    17 марта 2026, 16:28 • Новости дня

    Найдено тело третьего утонувшего в Москве-реке подростка

    @ t.me/mchs_official

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поисковые работы по обнаружению пропавшей девочки в Звенигороде завершены, сообщил глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

    «Поисковая операция в Звенигороде завершена. В Москва-реке обнаружено тело девочки», – написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

    Водолазы отряда «Центроспас» подняли тело на поверхность, сообщило МЧС России в Max.

    Ранее Иванов заявил о готовности оказать всю необходимую помощь семьям детей из Звенигорода, утонувших в Москве-реке.

    Напомним, спасатели обнаружили тело первого подростка 11 марта, второго мальчика нашли 13 марта.

    16 марта 2026, 17:28 • Новости дня
    Умер один из старейших актеров МХАТ Голиков
    @ vk.com/mxat_teatr

    Tекст: Валерия Городецкая

    Актер труппы МХАТ имени М. Горького Андрей Голиков скончался в понедельник на 81-м году жизни.

    Информацию о смерти артиста подтвердили в пресс-службе театра, передает ТАСС. Отмечается, что Голиков был одним из самых старейших актеров коллектива.

    «Андрей Борисович умер сегодня, ему было 80 лет. Он был одним из старейших актеров нашего театра», – заявили представители МХАТ имени М. Горького.

    Ранее умер советский актер из фильма «Кавказская пленница» Николай Гаро.

    16 марта 2026, 20:10 • Новости дня
    Герасимов сообщил о продвижении «Южной» группировки к Славянску

    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Подразделения группировки войск «Южная» успешно продвигаются в сторону Славянска широким фронтом, сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов во время инспекции выполнения боевых задач этой группировкой.

    «На правом фланге соединения и воинские части 3-й армии активно продвигаются на широком фронте в направлении Славянска», – заявил Герасимов, передает ТАСС. По его словам, российские войска продолжают наступательные действия на всех направлениях спецоперации на Украине.

    Герасимов подчеркнул, что выполнение задач спецоперации продолжается.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска приблизились к Славянску на севере ДНР на минимальное расстояние.

    Владимир Зеленский заявлял, что Украина не собирается уступать Славянск и Краматорск России.

    17 марта 2026, 16:45 • Видео
    Война с Ираном ударила по Украине

    США грубо дали понять Владимиру Зеленскому, что не нуждаются в его помощи для победы над Ираном, хотя война на Ближнем Востоке явно затягивается. Это затягивание – плохая новость для Украины и окно возможностей для России.

    16 марта 2026, 21:02 • Новости дня
    Путин поздравил лыжника Бугаева с победой на Паралимпийских играх
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поздравил горнолыжника Алексея Бугаева с победой в слаломе на XIV Паралимпийских зимних играх в Италии.

    В поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, глава государства отметил, что Бугаев уверенно и красиво победил, вновь подтвердив свой высокий чемпионский титул.

    Путин подчеркнул, что спортсмен продемонстрировал отточенное мастерство, силу воли и твердость характера. Президент также выразил гордость за всю российскую команду, которая показала отличные результаты на нынешних Паралимпийских зимних играх.

    «Уважаемый Алексей Сергеевич! Поздравляю Вас с триумфом. Уверенной, красивой победой в слаломе Вы еще раз подтвердили свой высокий чемпионский титул, продемонстрировали отточенное мастерство, силу воли и твердость характера», – говорится в телеграмме.

    В завершение своего обращения Путин пожелал Бугаеву новых достижений и всего самого доброго.

    Напомним, лыжник Бугаев принес России восьмое золото Паралимпиады.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Путин вместе со всей страной радуется выступлению паралимпийцев Россию.

    Сборная России заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады.

    16 марта 2026, 19:15 • Новости дня
    Приставы арестовали 32 млрд рублей на счетах ЮГК

    Tекст: Валерия Городецкая

    Судебные приставы наложили арест на денежные средства ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК), сумма арестованных средств составляет 32,1 млрд рублей.

    Решение принято в рамках исполнительного производства, возбужденного по определению Московского городского суда, говорится в сообщении ЮГК на сервере раскрытия информации, передает ТАСС.

    Суд обязал компанию перечислить на депозитный счет всю нераспределенную прибыль за 2025 год и предыдущие периоды – не менее 33,3 млрд рублей. Сделать это необходимо в течение трех рабочих дней после получения соответствующего документа. Арест наложен на банковские счета компании, где хранятся средства.

    ЮГК является одним из крупнейших золотодобытчиков в России с активами в Челябинской области, Хакасии и Красноярском крае.

    В прошлом году Управляющая компания «ЮГК» полностью перешла в собственность Росимущества.

    16 марта 2026, 18:52 • Новости дня
    Суд отпустил Лерчек из-под ареста из-за болезни
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Суд изменил меру пресечения блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек), у которой обнаружили онкологическое заболевание, и отпустил ее из-под домашнего ареста.

    Также было приостановлено производство по уголовному делу о выводе более 250 млн рублей в ОАЭ, передает РИА «Новости».

    В понедельник суд получил подтверждение госпитализации Лерчек в онкоцентр.

