сотен людей», – пояснил он.

    «Я бесконечно рад, что являюсь другом российской сборной. Вместе с нашими олимпийцами я был в Лондоне, был на знаменитом финале соревнований по футболу в Сеуле еще в советское время. Это невероятные эмоции. Личное присутствие на событиях такого уровня дарит незабываемые чувства», – отметил собеседник.

    «Когда ты вместе с командой находишься на Олимпиаде, ты приобщаешься к этим огромным победам. Твое счастье становится звеном огромной цепи национального триумфа. Я бесконечно счастлив, что мне удается раз за разом становиться частью этих исторических событий», – поделился певец.

    «Спорт – это действительно жизнь. И я рад, что сегодня у меня есть возможность приехать и лично поблагодарить наших спортсменов за то, что они совершили. Эти шестеро героев подарили всей стране масштабный праздник. Человеческая им, огромная благодарность за это», – заключил Сюткин.

    Ранее в Москве прошло торжественное чествование паралимпийцев, впервые за 12 лет выступавших на Играх с флагом и гимном РФ. После триумфа на сочинской Олимпиаде российская сборная два раза была отстранена от Игр: в 2016 году – на фоне допингового скандала, а в 2022-м – из-за санкций после начала СВО.

    Встреча прошла в ГУМе на Красной площади, где спортсменов приветствовали флагами и аплодисментами. Российская сборная заняла третье место в общем зачете на Паралимпиаде. При этом РФ была представлена всего шестью спортсменами, однако эффективность каждого спортсмена оказалась рекордной: на делегацию пришлось всего 12 наград, из которых восемь – золотые. Напомним, игры проходили в Италии – в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

    Кроме того, впервые с 2014 года паралимпийцы России выходили на награждение под национальный гимн и с триколором. В этот раз подняться на подиум за золотом удалось Варваре Ворончихиной (горнолыжный слалом), лыжникам Ивану Голубкову и Анастасии Багиян, выигравшим 20-километровые гонки с раздельным стартом. Еще одну медаль принес горнолыжник Алексей Бугаев.

    «Обогнать» российских паралимпийцев удалось Китаю и США с результатом 44 и 23 медали соответственно. Тем не менее в среднем на одного спортсмена наград в обеих сборных приходится меньше одной медали, в то время как у спортсменов из РФ этот показатель равняется двум.

    17 марта 2026, 15:28 • Новости дня
    МИД Молдавии вызвал посла России после разлива нефти в Днестре
    МИД Молдавии вызвал посла России после разлива нефти в Днестре
    @ isuis.igsu.ro

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Посол России был вызван в МИД Молдавии для вручения ноты протеста по поводу разлива нефти, угрожавшего водоснабжению страны.

    Министерство иностранных дел Молдавии вызвало российского посла Олега Озерова для вручения ноты протеста из-за разлива нефти в Днестре якобы после атаки России на Новоднестровский гидроэнергетический комплекс 7 марта, передает РИА «Новости». В министерстве подчеркнули, что случившееся угрожает окружающей среде и безопасности водоснабжения страны.

    По информации министерства окружающей среды Молдавии, загрязнение Днестра было зафиксировано 10 марта – в реку с территории Украины попало около 1,5 тонны технических масел. В результате власти республики ограничили водоснабжение в четырех районах на севере страны.

    Министр окружающей среды Молдавии Георгий Хаждер ранее отмечал, что для ликвидации последствий разлива может понадобиться специализированное оборудование, которое уже было запрошено у Румынии. Днестр обеспечивает водой около 80% жителей Молдавии и почти полностью снабжает Кишинев.

    Президент Молдавии Майя Санду в социальной сети обвинила Россию в случившемся, заявив, что разлив нефти создаёт значительную угрозу для экологии и здоровья граждан. Инцидент произошёл в период паводков, что ускоряет распространение нефтяного пятна в сторону крупных городов, включая Сороки и Кишинев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее власти Молдавии обвинили Киев в отравлении реки Днестр. В свою очередь, уУкраинские власти заявили, что загрязнение может быть связано с атаками России на энергетическую инфраструктуру.

