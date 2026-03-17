МВД объявило в розыск главного редактора «Медузы» Колпакова

Tекст: Елизавета Шишкова

В базе указано, что Колпаков «разыскивается по статье УК», однако не уточняется, по какой именно статье заведено дело, передает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет объявил основательницу «Медузы» Галину Тимченко (иноагент) в международный розыск после завершения расследования дела о работе нежелательной организации.

Журналиста Дмитрия Кузнеца также объявили в розыск по делу, связанному с его деятельностью в «Медузе».

Галину Тимченко Черемушкинский районный суд Москвы приговорил заочно к пяти годам лишения свободы.