    В декабре Лерчек отказалась признать вину по делу о выводе средств за рубеж.

    16 марта 2026, 18:10 • Новости дня
    Раненого в Подмосковье школьника экстренно прооперировали

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ребенок, пострадавший в результате нападения одноклассника по дороге в школу в Подмосковье, был госпитализирован.

    По данным Минздрава Московской области, мальчика экстренно прооперировали, передает ТАСС.

    «Пострадавший ребенок доставлен скорой помощью в больницу. Проведена экстренная операция, в настоящее время ребенок в палате. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. Оказывается вся необходимая медицинская помощь», – сообщили в ведомстве.

    Ранее в Минобразования Подмосковья сообщили, что ученик седьмого класса одной из школ в Щелковском округе напал на своих сверстников по дороге в школу. СК возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство.

    16 марта 2026, 19:32 • Новости дня
    Обвиняемый в убийстве женщины в Москве футболист Секач арестован
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тушинский суд Москвы отправил в СИЗО футболиста Даниила Секача, обвиняемого в убийстве женщины и разбойном нападении на северо-западе столицы.

    Судья удовлетворила ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, передает ТАСС.

    Футболист будет находиться в СИЗО до 15 мая 2026 года.

    Ранее Секач признал свою вину в убийстве и выразил раскаяние. В правоохранительных органах сообщили, что он действовал под влиянием мошенников с Украины.

    В субботу в московской квартире на Строгинском бульваре обнаружили убитую женщину и взломанный сейф после того, как мошенники позвонили ее несовершеннолетней дочери и потребовали открыть дверь «сотруднику» правоохранительных органов.

    16 марта 2026, 21:54 • Новости дня
    В России предложили ограничить доступ подростков к интернету ночью

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр по делам молодежи Татарстана Азат Кадыров предложил ввести временные ограничения доступа к интернету для несовершеннолетних в ночное время.

    С подобной инициативой он выступил на форуме «Единой России» «Есть результат», где обсуждались предложения для народной программы партии, пишет агентство «Татар-информ». «Считаем необходимым ввести законодательные временные ограничения доступа несовершеннолетних к интернету в ночное время. Не менее важной задачей является создание российских детских подростковых видеоигр и регулирование этой сферы», – заявил министр.

    По мнению министра, меры должны не только ограничить онлайн-активность детей по ночам, но и поддержать развитие отечественных видеоигр.

    Он добавил, что первый шаг в этом направлении уже сделан – идея разработки российских подростковых видеоигр начала воплощаться совместно с университетом Иннополис.

    Ранее в трех городах России ограничили скорость домашнего интернета.

    16 марта 2026, 17:20 • Новости дня
    СК возбудил дело после нападения на школьника в Подмосковье

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Подмосковье следователи возбудили уголовное дело после нападения на семиклассника его одноклассником.

    В пресс-службе Главного следственного управления СК по Московской области уточнили, что инцидент произошел с участием учащихся седьмого класса, а пострадавшему подростку 13 лет, передает ТАСС.

    «Следственными органами Главного следственного управления СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство 13-летнего подростка», – заявили в ведомстве.

    Ранее в Минобразования Подмосковья сообщили, что ученик седьмого класса одной из школ в Щелковском округе напал на своих сверстников по дороге в школу.

    16 марта 2026, 20:24 • Новости дня
    Герасимов сообщил о наступлении бойцов «Днепра» в направлении Запорожья

    Tекст: Валерия Городецкая

    Войска группировки «Днепр» ведут активное наступление в направлении Запорожья, сообщил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов.

    Он отметил, что бойцы уже освободили населенный пункт Веселянка, передает ТАСС.

    «Соединения группировки войск «Днепр» ведут наступательные действия в направлении Запорожья. Освобожден населенный пункт Веселянка. Продолжаются уличные бои в Орехове», – заявил Герасимов.

    Ранее Герасимов сообщил об освобождении 12 населенных пунктов за две недели марта.

    Он также рассказал о продвижении «Южной» группировки к Славянску.

    16 марта 2026, 20:17 • Новости дня
    Герасимов: ВС России контролируют более 60% Константиновки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Более 60% Константиновки находится под контролем российских военных, сообщил начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов.

    По его словам, в северо-восточной части города продолжаются уличные бои, а штурмовые подразделения вышли на юго-западные окраины Константиновки, где продолжают продвигаться вглубь городской застройки, передает ТАСС.

    «В самой Константиновке уличные бои ведутся в северо-восточной части. Кроме того, штурмовые подразделения группировки вышли на юго-западные окраины города и продолжают наступать вглубь городской застройки. Более 60% территории населенного пункта находится под нашим контролем», – заявил Герасимов.

    Наступательные действия ведутся не только в самом городе, но и в пригороде – населенном пункте Ильиновка, добавил он.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил об улучшении позиций ВС в Константиновке.

    В начале марта в российских силовых структурах сообщили, что оборона украинских сил в глубине Константиновки в ДНР рушится, группировка противника в городе находится под массированными ударами ВС России.

