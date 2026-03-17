В Магадане произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5 произошло в Магаданской области

Tекст: Тимур Шайдуллин

Землетрясение магнитудой 5 произошло в Магадане и близлежащих поселках, сообщает губернатор Магаданской области Сергей Носов в своем Telegram-канале. По его словам, подземные толчки были зафиксированы в 45 километрах от поселка Клепка. Он подчеркнул: «Дальнейшие афтершоки не прогнозируются».

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Магаданской области, событие произошло в 22:20 по местному времени (14:20 мск), а сила толчков составила 4,8 балла. Землетрясение ощущалось не только в Магадане, но и на всей территории области. Все службы в регионе работают в штатном режиме.

Администрации муниципальных образований и пожарно-спасательные части проводят обследование жилого фонда, социально значимых объектов и объектов ЖКХ. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Осмотр зданий и сооружений продолжается на предмет возможных повреждений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле 2025 года ощутимое землетрясение произошло на соседней Камчатке. После этого Ключевский вулкан начал извержение и выбрасывал пепел на высоту до 12 километров. Магадан тогда принимал обходные авиарейсы из соседней области.