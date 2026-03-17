МИД России выступил с заявлением о ситуации вокруг Кубы

МИД России выразил обеспокоенность эскалацией ситуации вокруг Кубы

Tекст: Елизавета Шишкова

В заявлении, опубликованном на сайте МИД России, подчеркивается, что Москва подтверждает свою непоколебимую солидарность с правительством и народом Кубы, а также осуждает попытки вмешательства во внутренние дела суверенного государства и применение односторонних ограничительных мер. По мнению российского внешнеполитического ведомства, Куба сталкивается с беспрецедентными вызовами, вызванными многолетним торговым, экономическим, финансовым и энергетическим эмбарго со стороны США.

В заявлении говорится: «Решительно осуждаем попытки грубого вмешательства во внутренние дела суверенного государства, запугивания и применения незаконных односторонних ограничительных мер». В ведомстве выразили уверенность, что кубинский народ, обладающий стойкостью и преданностью идеалам свободы, сумеет отстоять право на собственный выбор пути развития. Российская сторона пообещала продолжать оказывать Кубе всестороннюю поддержку, включая материальную помощь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о проработке Москвой вариантов поддержки Гаваны на фоне экономических трудностей и эмбарго.

В свою очередь, по данным The New York Times, США на переговорах с Кубой настаивают на отставке президента Мигеля Диаса-Канеля для заключения новых соглашений.

Между тем на Кубе произошло полное отключение энергосистемы, что стало причиной массовых протестов за последние десять дней.