    17 марта 2026, 15:28 • Новости дня
    МИД Молдавии вызвал посла России после разлива нефти в Днестре
    @ isuis.igsu.ro

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Посол России был вызван в МИД Молдавии для вручения ноты протеста по поводу разлива нефти, угрожавшего водоснабжению страны.

    Министерство иностранных дел Молдавии вызвало российского посла Олега Озерова для вручения ноты протеста из-за разлива нефти в Днестре якобы после атаки России на Новоднестровский гидроэнергетический комплекс 7 марта, передает РИА «Новости». В министерстве подчеркнули, что случившееся угрожает окружающей среде и безопасности водоснабжения страны.

    По информации министерства окружающей среды Молдавии, загрязнение Днестра было зафиксировано 10 марта – в реку с территории Украины попало около 1,5 тонны технических масел. В результате власти республики ограничили водоснабжение в четырех районах на севере страны.

    Министр окружающей среды Молдавии Георгий Хаждер ранее отмечал, что для ликвидации последствий разлива может понадобиться специализированное оборудование, которое уже было запрошено у Румынии. Днестр обеспечивает водой около 80% жителей Молдавии и почти полностью снабжает Кишинев.

    Президент Молдавии Майя Санду в социальной сети обвинила Россию в случившемся, заявив, что разлив нефти создаёт значительную угрозу для экологии и здоровья граждан. Инцидент произошёл в период паводков, что ускоряет распространение нефтяного пятна в сторону крупных городов, включая Сороки и Кишинев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее власти Молдавии обвинили Киев в отравлении реки Днестр. В свою очередь, уУкраинские власти заявили, что загрязнение может быть связано с атаками России на энергетическую инфраструктуру.

    В частности, министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины отметило, что утечка нефтепродуктов произошла в районе Днестровской ГЭС после ракетного удара.


    16 марта 2026, 22:48 • Новости дня
    Захарова назвала санкции ЕС против журналистов «синдромом хронического двуличия»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Введение санкций Евросоюза против российских журналистов Эрнеста Мацкявичюса и Сергея Ключенкова официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала как проявление «синдрома хронического двуличия».

    Представитель МИД отметила в своем Telegram-канале, что страны ЕС на протяжении многих лет игнорируют убийства российских журналистов со стороны киевских властей, однако теперь объявили российских коллег «главным источником угроз для мирового информационного общества».

    Захарова подчеркнула, что «синдром хронического двуличия в такой запущенной стадии неизлечим, а терапия отсылками к правочеловеческим обязательствам и прививки международным правом тут бессильны».

    «Пациент будет и далее все глубже погружаться в гриппозные галлюцинации о своем якобы недосягаемом авторитете светоча демократии и неолиберализма», – подчеркнула Захарова.

    Напомним, в понедельник ЕС расширил санкционные меры, добавив в черный список российского журналиста и телеведущего Эрнеста Мацкявичюса.

    16 марта 2026, 17:39 • Новости дня
    На подлете к Москве уничтожены еще два беспилотника

    Tекст: Валерия Городецкая

    Система противовоздушной обороны сбила еще два беспилотника, направлявшихся к Москве, сообщил глава города Сергей Собянин.

    «Отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он в своем канале в Max.

    Согласно сообщениям Собянина, всего с 2.00 понедельника было ликвидировано 56 беспилотников, атаковавших столицу.

    Ранее средства ПВО России сбили 96 украинских дронов над регионами страны.

    16 марта 2026, 19:48 • Новости дня
    В полуфинале конкурса «Это у нас семейное» в Москве победили 65 семей

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве завершился полуфинал конкурса «Это у нас семейное», где определили 65 лучших семейных команд из 18 регионов страны.

    Масштабное мероприятие в Гостином дворе длилось четыре дня и собрало 344 семейные команды – всего 1821 человек, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Участники из Центрального федерального округа и Республики Казахстан успешно прошли серию творческих, спортивных и интеллектуальных испытаний.

    Победителями стали 21 семья из Москвы, пять – из Тульской области, по четыре команды из Белгородской, Липецкой, Московской, Рязанской и Ярославской областей, по три – из Владимирской, Воронежской и Тамбовской областей, по две – из Костромской и Курской областей, а также по одной семье из Брянской, Ивановской, Калужской, Орловской, Смоленской и Тверской областей.

    Финалистов определили по результатам различных испытаний, включая интеллектуальную викторину от Российского общества «Знание». Особое внимание уделялось знанию культурного кода России.

    На церемонии закрытия генеральный директор платформы «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин отметил уникальность каждой команды. Среди участников были представлены династии автодорожников, строителей, медиков, металлургов, музыкантов, лесников и историков.

    В заключительный день участники встретились с заслуженной артисткой России Екатериной Стриженовой и ее супругом – заслуженным артистом России, актером, режиссером, телеведущим Александром Стриженовым.

    Победители получат возможность отправиться в семейные путешествия по России и поборются за главные призы – 60 сертификатов по 5 млн рублей на улучшение жилищных условий. Финал конкурса состоится 5–8 июля 2026 года в Москве.

    Конкурс поддерживают крупные компании и организации, среди которых «Росатом», «Роскосмос», МГУ, «Союзмультфильм» и другие.

