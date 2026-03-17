В Якутске второклассник напал с ножом на сверстника

Вера Басилая

Инцидент произошел 16 марта в одном из жилых домов на улице Каландаришвили. По информации МВД, вечером в полицию поступило сообщение о нападении на восьмилетнего мальчика другим ребенком. Родители пострадавшего рассказали, что их сын пошел выносить мусор и в подъезде получил удар по затылку предметом, похожим на ржавый нож без рукоятки. О случившемся мальчик сообщил родителям после их возвращения с работы, передает ТАСС.

Пострадавшему было выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы. Полиция установила личность напавшего – им оказался ученик второго класса одной из средних школ Якутска. В ближайшее время он будет опрошен в присутствии законных представителей, а также руководство школы уведомлено для принятия профилактических мер.

Позже в полиции уточнили, что инспектор по делам несовершеннолетних опросила обе стороны. В присутствии родителей мальчики подтвердили, что знакомы и играли вместе на улице, где у них возникла ссора. Во время беседы оба признались, что у них были ножи. Один нож был найден под лестницей, второй спрятан в щитке. Родители опознали кухонные приборы. После выяснения обстоятельств родителям обоих школьников вынесено официальное предупреждение, а с детьми проведена профилактическая работа.

Ранее ученик седьмого класса в Щелковском округе Подмосковья напал на сверстников по дороге в школу.

В феврале в Александровске ученик седьмого класса с ножом напал на сверстника, пострадавший получил тяжелое ранение. После этого было возбуждено уголовное дело.