Найдено тело третьего утонувшего в Москве-реке подростка

В полуфинале конкурса «Это у нас семейное» в Москве победили 65 семей

Tекст: Валерия Городецкая

Масштабное мероприятие в Гостином дворе длилось четыре дня и собрало 344 семейные команды – всего 1821 человек, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Участники из Центрального федерального округа и Республики Казахстан успешно прошли серию творческих, спортивных и интеллектуальных испытаний.

Победителями стали 21 семья из Москвы, пять – из Тульской области, по четыре команды из Белгородской, Липецкой, Московской, Рязанской и Ярославской областей, по три – из Владимирской, Воронежской и Тамбовской областей, по две – из Костромской и Курской областей, а также по одной семье из Брянской, Ивановской, Калужской, Орловской, Смоленской и Тверской областей.

Финалистов определили по результатам различных испытаний, включая интеллектуальную викторину от Российского общества «Знание». Особое внимание уделялось знанию культурного кода России.

На церемонии закрытия генеральный директор платформы «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин отметил уникальность каждой команды. Среди участников были представлены династии автодорожников, строителей, медиков, металлургов, музыкантов, лесников и историков.

В заключительный день участники встретились с заслуженной артисткой России Екатериной Стриженовой и ее супругом – заслуженным артистом России, актером, режиссером, телеведущим Александром Стриженовым.

Победители получат возможность отправиться в семейные путешествия по России и поборются за главные призы – 60 сертификатов по 5 млн рублей на улучшение жилищных условий. Финал конкурса состоится 5–8 июля 2026 года в Москве.

Конкурс поддерживают крупные компании и организации, среди которых «Росатом», «Роскосмос», МГУ, «Союзмультфильм» и другие.