    В частности, министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины отметило, что утечка нефтепродуктов произошла в районе Днестровской ГЭС после ракетного удара.


    16 марта 2026, 20:24 • Новости дня
    Герасимов сообщил о наступлении бойцов «Днепра» в направлении Запорожья

    Герасимов: Группировка «Днепр» наступает в направлении Запорожья

    Tекст: Валерия Городецкая

    Войска группировки «Днепр» ведут активное наступление в направлении Запорожья, сообщил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов.

    Он отметил, что бойцы уже освободили населенный пункт Веселянка, передает ТАСС.

    «Соединения группировки войск «Днепр» ведут наступательные действия в направлении Запорожья. Освобожден населенный пункт Веселянка. Продолжаются уличные бои в Орехове», – заявил Герасимов.

    Ранее Герасимов сообщил об освобождении 12 населенных пунктов за две недели марта.

    Он также рассказал о продвижении «Южной» группировки к Славянску.

    17 марта 2026, 16:28 • Новости дня
    Найдено тело третьего утонувшего в Москве-реке подростка

    Глава Одинцово Иванов: Найдено тело третьего утонувшего в Москве-реке подростка

    Найдено тело третьего утонувшего в Москве-реке подростка
    @ t.me/mchs_official

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поисковые работы по обнаружению пропавшей девочки в Звенигороде завершены, сообщил глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

    «Поисковая операция в Звенигороде завершена. В Москва-реке обнаружено тело девочки», – написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

    Водолазы отряда «Центроспас» подняли тело на поверхность, сообщило МЧС России в Max.

    Ранее Иванов заявил о готовности оказать всю необходимую помощь семьям детей из Звенигорода, утонувших в Москве-реке.

    Напомним, спасатели обнаружили тело первого подростка 11 марта, второго мальчика нашли 13 марта.

    16 марта 2026, 20:17 • Новости дня
    Герасимов: ВС России контролируют более 60% Константиновки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Более 60% Константиновки находится под контролем российских военных, сообщил начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов.

    По его словам, в северо-восточной части города продолжаются уличные бои, а штурмовые подразделения вышли на юго-западные окраины Константиновки, где продолжают продвигаться вглубь городской застройки, передает ТАСС.

    «В самой Константиновке уличные бои ведутся в северо-восточной части. Кроме того, штурмовые подразделения группировки вышли на юго-западные окраины города и продолжают наступать вглубь городской застройки. Более 60% территории населенного пункта находится под нашим контролем», – заявил Герасимов.

    Наступательные действия ведутся не только в самом городе, но и в пригороде – населенном пункте Ильиновка, добавил он.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил об улучшении позиций ВС в Константиновке.

    В начале марта в российских силовых структурах сообщили, что оборона украинских сил в глубине Константиновки в ДНР рушится, группировка противника в городе находится под массированными ударами ВС России.

    16 марта 2026, 22:48 • Новости дня
    Захарова назвала санкции ЕС против журналистов «синдромом хронического двуличия»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Введение санкций Евросоюза против российских журналистов Эрнеста Мацкявичюса и Сергея Ключенкова официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала как проявление «синдрома хронического двуличия».

    Представитель МИД отметила в своем Telegram-канале, что страны ЕС на протяжении многих лет игнорируют убийства российских журналистов со стороны киевских властей, однако теперь объявили российских коллег «главным источником угроз для мирового информационного общества».

    Захарова подчеркнула, что «синдром хронического двуличия в такой запущенной стадии неизлечим, а терапия отсылками к правочеловеческим обязательствам и прививки международным правом тут бессильны».

    «Пациент будет и далее все глубже погружаться в гриппозные галлюцинации о своем якобы недосягаемом авторитете светоча демократии и неолиберализма», – подчеркнула Захарова.

