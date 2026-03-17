У семьи главы минздрава Кубани Филиппова нашли недвижимость на 1 млрд рублей

Tекст: Алексей Дегтярёв

Активы расположены в Краснодаре, Сочи, Геленджике, Красной Поляне и на федеральной территории Сириус, сказал собеседник РЕН ТВ, передает Ura.ru.

Самого Филиппова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения.

В собственности семьи находятся 21 квартира, 11 нежилых помещений, девять земельных участков и семь апартаментов. Также в списке активов числятся четыре гаража, три машино-места и два частных домовладения.

Недвижимость оформлена на самого чиновника, его сына, бывшую и гражданскую жен, а также других родственников.

Силовики также заинтересовались сыном министра, который при зарплате 800 тыс. рублей в год владеет семью апартаментами под сдачу.

Ранее самого Филиппова задержали по подозрению в мошенничестве.