    Напомним, в понедельник ЕС расширил санкционные меры, добавив в черный список российского журналиста и телеведущего Эрнеста Мацкявичюса.

    17 марта 2026, 15:48 • Новости дня
    Карантин по пастереллезу снят во всех очагах на Алтае

    Во всех 72 очагах пастереллеза на Алтае карантин по пастереллезу снят

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Алтая объявили о полной ликвидации всех очагов пастереллеза и снятии карантина с 72 точек, где ранее фиксировали заболевание.

    Карантин снят во всех 72 очагах пастереллеза на территории Республики Алтай, сообщает РИА «Новости»  со ссылкой на пресс-секретаря правительства региона Михаила Максимова. По его словам, все очаги заболевания удалось локализовать и полностью устранить угрозу распространения инфекции среди животных.

    Пастереллёз – это бактериальная инфекция, которая опасна в основном для сельскохозяйственных и домашних животных, а также диких зверей и птиц. Случаи заболевания среди людей крайне редки. Глава региона Андрей Турчак подчеркнул, что с 5 февраля в республике не зафиксировано ни одного нового случая пастереллеза.

    Турчак также сообщил, что количество постоянно действующих контрольно-пропускных пунктов сокращается с 12 до шести, при этом большинство останется на въездах в республику. Несмотря на улучшение ситуации, ввоз восприимчивых к болезни животных по-прежнему запрещен, чтобы сохранить достигнутые результаты и учитывая ситуацию с заболеваемостью в соседних регионах.

    Выпас вакцинированных животных разрешён только при строгом соблюдении ветеринарных правил, а убой скота допускается исключительно на специализированных площадках под контролем ветслужб. Все компенсации за изъятый из-за болезни скот, как уточнил глава региона, выплачиваются в установленном порядке.

    По словам Турчака, вспышка заболевания позволила выявить большое количество неучтённого и, как следствие, несвоевременно вакцинированного скота. В настоящее время всё поголовье крупного и мелкого рогатого скота внесено в систему учета и полностью привито.

    Между тем, во вторник в Новосибирской области наоборот, ввели режим ЧС из-за бешенства и пастереллеза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эпидемия пастереллеза началась 6 марта в нескольких областях Сибири, что привело к массовому уничтожению скота и запретам на экспорт продукции. Первые очаги инфекции выявили еще 15 февраля в двух районах Омской области.

    Федеральный центр контролирует и направляет действия местных властей в регионах с зафиксированными случаями инфекций крупного рогатого скота, сообщил во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    17 марта 2026, 16:36 • Новости дня
    Лерчек выплатила налоговой долг в 176 млн рублей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, полностью погасила долг перед Федеральной налоговой службой в размере 176 млн рублей, сообщили ее адвокаты.

    По их словам, все необходимые документы, подтверждающие выплату, уже были предоставлены суду, передает ТАСС.

    «Чекалина на данный момент полностью выплатила долг перед УФНС Кировской области, о чем суду представлены документы», – говорится в заявлении адвокатов.

    Представитель УФНС на заседании Гагаринского суда Москвы отметил, что служба пока не получила деньги. Суд решил перенести заседание на 31 марта.

    Ранее суд изменил меру пресечения блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек), у которой обнаружили онкологическое заболевание, и отпустил ее из-под домашнего ареста.

    В понедельник суд получил подтверждение госпитализации Лерчек в онкоцентр.

    Главное
    Трамп отказался от помощи союзников в операции против Ирана
    Нетаньяху подтвердил гибель секретаря Совбеза Ирана Лариджани
    ВСУ атаковали дронами здание с беженцами из Херсона
    В Лондоне Зеленского никто не встретил у трапа самолета
    В Иране пообещали унизить захватчиков острова Харк
    На Большом адронном коллайдере нашли частицу в четыре раза тяжелее протона
    В Подмосковье убит 12-летний мальчик, ранена его мать